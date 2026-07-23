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Emerytalna rewolucja na horyzoncie? Czy wiek emerytalny się zmieni? Sprawdź, co czeka seniorów w 2026 i 2027 roku

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23 lipca 2026, 11:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Emerytalna rewolucja na horyzoncie? Czy wiek emerytalny się zmieni? Sprawdź, co czeka seniorów w 2026 i 2027 roku
Shutterstock

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Przepisy regulujące moment zakończenia kariery zawodowej w Polsce budzą coraz większe emocje, a wokół daty przejścia na zasłużony odpoczynek narosło wiele mitów. Polacy z niepokojem i nadzieją śledzą doniesienia z kuluarów rządowych. Wszelkie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych uderzają przecież bezpośrednio w nasze portfele i plany życiowe. Czy w latach 2026 i 2027 czekają nas drastyczne reformy, czy może system utrzyma dotychczasowy kurs? Oficjalne komunikaty i zakulisowe debaty ekspertów odsłaniają karty.

Aktualnie w Polsce obowiązuje dualny system, który uzależnia moment przejścia na odpoczynek zawodowy od płci pracownika. Kobiety uzyskują prawo do pobierania świadczeń po osiągnięciu 60. roku życia. Z kolei dla mężczyzn ten ustawowy próg został określony na poziomie 65 lat. To właśnie te granice stanowią punkt wyjścia do wszelkich dyskusji o przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.

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Stabilizacja w cieniu demograficznego kryzysu

Z punktu widzenia litery prawa, osoby planujące zakończenie aktywności zawodowej w najbliższych miesiącach mogą liczyć na przewidywalność. Państwowy ubezpieczyciel rozpatruje wnioski w oparciu o zasady, które powróciły do polskiego porządku prawnego jesienią 2017 roku. System na ten moment chroni nabyte uprawnienia, dając przyszłym seniorom poczucie stabilizacji i pozwalając na precyzyjne zaplanowanie momentu złożenia dokumentów. Mimo to temat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Powodem są alarmujące prognozy demografów. Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Europie. Liczba osób czynnych zawodowo, które zasilają system składkami, kurczy się na rzecz rosnącej rzeszy świadczeniobiorców. To rodzi pytania, jak długo obecny model wytrzyma bez korekty.

Kontrowersyjny pomysł: kryterium posiadania dzieci

W ostatnich miesiącach opinię publiczną rozgrzała propozycja płynąca z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pojawił się postulat reformy, która uzależniałaby moment przejścia na odpoczynek od historii rodzicielskiej. Według tej koncepcji, dotychczasowe preferencje miałyby zostać utrzymane jedynie dla osób, które wychowały potomstwo, jako forma rekompensaty za przerwy w budowaniu kariery. Z kolei osoby bezdzietne miałyby pracować dłużej, co doprowadziłoby do całkowitego zrównania ich sytuacji na rynku pracy bez względu na płeć. Choć wywołało to burzę i oskarżenia o dyskryminację, propozycja ta pozostała na etapie akademickiej dyskusji i nie przełożyła się na obowiązujące prawo.

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Choć państwo nie przesuwa ustawowej granicy, rzeczywistość ekonomiczna zmusza do weryfikacji planów. Statystyki pokazują, że tak zwany efektywny moment zakończenia pracy w Polsce sukcesywnie się opóźnia. Seniorzy coraz częściej dobrowolnie odkładają decyzję o rezygnacji z etatu. Kluczowy jest tu mechanizm wyliczania świadczeń. Każdy dodatkowy rok spędzony na rynku pracy i odprowadzanie kolejnych składek realnie podwyższa kwotę, jaką ZUS przeleje na konto. Ponadto oficjalne tablice dalszego trwania życia pokazują, że żyjemy dłużej. Wcześniejsze pożegnanie się z pracą oznacza więc podział zgromadzonego kapitału przez większą liczbę miesięcy, co drastycznie obniża ostateczną wypłatę.

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Co z emeryturami stażowymi?

Ważnym elementem układanki są przeciągające się prace nad emeryturami stażowymi. Projekty te zakładają możliwość zakończenia kariery bez względu na metrykę, pod warunkiem przepracowania określonej liczby lat. Pomysł ten ma ogromne poparcie społeczne, zwłaszcza wśród osób wykonujących ciężką pracę fizyczną. Choć debaty w komisjach sejmowych regularnie wracają, decydenci podchodzą do nich ostrożnie ze względu na gigantyczne koszty dla budżetu państwa.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi aktualny próg wieku dla przechodzących na emeryturę?

W latach 2026 i 2027 obowiązują dotychczasowe zasady. Oznaczają one próg 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Czy bezdzietność wpłynie na moment zakończenia pracy w 2026 lub 2027 roku?

Nie. Choć w mediach pojawiły się doniesienia o takich propozycjach rządowych, nie zostały one uchwalone. Posiadanie dzieci nie ma wpływu na moment przejścia na emeryturę w najbliższych latach.

Czy po osiągnięciu wyznaczonego progu trzeba od razu rzucić pracę?

Absolutnie nie. Jest to prawo, a nie obowiązek. Decyzja o kontynuowaniu zatrudnienia zależy wyłącznie od pracownika.

Jak opóźnienie decyzji o emeryturze wpływa na jej wysokość?

Dłuższa praca działa podwójnie na korzyść seniora. Zwiększa pulę odłożonych składek i jednocześnie zmniejsza liczbę miesięcy statystycznego dalszego życia, przez którą ZUS dzieli kapitał. Skutkuje to znacznie wyższym świadczeniem.

Czy emerytury stażowe będą dostępne w 2027 roku?

Projekty te są stale blokowane lub modyfikowane w parlamencie. Na ten moment nie ma przepisów pozwalających na powszechne przechodzenie na emeryturę wyłącznie na podstawie lat stażu pracy.

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Źródło: INFOR
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