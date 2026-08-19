Urodziłaś co najmniej czwórkę dzieci? ZUS wypłaci do 1978 zł miesięcznie, o ile nie popełnisz tego błędu

Wychowanie dzieci wymaga ogromnego poświęcenia, które często odbywa się kosztem pracy zawodowej. Kobiety i mężczyźni, którzy poświęcili się rodzinie i przez to nie zdołali wypracować stażu do minimalnej emerytury, nie zostają jednak bez wsparcia. ZUS wypłaca im specjalne świadczenie wyrównawcze, którego maksymalna stawka przekracza obecnie 1900 zł miesięcznie.

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Program "Mama 4 plus" (oficjalnie: Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające) skierowany jest do seniorów, którzy odchowali co najmniej czwórkę dzieci. Co miesiąc z tego rozwiązania korzysta blisko 60 tysięcy osób w całej Polsce.

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Ile dopłaca ZUS? Średnia wypłata to ponad 1000 zł

Wysokość wsparcia jest bezpośrednio powiązana z kwotą najniższej emerytury, która wynosi 1978,49 zł brutto. Urząd wypłaca pieniądze na dwa sposoby:

Brak prawa do emerytury: Osoby, które w ogóle nie wypracowały emerytury, dostają pełną kwotę – 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Dopłata do minimum: Jeżeli senior ma przyznaną tzw. emeryturę groszową (np. kilkaset złotych), ZUS dopłaca mu różnicę, by łączna wypłata osiągnęła 1978,49 zł.

Średnia wartość wypłacanego wyrównania wynosi obecnie około 1081 zł miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Aby uzyskać wsparcie, należy spełnić 3 podstawowe kryteria:

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Wychowanie co najmniej 4 dzieci (własnych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie). Osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn). Brak dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia lub posiadanie emerytury niższej niż minimalna.

Świadczenie także dla ojców: Choć program potocznie nazywa się "Mama 4 plus", o dodatek może wystąpić również ojciec. ZUS przyzna mu pieniądze w dwóch sytuacjach: w przypadku śmierci matki dzieci lub gdy matka porzuciła rodzinę i zaprzestała ich wychowywania.

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ZUS zabierze pieniądze, jeśli podejmiesz pracę

Warto pamiętać, że Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające ma charakter socjalny. Jeśli sytuacja materialna beneficjenta ulegnie poprawie, ZUS wstrzyma dalsze przelewy. Wypłata zostanie cofnięta, jeśli osoba pobierająca dodatek:

Podjęła pracę zarobkową (nawet na pół etatu lub umowę zlecenie),

Nabyła prawo do innego świadczenia, które podniosło jej łączny dochód do poziomu co najmniej minimalnej emerytury.

Każda zmiana sytuacji dochodowej lub zawodowej musi być niezwłocznie zgłoszona do ZUS-u.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku ERSU?

Samo złożenie formularza ZUS ERSU nie wystarczy. Urząd odrzuci wniosek, jeśli nie dołączysz do niego kompletu dokumentów potwierdzających stan cywilny i sytuację finansową. Do urzędu musisz dostarczyć:

Akty urodzenia dzieci (lub odpisy aktów stanu cywilnego).

Informację o numerach PESEL dzieci.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej (formularz ER-OŚM) - musisz tam wykazać wszelkie dochody, w tym z gospodarstwa rolnego czy najmu.

Zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające osiągane dochody lub ich brak.

Co zrobić, gdy brakuje dokumentów? Jak udowodnić wychowanie dzieci?

Zdarza się, że z powodu zdarzeń losowych (np. pożar, zagubienie dokumentacji) rodzic nie ma dostępu do aktów urodzenia. ZUS dopuszcza w takiej sytuacji alternatywne środki dowodowe. Fakt wychowania dzieci możesz udowodnić poprzez:

Orzeczenia sądu o przysposobieniu lub powierzeniu pieczy zastępczej.

Pisemne zeznania świadków (np. sąsiadów, członków rodziny), którzy potwierdzą, że osobiście sprawowałeś opiekę nad czwórką dzieci przez wymagany czas.

Inne dokumenty tożsamości lub stare książeczki zdrowia dziecka, w których widnieją dane rodzica.

ZUS wydał decyzję odmowną? Sprawdź tryb odwoławczy

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające jest uznaniową decyzją Prezesa ZUS. Jeśli otrzymasz odmowę, masz prawo do obrony. Procedura odwoławcza wygląda następująco:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy: Składa się go do Prezesa ZUS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Skarga do sądu administracyjnego: Jeśli ponowna decyzja ZUS również będzie negatywna, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa ZUS, w terminie 30 dni.

Wyjazd za granicę a utrata świadczenia "Mama 4 plus"

Program ma na celu wsparcie osób zamieszkujących na terytorium Polski. Wyjazd z kraju może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem wypłat. Pamiętaj o kluczowych zasadach:

Kryterium rezydentury: Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i tutaj znajduje się ich ośrodek interesów życiowych.

Obowiązek informacyjny: Jeśli przeprowadzasz się za granicę lub wyjeżdżdzasz na dłuższy czas, musisz niezwłocznie powiadomić ZUS.

Konsekwencje ukrycia wyjazdu: Niezgłoszenie emigracji spowoduje, że ZUS uzna pobrane pieniądze za świadczenie nienależne i nakaże ich zwrot wraz z odsetkami.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program "Mama 4 plus"

Czy od świadczenia "Mama 4 plus" płaci się podatek i składki?

Tak. Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z kwoty brutto potrącana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy pobierając „Mama 4 Plus” otrzymam 13. i 14. emeryturę?

Tak. Osoby pobierające Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające mają prawo do dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych. Warunkiem jest posiadanie prawa do wypłaty świadczenia "Mama 4 plus" na dzień wymagany ustawą (zazwyczaj jest to odpowiednio marzec i sierpień/wrzesień).

Co jeśli wychowałam dzieci, ale mąż zarabia bardzo dobrze?

ZUS może odmówić przyznania świadczenia. Urząd bada dochód całego gospodarstwa domowego. Jeżeli zarobki małżonka zapewniają niezbędne środki do życia, kryterium socjalne nie zostanie spełnione.

Czy lata pobierania tego świadczenia wliczają się do stażu pracy?

Nie. Okres pobierania Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego nie jest okresem składkowym ani nieskładkowym. Nie podwyższy on Twojego stażu pracy w przyszłości.

Czy o dodatek można wnioskować do KRUS, czy tylko do ZUS?

Wniosek składa się do tej instytucji, w której miało się jakiekolwiek okresy ubezpieczenia. Jeśli rodzic przez całe życie pracował w gospodarstwie rolnym, właściwym organem do rozpatrzenia wniosku (formularz KRUS SRU) i wypłaty pieniędzy będzie KRUS.

Czy dzieci muszą być pełnoletnie, aby złożyć wniosek?

Tak, ze względu na wiek emerytalny wnioskodawcy (60 lat dla kobiet) dzieci w momencie składania wniosku są już zazwyczaj dorosłe. Program ocenia fakt ich wychowania w przeszłości, a nie to, czy obecnie są na Twoim utrzymaniu.