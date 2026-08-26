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Chcesz dostać 1200 zł na dziecko przed dzwonkiem? Musisz zdążyć przed tą datą

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26 sierpnia 2026, 09:38
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze rodzic dziecko
Chcesz dostać 1200 zł na dziecko przed dzwonkiem? Musisz zdążyć przed tą datą
Shutterstock

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Powrót do szkół zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim gigantyczne wydatki na wyprawki szkolne. Rodzice, którzy chcą zabezpieczyć domowy budżet, mogą w tym miesiącu liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Połączenie comiesięcznego świadczenia 800 plus z jednorazowym dodatkiem 300 plus z programu "Dobry Start" daje łącznie aż 1100 zł na jednego ucznia. Okazuje się jednak, że ta kwota może być jeszcze wyższa i wzrosnąć do 1200 zł, jeśli rodzina korzysta z dodatkowego wsparcia. Aby jednak podstawowe pieniądze trafiły na konto jeszcze we wrześniu, trzeba spełnić jeden kluczowy warunek.

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Przelew z ZUS we wrześniu? Zostało tylko kilka dni

Zasada działania ZUS jest prosta: kolejność wypłat zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli chcesz mieć pewność, że dodatkowe 300 zł z programu "Dobry Start" zasili Twoje konto przed końcem września, musisz złożyć formularz do 31 sierpnia. Złożenie wniosku we wrześniu, październiku lub listopadzie oznacza, że na wypłatę wyprawki poczekasz nawet do dwóch miesięcy. Ostateczny termin na wysłanie dokumentów upływa 30 listopada. Po tej dacie szansa na pieniądze bezpowrotnie przepada.

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Ekstra 100 zł z zasiłku rodzinnego. Kto dostanie więcej?

Kwotę 1100 zł można łatwo powiększyć do 1200 zł na jedno dziecko. Szansę na to mają rodzice, którzy pobierają tradycyjny zasiłek rodzinny z tytułu niskich dochodów. Przepisy przewidują dla nich specjalny dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł wypłacany raz w roku. Aby otrzymać te dodatkowe pieniądze, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł netto lub 764 zł netto, jeżeli w domu wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością. Co ważne, wniosek o ten dodatek nie trafia do ZUS, lecz do odpowiedniego urzędu gminy lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS). Ponadto, w przeciwieństwie do programu "Dobry Start", to świadczenie przysługuje również na dzieci rozpoczynające naukę w tzw. zerówce przedszkolnej.

Jak połączyć 800 plus i 300 plus? Te zasady musisz znać

Wymienione programy działają całkowicie niezależnie, co oznacza, że rodzice mają prawo do obu głównych kwot jednocześnie. Warto jednak pamiętać o kluczowych różnicach w zasadach przyznawania tych pieniędzy. Flagowe świadczenie wychowawcze, czyli popularne 800 plus, wypacane jest co miesiąc na każde dziecko aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. W tym przypadku ZUS nie bada, czy dziecko już się uczy, czy jeszcze nie. Z kolei 300 plus to jednorazowy zastrzyk gotówki na zakup przyborów szkolnych, ubrań czy podręczników. Pieniądze te przysługują starszym dzieciom - aż do ukończenia 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami). Tutaj jednak warunkiem koniecznym jest status ucznia. Świadczenie trafia wyłącznie do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub policealnych. W obu tych programach nie obowiązują żadne progi dochodowe.

Pilny apel ZUS. Cudzoziemcy mogą stracić 800 plus od 1 września

ZUS przypomina o jeszcze jednym, niezwykle ważnym terminie, który upływa 31 sierpnia. Dotyczy on obywateli Ukrainy pobierających świadczenia na dzieci. Osoby, które otrzymały status UKR i numer PESEL bez okazania ważnego dokumentu podróży, muszą natychmiast udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości. Brak dopełnienia tej formalności do końca miesiąca poskutkuje automatyczną utratą statusu UKR od września, co oznacza natychmiastowe zablokowanie wypłaty 800 plus przez ZUS. Dodatkowo warto pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, aby zachować prawo do świadczeń, ukraińskie dzieci mają bezwzględny obowiązek realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w polskiej placówce edukacyjnej.

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Na co uważać? Te pułapki pozbawią Cię pieniędzy

Wielu rodziców popełnia błędy, które opóźniają wypłaty lub całkowicie blokują przyznanie środków. O czym musisz pamiętać?

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  • "Zerówka" bez 300 plus: Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje dzieciom w przedszkolach ani realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach (tzw. zerówki).
  • Studenci bez wyprawki: Starsze dzieci kontynuujące naukę na uniwersytetach nie otrzymają 300 plus, nawet jeśli nie ukończyły 20. roku życia.
  • Pełnoletność a 800 plus: Pamiętaj, że 800 plus wygasa automatycznie w dniu 18. urodzin dziecka, nawet jeśli nadal uczy się ono w liceum lub technikum. Wtedy na wrzesień zostanie Wam już tylko 300 zł z "Dobrego Startu".

Jak złożyć wniosek? Wyłącznie online

ZUS nie przyjmuje papierowych dokumentów w placówkach. Wnioski o 800 plus oraz Dobry Start można złożyć szybko i wygodnie bez wychodzenia z domu za pomocą Platformy eZUS, aplikacji mobilnej mZUS, rządowego portalu Emp@tia oraz poprzez bankowość elektroniczną większości polskich banków. Pieniądze przesyłane są wyłącznie na wskazany numer konta bankowego.

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Źródło: INFOR
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