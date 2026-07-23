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Fałszywe szkody, skradzione dane, AI. Tak dziś próbuje się wyłudzać pieniądze z ubezpieczeń

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23 lipca 2026, 09:30
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
grafika symboliczna - postać oszusta w masce po lewej, postać agenta ubezpieczeń po prawej, po środku worek z pieniędzmi i nadrukowanym parasolem ochronnym
Wyłudzenia z polis eksplodowały. Ubezpieczyciele wykryli już prawie 800 mln zł oszustw
Shutterstock
Shutterstock

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Ubezpieczyciele ujawnili w 2025 roku wyłudzenia na blisko 800 mln zł. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy wykryto oszustwa warte 675 mln zł. Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazuje, że przestępczość ubezpieczeniowa szybko się zmienia: dziś nie chodzi już tylko o upozorowane stłuczki czy zawyżone rachunki, ale coraz częściej o kradzież tożsamości, fałszywe dane i użycie AI.

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Oszustwa ubezpieczeniowe: Oszustwa nie zaczynają się już tylko przy likwidacji szkody

Jeszcze niedawno wielu osobom oszustwa ubezpieczeniowe kojarzyły się głównie z próbą wyłudzenia odszkodowania po kolizji, zalaniu mieszkania czy sfingowanej kradzieży. Raport PIU pokazuje jednak, że dziś problem zaczyna się znacznie wcześniej — już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia.

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Przestępcy coraz częściej:

  • wykorzystują skradzione dane osobowe,
  • podszywają się pod realne osoby,
  • tworzą tzw. syntetyczne tożsamości, czyli mieszają prawdziwe dane z fałszywymi informacjami.

Po co? Żeby wyłudzać prowizje albo później próbować uzyskać świadczenia z polis zawartych na cudze dane. To oznacza, że firmy ubezpieczeniowe muszą dziś walczyć nie tylko z oszustwami „po szkodzie”, ale również z tymi, które powstają jeszcze zanim polisa zacznie realnie działać.

Oszustwa ubezpieczeniowe: Nowa fala oszustw - Internet, social media i AI

To jeden z najmocniejszych wniosków z raportu. Przestępczość ubezpieczeniowa weszła w cyfrową fazę. Rozwój zdalnej sprzedaży, porównywarek internetowych, komunikatorów, mediów społecznościowych i nowoczesnych płatności sprawił, że przygotowanie oszustwa stało się łatwiejsze niż kiedyś.

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Dodatkowo pojawił się nowy czynnik: sztuczna inteligencja. Dzięki niej coraz łatwiej przygotować wiarygodnie wyglądające dokumenty, stworzyć przekonujące materiały czy podszyć się pod kogoś innego.

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„Internet dostarcza dziś nie tylko informacji, ale również gotowych scenariuszy działania. Rozwój narzędzi AI powoduje, że przygotowanie fałszywych dokumentów czy wykorzystanie cudzej tożsamości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego równie szybko rozwijają się technologie wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń do wykrywania takich prób” – podkreśla Piotr Raubo, przewodniczący Komisji ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej oraz dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom, TUiR Warta S.A.

Ważne

To ważne także dla zwykłych klientów. Jeśli ktoś wykorzysta cudze dane do zawarcia polisy albo próby wyłudzenia, konsekwencje mogą dotknąć osobę, której tożsamość została przejęta.

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Oszustwa ubezpieczeniowe: Ubezpieczenia na życie - najwyższy wzrost wartości przestępstw

Raport pokazuje, że to właśnie w ubezpieczeniach na życie najmocniej wzrosła wartość wykrytych oszustw — o 31 proc. rok do roku. To już kolejny rok wzrostowej tendencji.

W 2025 r. zakłady ubezpieczeń na życie wypłaciły około 17,5 mld zł świadczeń, a wartość wykrytych przestępstw odpowiadała 0,58 proc. tej kwoty.

Szczególnie mocno zwraca uwagę jedna liczba: ponad połowę wartości ujawnionych oszustw, około 55 mln zł, stanowiły przypadki związane ze zgonem ubezpieczonego. To właśnie ten rodzaj wyłudzeń należy do najpoważniejszych i najbardziej wrażliwych w całym segmencie polis na życie.

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Oszustwa ubezpieczeniowe: Ubezpieczenia majątkowe - wciąż królują szkody komunikacyjne

Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, wartość wykrytych przestępstw wzrosła w 2025 r. o 17 proc. w porównaniu z 2024 r. Nadal największym problemem pozostają ubezpieczenia komunikacyjne. To właśnie one odpowiadają za około 64 proc. liczby i wartości wszystkich wykrytych przestępstw w tym segmencie.

Skala rynku jest ogromna. W 2025 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu ubezpieczeń majątkowych ponad 36 mld zł świadczeń, a wartość wykrytych przestępstw stanowiła 1,92 proc. tej kwoty. To pokazuje, że motoryzacja wciąż pozostaje głównym polem działania oszustów — i zapewne jeszcze długo nim będzie.

Oszustwa ubezpieczeniowe: Rolnictwo też pod presją. Ponad 900 ujawnionych przestępstw

Ciekawym, ale bardzo ważnym wątkiem raportu są ubezpieczenia rolne. W 2025 r. zakłady ubezpieczeń ujawniły tu ponad 900 przestępstw o wartości przekraczającej 21 mln zł.

Chodziło przede wszystkim o szkody dotyczące:

  • upraw,
  • zwierząt gospodarskich,
  • maszyn rolniczych.

Duże areały i rozległe hodowle ułatwiają upozorowanie kosztownych szkód, dlatego ten segment pozostaje szczególnie narażony na nadużycia. Dodatkowo wykryto jeszcze 272 przypadki przestępstw w obowiązkowym OC rolników, których wartość przekroczyła 11 mln zł.

Oszustwa ubezpieczeniowe: Ubezpieczyciele są skuteczniejsi, ale problem rośnie

Raport PIU pokazuje dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, skala przestępczości ubezpieczeniowej jest duża i rośnie. Po drugie, rośnie także skuteczność samych firm ubezpieczeniowych w wykrywaniu nadużyć.

„Skala udaremnionych wyłudzeń pokazuje, że systemy wykrywania nadużyć stosowane przez zakłady ubezpieczeń są coraz skuteczniejsze. Jednocześnie obserwujemy wyraźną zmianę charakteru przestępczości ubezpieczeniowej. Coraz częściej mamy do czynienia z oszustwami wykorzystującymi nowe technologie, kradzież tożsamości i narzędzia sztucznej inteligencji. To wyzwanie, które będzie determinować działania całego rynku ubezpieczeniowego w najbliższych latach" – zwraca uwagę prezes zarządu PIU Adam Uszpolewicz.

Ważne

To zdanie dobrze podsumowuje sytuację: rynek staje się lepszy w wykrywaniu oszustw, ale przestępcy też coraz szybciej uczą się nowych metod.

FAQ – najczęstsze pytania o oszustwa ubezpieczeniowe

Ile wyniosła wartość wykrytych wyłudzeń ubezpieczeniowych w 2025 r.?

Blisko 800 mln zł, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

Czy chodzi tylko o wyłudzenia odszkodowań?

Nie. Raport obejmuje zarówno wyłudzenia i ich usiłowania przy likwidacji szkód, jak i coraz częstsze oszustwa pojawiające się już przy zawieraniu polis (np. na fałszywe dane ubezpieczonego).

Co to jest syntetyczna tożsamość?

To tożsamość stworzona przez połączenie prawdziwych danych z informacjami fałszywymi. Taki „profil” może służyć np. do zawarcia polisy albo próby wyłudzenia świadczenia.

Który segment ubezpieczeń jest najbardziej narażony?

Najwięcej przestępstw dotyczy nadal ubezpieczeń majątkowych, szczególnie komunikacyjnych. Najszybszy wzrost wartości wykrywanych nadużyć widać jednak w ubezpieczeniach na życie.

Jaką rolę odgrywa AI w oszustwach ubezpieczeniowych?

AI ułatwia tworzenie fałszywych dokumentów, przygotowywanie przekonujących materiałów i wykorzystywanie cudzej tożsamości. Jednocześnie firmy ubezpieczeniowe używają nowoczesnych technologii do wykrywania takich prób.

Czy ubezpieczenia rolne też są celem oszustów?

Tak. W 2025 r. wykryto tam ponad 900 przestępstw o wartości przekraczającej 21 mln zł, a dodatkowo 272 przypadki w OC rolników warte ponad 11 mln zł.

Źródło: Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń - Przestępstwa ubezpieczeniowe ujawnione w 2025 roku - analiza danych

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Źródło: INFOR
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