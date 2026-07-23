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Ile wynosi liczba ludności w Polsce?

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23 lipca 2026, 11:01
Ile wynosi liczba ludności w Polsce?
Ile wynosi liczba ludności w Polsce?
tpiwowarski
Shutterstock

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Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące liczby ludności w Polsce. Na koniec czerwca liczba ludności Polski spadła o 159 tys. rdr do 37,243 mln.

Liczba ludności w Polsce

Ze wstępnych danych wynika, że tempo ubytku rzeczywistego ludności wyniosło minus 0,24 proc., co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców kraju ubyły średnio 24 osoby. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 23 osoby na 10 tysięcy mieszkańców, co wskazuje na dalsze pogłębianie się negatywnych trendów demograficznych.

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Dane pokazują, że liczba nowo narodzonych dzieci pozostaje na niskim poziomie. W pierwszych sześciu miesiącach roku zarejestrowano około 115 tysięcy urodzeń żywych, czyli o około tysiąc mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Różnica może wydawać się niewielka, ale wpisuje się w wieloletni trend spadku liczby urodzeń obserwowany w Polsce.

Zmiany demograficzne

Eksperci od lat zwracają uwagę, że niekorzystne zmiany demograficzne mogą mieć istotny wpływ na gospodarkę oraz rynek pracy. Malejąca liczba ludności oznacza stopniowe zmniejszanie się zasobów osób w wieku produkcyjnym, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do niedoborów pracowników i zwiększać presję na system emerytalny oraz ochronę zdrowia. Jednocześnie rośnie udział osób starszych w strukturze społeczeństwa, co dodatkowo przyspiesza proces starzenia się populacji.

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Źródło: PAP
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Prawo
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