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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Odzyskasz potężną ulgę podatkową? Znamy kwoty, jakie skarbówka musi odpuścić właścicielom mieszkań

Odzyskasz potężną ulgę podatkową? Znamy kwoty, jakie skarbówka musi odpuścić właścicielom mieszkań

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12 sierpnia 2026, 06:00
[Data aktualizacji 13 sierpnia 2026, 12:48]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Właściciele mieszkań na wynajem przecierają oczy. Przełomowy wyrok i nowa decyzja skarbówki. Chodzi o tysiące złotych
Shutterstock

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Zasady Polskiego Ładu w branży nieruchomości zostały podważone. Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz niespodziewany krok fiskusa otwierają właścicielom mieszkań drogę do odzyskania potężnych ulg podatkowych. W grę wchodzą oszczędności sięgające blisko 10 000 złotych rocznie.

Fiskus musiał ustąpić. Wielki powrót zlikwidowanej ulgi

To zwrot akcji, którego mało kto się spodziewał. Wprowadzony w 2022 roku program Polski Ład uderzył w rynek najmu, całkowicie likwidując możliwość amortyzowania lokali mieszkalnych. Dla wielu przedsiębiorców oznaczało to nagły i drastyczny wzrost podatków. Jeden z poszkodowanych inwestorów postanowił jednak walczyć o swoje w sądzie. Efekt? Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przyznał mu pełną rację, a Urząd Skarbowy wydał właśnie nową, sensacyjną interpretację przepisów.

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Konstytucja po stronie właścicieli mieszkań

Kluczem do wygranej okazały się fundamentalne zasady prawne. NSA uznał, że nagłe odebranie prawa do odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorcom, którzy kupili nieruchomości i amortyzowali je przed 2022 rokiem, narusza Konstytucję RP. Sąd wskazał na zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę zaufania obywatela do państwa. W konsekwencji tego wyroku, w lipcu 2026 roku skarbówka oficjalnie skapitulowała. Wydała indywidualną interpretację, w której pozwoliła podatnikowi na kontynuowanie odpisów aż do pełnego zamortyzowania lokalu.

Nawet 9,5 tysiąca złotych rocznie w kieszeni

Powrót do starych zasad to gigantyczna ulga dla portfela. Jak wyglądają realne korzyści finansowe?

  • Wartość początkowa lokalu (używanego): 500 000 zł,
  • Stawka amortyzacji: 10%,
  • Roczny odpis amortyzacyjny: 50 000 zł,
  • Czysty zysk przy podatku liniowym: blisko 9 500 zł mniej podatku każdego roku.

Ważny haczyk. Inwestorzy muszą uważać

Choć decyzja sądu i skarbówki to kamień milowy, eksperci studzą zbytni optymizm. Wydana w lipcu interpretacja ma charakter indywidualny. Oznacza to, że chroni ona na razie tylko jednego, konkretnego przedsiębiorcę. Inni właściciele mieszkań na wynajem, którzy chcą odzyskać prawo do amortyzacji, nie mogą zastosować jej automatycznie. Muszą przejść podobną ścieżkę formalną, aby zabezpieczyć się przed ewentualną karą ze strony fiskusa.

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Źródło: INFOR
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