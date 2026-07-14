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KRUS podniesie renty wdowie. Od 2027 roku świadczenia będą wyższe

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14 lipca 2026, 11:59
Adam Kuchta
Adam Kuchta
renta krus wdowa
KRUS podniesie renty wdowie. Od 2027 roku świadczenia będą wyższe
Shutterstock

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Dobra wiadomość dla osób pobierających rentę wdowią z KRUS. Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach tego rozwiązania. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwiększy udział niższego świadczenia z obecnych 15 proc. do 25 proc. Zmiana zostanie przeprowadzona automatycznie – uprawnieni nie będą musieli składać żadnych dodatkowych dokumentów.

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Renta wdowia – na czym polega świadczenie?

Renta wdowia umożliwia pobieranie jednocześnie dwóch świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi o własną emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

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Obecnie obowiązująca zasada zakłada, że jedno świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości (100 proc.), natomiast drugie stanowi 15 proc. jego wartości. Oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje swoje główne świadczenie oraz dodatkową część drugiego świadczenia.

Od 2027 roku KRUS zwiększy drugą część renty wdowiej

Najważniejsza zmiana nastąpi 1 stycznia 2027 roku. Wtedy KRUS podniesie wysokość niższego świadczenia z 15 proc. do 25 proc.

Oznacza to, że osoby korzystające z renty wdowiej otrzymają wyższą wypłatę bez konieczności składania wniosku. Podwyżka zostanie wykonana z urzędu dla wszystkich osób spełniających warunki do pobierania świadczenia.

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Wyższa renta wdowia zależna od wysokości świadczeń

Kwota podwyżki nie będzie jednak taka sama dla wszystkich. Jej wysokość będzie zależała od:

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  • wysokości obu pobieranych świadczeń,
  • tego, jaka kwota jest obecnie wypłacana jako 15 proc. drugiego świadczenia,
  • obowiązującego limitu maksymalnej wysokości renty wdowiej.

Przepisy przewidują bowiem górną granicę wypłaty. Obecnie limit ten wynosi trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5 935,47 zł. Od 1 stycznia 2027 roku wysokość tego limitu nie zostanie zwiększona.

Oznacza to, że największą korzyść odczują osoby, u których 25 proc. drugiego świadczenia nadal mieści się poniżej ustawowego limitu. Im wyższa była kwota wypłacana dotychczas jako 15 proc., tym większy będzie wzrost świadczenia.

Najniższe świadczenia wzrosną prawie o 200 zł

W przypadku najniższych kwot podwyżka będzie wyraźnie odczuwalna. Obecnie najniższa część świadczenia wypłacana w ramach renty wdowiej wynosi 296,77 zł.

Po zmianie, od 2027 roku, wzrośnie ona do 494,62 zł. Oznacza to wzrost o 197,85 zł miesięcznie.

KRUS sam przeliczy świadczenia

Każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie. KRUS dokona ponownego przeliczenia wysokości wypłat na podstawie danych dotyczących konkretnych świadczeniobiorców.

Osoby pobierające rentę wdowią nie będą musiały składać nowych wniosków ani podejmować dodatkowych działań. Wyższa kwota zostanie naliczona automatycznie po wejściu zmian w życie.

Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku oznacza dla wielu seniorów dodatkowe kilkaset złotych rocznie. A w przypadku najniższych świadczeń – blisko 200 zł więcej miesięcznie.

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FAQ – renta wdowia KRUS od 2027 roku. Najczęściej zadawane pytania

Czy KRUS podniesie rentę wdowią od 2027 roku?

Tak. Od 1 stycznia 2027 roku KRUS zwiększy wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej. Obecnie niższe świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc., a po zmianie będzie to 25 proc.

O ile wzrośnie renta wdowia z KRUS w 2027 roku?

Wysokość podwyżki będzie zależała od indywidualnej sytuacji osoby pobierającej rentę wdowią, czyli od wysokości emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Przykładowo najniższe dodatkowe świadczenie wzrośnie z 296,77 zł do 494,62 zł, czyli o 197,85 zł miesięcznie.

Czy trzeba składać wniosek o podwyższenie renty wdowiej?

Nie. KRUS podwyższy świadczenia automatycznie, z urzędu. Osoby uprawnione nie będą musiały składać dodatkowych dokumentów ani ponownie ubiegać się o wypłatę renty wdowiej.

Kiedy KRUS zacznie wypłacać wyższą rentę wdowią?

Wyższa wysokość świadczenia będzie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Od tego momentu KRUS będzie wypłacał rentę wdowią po przeliczeniu według nowych zasad.

Na czym polega renta wdowia?

Renta wdowia pozwala pobierać jednocześnie własne świadczenie emerytalno-rentowe oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Jedno świadczenie wypłacane jest w całości, a drugie w określonej części procentowej.

Ile obecnie wynosi drugi składnik renty wdowiej?

Do końca 2026 roku drugie świadczenie w ramach renty wdowiej wynosi 15 proc. wartości. Od 2027 roku udział ten zostanie zwiększony do 25 proc.

Czy każdy otrzyma pełną podwyżkę renty wdowiej?

Nie zawsze. Ostateczna wysokość wypłaty będzie zależała od kwoty obu świadczeń oraz obowiązującego limitu maksymalnej wysokości renty wdowiej. Jeśli po podwyższeniu świadczenie przekroczyłoby ustawowy limit, wypłata zostanie odpowiednio ograniczona.

Jaki jest limit renty wdowiej w 2027 roku?

Limit maksymalnej wysokości renty wdowiej pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi on trzykrotność najniższej emerytury, czyli obecnie 5 935,47 zł. Od 1 stycznia 2027 roku nie zostanie podwyższony.

Kto skorzysta najbardziej na podwyżce renty wdowiej?

Największą korzyść odczują osoby, u których 25 proc. drugiego świadczenia nie spowoduje przekroczenia ustawowego limitu. Wyższe świadczenie, od którego liczona jest dodatkowa część, oznacza większy wzrost wypłaty.

Czy KRUS przeliczy rentę wdowią każdej osobie indywidualnie?

Tak. Każde świadczenie zostanie przeliczone osobno na podstawie wysokości emerytury, renty lub renty rodzinnej pobieranej przez konkretną osobę.

Czy osoby pobierające rentę wdowią muszą zgłaszać zmianę do KRUS?

Nie. Po wejściu nowych przepisów KRUS sam dokona przeliczenia świadczeń i zastosuje wyższą wysokość wypłaty osobom uprawnionym.

Czy renta wdowia wzrośnie wszystkim seniorom?

Podwyżka dotyczy osób, które mają prawo do wypłaty renty wdowiej. Sama wysokość wzrostu będzie różna, ponieważ zależy od indywidualnej wysokości pobieranych świadczeń oraz obowiązującego limitu.

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Źródło: INFOR
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