Bierzesz pieniądze z ZUS i MOPS? Przez ten błąd urzędnicy każą oddać fortunę

Polscy emeryci bardzo często gubią się w gąszczu przepisów urzędowych. Najlepszym tego przykładem jest powszechne mylenie dodatku pielęgnacyjnego pobieranego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS).

Choć nazwy brzmią niemal identycznie, są to dwa zupełnie różne świadczenia. Próba pobrania obu naraz kończy się poważnymi kłopotami finansowymi i nakazem zwrotu pieniędzy. Oto kluczowe różnice, podajemy aktualne stawki na 2026 rok i ostrzegamy przed najczęstszą pułapką.

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Podstawowym świadczeniem, które zna większość starszych osób, jest dodatek pielęgnacyjny. Jest on nierozerwalnie związany z systemem ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że jego wypłatą zajmuje się wyłącznie ZUS (lub odpowiednio KRUS dla rolników). W 2026 roku wysokość tego dodatku wynosi 366,68 zł miesięcznie. Najważniejszą cechą tego dodatku jest fakt, że po osiągnięciu odpowiedniego wieku urzędnicy przyznają go całkowicie automatycznie. Każdy emeryt, który kończy 75. rok życia, nie musi składać żadnych wniosków ani pism. System informatyczny sam wylicza prawo do pieniędzy i dolicza je do najbliższego miesięcznego przelewu emerytury. Świadczenie to można otrzymać również wcześniej, przed skończeniem 75 lat. W takim scenariuszu konieczne jest jednak przejście przez komisję lekarską i uzyskanie oficjalnego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku podlega corocznej marcowej waloryzacji i jest wolna od podatku dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS - na czym polega różnica?

Zupełnie inną naturę prawną ma zasiłek pielęgnacyjny. Te pieniądze nie pochodzą z funduszy ubezpieczeniowych, ale z budżetu państwa w ramach świadczeń rodzinnych. Z tego powodu jego obsługą zajmują się lokalne organy samorządowe - najczęściej gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Kwota tego świadczenia wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie i od dłuższego czasu pozostaje zamrożona. Zasiłek pielęgnacyjny nie rośnie automatycznie co roku w marcu. Jest przyznawany osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom wymagającym opieki, a także seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, ale... nie wypracowali prawa do tradycyjnej emerytury lub renty w ZUS. Jest to forma wsparcia dla osób wykluczonych z systemu ubezpieczeń społecznych. W przeciwieństwie do dodatku z ZUS, zasiłek z MOPS nigdy nie jest przyznawany automatycznie. Bez względu na wiek, senior lub jego opiekun musi złożyć papierowy lub elektroniczny wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, dołączając odpowiednie dokumenty.

Najważniejsza pułapka: Zakaz łączenia świadczeń

W tym miejscu dochodzimy do kluczowego problemu, przez który wielu emerytów wpada w poważne kłopoty finansowe. Polskie prawo kategorycznie zabrania jednoczesnego pobierania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS. Osoba uprawniona może korzystać tylko z jednej, korzystniejszej formy wsparcia (dodatek z ZUS jest wyższy o ponad 150 zł). Jak dochodzi do błędu? Często senior, który nie ma jeszcze 75 lat, otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności, składa wniosek w MOPS i zaczyna pobierać zasiłek (215,84 zł). Kilka lat później kończy 75 lat i ZUS - działając automatycznie zgodnie z przepisami - zaczyna dopłacać mu do emerytury dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł). Senior cieszy się z podwójnych przelewów, myśląc, że to legalne podwyższenie wsparcia ze względu na wiek. Niestety, systemy informatyczne urzędów regularnie wymieniają się danymi. Gdy urzędnicy wykryją zbieg tych dwóch świadczeń, prawo do zasiłku z MOPS zostaje natychmiast cofnięte od dnia, w którym ZUS przyznał swój dodatek. Wszystkie pieniądze pobrane z MOPS w tym okresie stają się "świadczeniem nienależnie pobranym". Choć urzędy często rozliczają ten dług bezpośrednio między sobą (ZUS potrąca należność z bieżącej emerytury seniora i oddaje ją do MOPS), to dla samego emeryta oznacza to nagłe i drastyczne obniżenie comiesięcznych wypłat, aż do całkowitego spłacenia długu, który za każdy rok błędu wynosi ponad 2500 zł.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy mając 75 lat i pobierając emeryturę z ZUS, muszę złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

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Nie. ZUS (lub KRUS) przyznaje i zaczyna wypłacać dodatek pielęgnacyjny całkowicie automatycznie od miesiąca, w którym kończysz 75 lat. Pieniądze zostaną dopisane do Twojej bieżącej emerytury.

Pobieram zasiłek pielęgnacyjny z MOPS (215,84 zł) i właśnie kończę 75 lat. Co muszę zrobić?

Musisz jak najszybciej zgłosić się do swojego MOPS-u/GOPS-u i złożyć wniosek o rezygnację z pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. W tym samym czasie ZUS automatycznie przyzna Ci wyższy dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł). Samodzielne, szybkie zgłoszenie rezygnacji w MOPS uchroni Cię przed powstaniem zadłużenia.

Czy osoba, która ukończyła 75 lat, ale nie ma prawa do emerytury ani renty, dostanie dodatek z ZUS?

Nie, ponieważ dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany tylko jako uzupełnienie legalnie pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Taka osoba powinna natomiast złożyć wniosek do MOPS o zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) – w jej przypadku to jedyna dostępna forma pomocy.

Co się stanie, jeśli przez pomyłkę pobierałem oba świadczenia naraz?

Gdy urzędnicy wykryją zbieg świadczeń, MOPS wyda decyzję o konieczności zwrotu nienależnie pobranego zasiłku. Najczęściej dług ten jest potrącany bezpośrednio przez ZUS z Twojej miesięcznej emerytury i przelewany na konto gminy, aż do całkowitej spłaty (ponad 2500 zł za każdy rok pomyłki).

Czy dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny są opodatkowane?

Nie. Obie kwoty (zarówno 366,68 zł z ZUS, jak i 215,84 zł z MOPS) są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT) oraz nie potrąca się od nich składki zdrowotnej.