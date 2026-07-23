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Tyle wyniosą emerytury w 2027 roku. Decyzja rządu zaskoczy wielu seniorów

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23 lipca 2026, 09:50
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytury, emerytura
Tyle wyniosą emerytury w 2027 roku. Decyzja rządu zaskoczy wielu seniorów
Shutterstock

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Rząd podjął kluczową decyzję w sprawie podwyżek emerytur, które wejdą w życie w marcu 2027 roku. Oficjalne dane potwierdzają, że po burzliwych i bezowocnych negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego, Rada Ministrów samodzielnie ustaliła wskaźnik wzrostu świadczeń na poziomie ustawowego minimum. Oznacza to gwałtowne wyhamowanie podwyżek w porównaniu do ubiegłych lat, co dla milionów polskich seniorów może być sporym zaskoczeniem.

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Obecne prognozy makroekonomiczne przewidują, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku wyniesie zaledwie 3,48 procent. Po raz pierwszy w historii minimalna emerytura przekroczy barierę dwóch tysięcy złotych, jednak realny zastrzyk gotówki okaże się najniższy od ponad pięciu lat.

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Nowa rzeczywistość dla seniorów. Koniec ery rekordowych podwyżek

Polscy emeryci przez ostatnie lata przyzwyczaili się do dwucyfrowych podwyżek, które były bezpośrednim efektem szalejącej drożyzny. Przypomnijmy, że jeszcze w 2023 roku wskaźnik waloryzacji osiągnął rekordowe 14,8 procent. W kolejnych latach, wraz ze spadkiem dynamiki cen, podwyżki zaczęły topnieć - w 2026 roku świadczenia wzrosły o 5,3 procent. Prognoza na marzec 2027 roku na poziomie 3,48 procent jasno pokazuje, że czas potężnych transferów finansowych do kieszeni seniorów bezpowrotnie mija. Wyhamowanie to bezpośredni skutek stabilizacji gospodarki i niższej inflacji, która według założeń Ministerstwa Finansów ma wynieść około 2,5 procent w skali roku. Dla emerytów oznacza to jednak jedno: nominalny wzrost świadczeń będzie bardzo skromny.

Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji w 2027 roku i jak jest wyliczany?

Rządowa propozycja zakłada, że mechanizm podwyżek uwzględni tak zwaną inflację emerycką oraz dokładnie 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Jest to absolutne minimum, jakie dopuszczają polskie przepisy prawne. Związki zawodowe, w tym Solidarność i OPZZ, mocno naciskały na modyfikację tego wzoru. Postulowały one, aby państwo brało pod uwagę aż 50 procent realnego wzrostu płac, co pozwoliłoby podnieść wskaźnik waloryzacji w okolice 4 procent. Ponieważ strona społeczna i pracodawcy nie doszli do porozumienia, Rada Ministrów ostatecznie narzuciła wariant minimalny. Projekt stosownego rozporządzenia ma zostać formalnie przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2026 roku.

Minimalna emerytura w 2027 roku po raz pierwszy przebije ważną granicę

Najbardziej wyczekiwaną informacją dla osób z najniższymi świadczeniami jest nowa wysokość emerytury minimalnej. Obecnie, po waloryzacji z marca 2026 roku, wynosi ona dokładnie 1978,49 złotych brutto. Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami opartymi na rządowym wskaźniku, od 1 marca 2027 roku najniższa emerytura wzrośnie o 68,85 złotych brutto i ukształtuje się na poziomie 2047,34 złotych brutto. Choć symboliczna granica dwóch tysięcy złotych zostanie wreszcie przekroczona, to w ujęciu netto, czyli "na rękę", emeryci otrzymają podwyżkę wynoszącą około 62,65 złotych miesięcznie. Dla osób zarządzających skromnym budżetem domowym, przy wciąż rosnących kosztach utrzymania i energii, taka kwota może okazać się mało odczuwalna.

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Zysk na rękę. Jak zmienią się wypłaty dla konkretnych kwot?

Ponieważ waloryzacja w Polsce ma charakter procentowy, ostateczna kwota podwyżki zależy od wysokości obecnie pobieranego świadczenia. Seniorzy z wyższymi emeryturami otrzymają proporcjonalnie większe wsparcie. Osoby, które dzisiaj pobierają równe 2000 złotych brutto, po waloryzacji w 2027 roku zyskają około 63,34 złotych na rękę. Przy emeryturze na poziomie 2500 złotych brutto, realny miesięczny zysk netto wyniesie nieco ponad 80 złotych. Seniorzy ze świadczeniem rzędu 3000 złotych brutto mogą oczekiwać wypłat wyższych o około 83 złote netto. Z kolei przy wyższych uposażeniach, wynoszących na przykład 4000 złotych brutto, portfel emeryta powiększy się co miesiąc o około 110 złotych netto. Warto jednak pamiętać, że są to na razie oficjalne prognozy. Narodowy Bank Polski sugeruje w swoich alternatywnych analizach, że ostateczna inflacja w drugiej połowie roku może być nieco wyższa, co podbiłoby wskaźnik waloryzacji do około 4,28 procent.

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Co z trzynastą i czternastą emeryturą w 2027 roku?

Mimo powściągliwości rządu przy ustalaniu podstawowego wskaźnika waloryzacji, seniorzy mogą być spokojni o los dodatkowych świadczeń rocznych. Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura są zabezpieczone ustawowo i rząd Donalda Tuska nie planuje ich likwidacji. Wypłata dodatków wiąże się bezpośrednio z wysokością emerytury minimalnej. Skoro najniższe świadczenie wzrośnie od marca do kwoty 2047,34 złotych brutto, to dokładnie w takiej samej wysokości bazowej będą wypłacane "trzynastki" oraz "czternastki" w 2027 roku. Całkowity koszt samej tylko regularnej waloryzacji obciąży budżet państwa na kwotę około 16,7 miliarda złotych.

FAQ - wszystko, co musisz wiedzieć o emeryturach w 2027 roku

Ile dokładnie wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur w 2027 roku?

Obecny prognozowany wskaźnik zatwierdzony przez rząd wynosi 3,48 procent. Ostateczną wartość poznamy na początku 2027 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny poda realne dane o inflacji za cały rok 2026.

Ile wyniesie najniższa krajowa emerytura od 1 marca 2027 roku?

Minimalna emerytura wzrośnie do poziomu 2047,34 złotych brutto. Przełoży się to na kwotę około 1863 złotych wypłacanych bezpośrednio na rękę seniora.

Czy muszę składać wniosek do ZUS, aby otrzymać wyższą emeryturę?

Nie ma takiej potrzeby. Proces waloryzacji w Polsce odbywa się w pełni automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS oraz mundurowe organy emerytalne same przeliczą kwoty i przeleją wyższe świadczenia.

Kiedy dokładnie seniorzy otrzymają pierwsze wyższe przelewy?

Waloryzacja wchodzi w życie tradycyjnie 1 marca 2027 roku. Wyższe kwoty będą widoczne na kontach w standardowych terminach wypłat przypadających na marzec.

Czy wskaźnik podwyżek może okazać się wyższy niż zapowiada rząd?

Tak, jest to możliwe. Rządowe wyliczenia opierają się na optymistycznej prognozie niskiej inflacji. Jeśli realny wzrost cen w drugiej połowie 2026 roku przyspieszy - na co wskazują niektóre analizy Narodowego Banku Polskiego - ZUS będzie musiał zastosować wyższy wskaźnik.

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Źródło: INFOR
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