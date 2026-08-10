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Nawet rok czekania na rentę wdowią? Rzecznik Praw Obywatelskich żąda natychmiastowych zmian

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10 sierpnia 2026, 06:00
[Data aktualizacji 11 sierpnia 2026, 11:52]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
szok, zdziwienie, smutek, emeryt, senior
Pułapka w wypłatach renty wdowiej. Seniorzy czekają na decyzję nawet rok. RPO żąda zmian
Andrii Iemelianenko
Shutterstock

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Nowe przepisy miały być finansowym ratunkiem dla tysięcy owdowiałych seniorów w Polsce. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna. Skomplikowane procedury i opieszałość urzędów sprawiają, że niektórzy na ostateczną decyzję oraz wypłatę pełnych pieniędzy muszą czekać nawet ponad rok. W sprawę ostro wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który domaga się natychmiastowych wyjaśnień od ministerstwa.

Chaos w urzędach. Seniorzy płacą za błędy systemu

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) masowo napływają skargi od rozżalonych seniorów. Problem dotyczy osób, których sytuacja wymaga współpracy dwóch różnych instytucji - na przykład ZUS-u i KRUS-u lub wojskowych i policyjnych biur emerytalnych. Wymiana dokumentów i informacji między tymi organami potrafi ciągnąć się od 10 do nawet 13 miesięcy. Przez ten czas wdowy i wdowcy zostają bez należnych im pieniędzy. Stanisław Trociuk, Zastępca RPO, w oficjalnym piśmie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk podkreślił wprost: niedopuszczalne jest, aby konsekwencjami urzędniczej opieszałości obarczać starsze, często schorowane osoby. RPO postuluje nie tylko przyspieszenie procedur, ale też weryfikację przepisów dotyczących odsetek za opóźnienia. Chodzi o to, aby skuteczniej chroniły one interesy obywateli, a nie urzędów.

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Na czym polega reforma renty wdowiej?

Dla przypomnienia - rewolucyjne przepisy weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Pozwalają one na łączenie dwóch świadczeń emerytalno-rentowych po śmierci małżonka, co wcześniej było niemożliwe. Senior może wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty:

  • Wariant I: 100% własnej emerytury lub renty plus 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
  • Wariant II: 100% renty rodzinnej po mężu/żonie plus 15% własnego świadczenia.

Regulacja obejmuje bardzo szeroki katalog świadczeń - od standardowych emerytur z ZUS, przez emerytury rolnicze (KRUS), aż po świadczenia mundurowe (wojskowe i policyjne), renty inwalidzkie czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Co dalej z programem? Limity i przyszłość

Mimo obecnych problemów technicznych i proceduralnych, program ma charakter rozwojowy. Zgodnie z planem od 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia ma mocno wzrosnąć (docelowo do 50%). Warto jednak pamiętać, że cały czas obowiązuje sztywny limit wypłat - łączna kwota skumulowanego świadczenia nie może przekroczyć trzykrotności najniższej krajowej emerytury. Sprawa wywołana przez RPO stawia teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod ścianą. Resort musi pilnie znaleźć sposób na odetkanie urzędniczych zatorów, by flagowa reforma społeczna nie kojarzyła się seniorom wyłącznie z wielomiesięczną batalią z urzędnikami.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi renta wdowia?

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Obecnie wypłacane jest 100% jednego świadczenia oraz 15% drugiego (zależnie od wyboru seniora). Od 2027 roku planowany jest wzrost drugiego świadczenia do 50%. Obowiązuje limit - łączna kwota nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Kto ma prawo do renty wdowiej?

Prawo to przysługuje wdowom i wdowcom, którzy mają ustalone prawo do własnej emerytury lub renty oraz do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Dotyczy to m.in. świadczeń z ZUS, KRUS oraz systemów mundurowych.

Dlaczego na decyzję o rencie wdowiej czeka się tak długo?

Opóźnienia wynikają z konieczności współpracy i wymiany danych między różnymi instytucjami (np. gdy mąż był ubezpieczony w KRUS, a żona w ZUS). Urzędowe procedury i weryfikacja dokumentów trwają w skrajnych przypadkach od 10 do 13 miesięcy.

Czy za opóźnienie w wypłacie renty wdowiej należą się odsetki?

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się zbadania tej kwestii. Obecne przepisy o odsetkach za opóźnienia ze strony organów rentowych mogą niewystarczająco chronić seniorów, dlatego RPO wnioskuje o ich pilną ocenę i zmiany na korzyść obywateli.

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Źródło: INFOR
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