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Sąd uznał, że 6 zł z MOPS na jedzenie to za mało. Jednak były inne zasiłki

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26 lipca 2026, 22:32
[Data aktualizacji 26 lipca 2026, 22:32]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Mitem jest, że w MOPS jeden zasiłek na osobę. Ten wypłacił sześć. Na jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz
Mitem jest, że w MOPS jeden zasiłek na osobę. Ten wypłacił sześć. Na jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz
T. Król
Własne

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Na żywność, buty, ubrania, leki, lekarza i czynsz. Ale na jedzenie tylko 6 zł na dzień. Beneficjentka zasiłków z MOPS-u to osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku z urzędu pracy — to właśnie ten brak dochodu otworzył jej drogę do pomocy społecznej. Dlaczego nie pracuje? Analiza wywiadu środowiskowego i historii leczenia wykazała, że na przeszkodzie stoją poważne problemy ze zdrowiem. W efekcie MOPS przyznał jej całą serię świadczeń. Tylko w ciągu 3 miesięcy otrzymała 6 zasiłków celowych, a jak zauważają sędziowie w wyroku, pełna lista wsparcia za lata 2023 i 2024 była znacznie dłuższa niż analizowany przez nich zakres. Pomimo wielu zasiłków 6 zł na jedzenie dziennie, to mało. Nawet przy 6 zasiłkach: na jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz.

Przekonanie, że jedna osoba może dostawać tylko jedno świadczenie z pomocy społecznej, to mit. W rzeczywistości MOPS-y często wypłacają kilkukrotne wsparcie temu samemu beneficjentowi. Wszystko zależy od dwóch czynników: aktualnego budżetu danej placówki oraz tego, jak trudna jest sytuacja danej osoby — jej stan zdrowia, wiek, samotność czy stopień ubóstwa

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Przykład

1) na zakup posiłku lub żywności w marcu 2024 r.

2) na pokrycie w części kosztów leków i leczenia w marcu 2024 r. 

3) na dofinansowanie do zadłużenia na czynsz w marcu 2024 r. 

4) na dofinansowanie do zakupu odzieży w kwietniu 2024 r. 

5) na dofinansowanie do zakupu obuwia w kwietniu 2024 r.

6) na zakup posiłku lub żywności w maju 2024 r.

Zobacz również:

WSA: 6 zł z MOPS-u na jedzenie to za mało, by przeżyć. I to nawet przy 6 zasiłkach: na żywność, buty, ubrania, leki, lekarza i czynsz

Harmonogram zasiłków pochodzi z wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24) link do wyroku.

Sędziowie: Brygida Myszyńska-Guziur, Grzegorz Grymuza, Jerzy Parchomiuk /przewodniczący sprawozdawca/

Jakie wnioski z wyroku przegranego przez MOPS?

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Powierzchowne decyzje urzędników

Organ I instancji odrzucił wniosek skarżącej, zasłaniając się jedynie ogólnikowym argumentem o braku środków w budżecie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze z kolei skupiło się na definicji uznania administracyjnego, całkowicie ignorując krytyczną sytuację majątkową i zdrowotną kobiety. Żadna z instancji nie przeanalizowała rzetelnie realiów, w jakich znalazła się wnioskodawczyni.

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Trudny stan zdrowia uniemożliwia pracę

Z ustaleń sporu wynika, że choć skarżąca formalnie posiada status osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia psychicznego oraz częste hospitalizacje wykluczają podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Kobieta utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej w kwocie 388 zł — co stanowi zaledwie połowę kryterium dochodowego — i w trakcie postępowania ubiegała się o orzeczenie o niepełnosprawności.

6 złotych dziennie to za mało, by przeżyć

Żywność, w przeciwieństwie do zakupu ubrań czy opłat za media, stanowi potrzebę priorytetową, której zaspokojenia nie można odłożyć w czasie. Tymczasem przyznany zasiłek celowy w wysokości 200 zł daje zaledwie 6 zł dziennie, co w obecnych realiach nie pozwala na zakup nawet jednego ciepłego posiłku. Sytuację pogarsza fakt, że to głodowe wsparcie wypłacano skarżącej nieregularnie — zaledwie raz na dwa miesiące.

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Źródło: INFOR
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