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Masz termin sanatorium z NFZ, ale nie możesz jechać? Nie wystarczy poprosić o zmianę daty. Są ważne zasady

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26 sierpnia 2026, 11:48
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
senior, smutna mina, dokumenty
Nie możesz wyjechać w wyznaczonym terminie? NFZ wymaga uzasadnienia i odpowiednich dokumentów.
Shutterstock

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Masz wyznaczony termin sanatorium z NFZ, ale nagła choroba, pobyt w szpitalu albo planowana operacja uniemożliwiają wyjazd? Nie wystarczy poprosić o przełożenie turnusu. W 2026 roku zmiana terminu lub miejsca może zostać potraktowana jako rezygnacja z leczenia, a w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji można stracić skierowanie. Sprawdź, co zrobić, aby mieć szansę na kolejny termin.

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Termin sanatorium z NFZ. Tego pacjent nie może zmienić samodzielnie

Termin wyjazdu do sanatorium finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wyznaczany przez właściwy oddział NFZ. Pacjent nie może samodzielnie wybrać dogodniejszej daty ani miejsca leczenia. Co jednak zrobić, gdy wyjazd w wyznaczonym terminie nie jest możliwy?

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Powodem może być m.in. nagła choroba, pobyt w szpitalu, planowana operacja czy inne ważne zdarzenie, którego nie można było przewidzieć. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej skontaktować się z oddziałem NFZ, który potwierdził skierowanie. Istotne jest odpowiednie udokumentowanie przyczyny rezygnacji z wyznaczonego terminu.

Dostałeś termin i miejsce sanatorium? NFZ nie pozwoli ich po prostu zmienić

Po potwierdzeniu skierowania pacjent otrzymuje konkretną datę i miejsce leczenia. Nie może samodzielnie zamienić ich na inny termin lub inne uzdrowisko. Prośba o zmianę jest traktowana jako rezygnacja z leczenia, chyba że pacjent przedstawi uzasadniony i udokumentowany powód.

Jak zmienić termin sanatorium z NFZ? Sama prośba może oznaczać rezygnację

Odesłanie potwierdzonego skierowania albo prośba o zmianę terminu lub miejsca jest traktowana przez NFZ jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego. Wyjątkiem jest uzasadniona rezygnacja, której przyczynę należy odpowiednio wyjaśnić i udokumentować. Jeżeli pacjent chce otrzymać kolejny termin, powinien jednocześnie przedstawić uzasadnioną przyczynę rezygnacji. To ważne, bo samo stwierdzenie, że wyznaczony termin jest niewygodny, może nie wystarczyć.

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Rezygnacja z sanatorium NFZ. Jak udokumentować powód i dostać nowy termin?

Samo uzasadnienie może nie wystarczyć. Do pisma warto dołączyć dokumenty potwierdzające, dlaczego wyjazd w wyznaczonym terminie nie jest możliwy. Im lepiej udokumentowana jest przyczyna, tym łatwiej NFZ ocenić sytuację pacjenta. W zależności od sytuacji mogą to być np.:

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  • dokumentacja medyczna,
  • zaświadczenie dotyczące hospitalizacji,
  • dokument potwierdzający planowaną operację lub leczenie,
  • potwierdzenie wizyty u lekarza specjalisty,
  • dokumenty związane z ważnym wydarzeniem rodzinnym lub obowiązkiem urzędowym.

NFZ wskazuje, że w przypadku uzasadnionej rezygnacji może wyznaczyć kolejny termin leczenia.

Masz sanatorium, ale nie możesz wyjechać? Nie czekaj do ostatniej chwili

Jeżeli pacjent wie, że nie będzie mógł skorzystać z turnusu, powinien przekazać informację do właściwego oddziału NFZ jak najszybciej, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Ma to znaczenie nie tylko dla samego postępowania dotyczącego skierowania. Zwolnione miejsce może zostać wykorzystane przez inną osobę oczekującą na leczenie. Nie warto więc ignorować skierowania ani czekać, aż termin wyjazdu minie.

NFZ nie uznał rezygnacji z sanatorium. Co wtedy dzieje się ze skierowaniem?

Jeżeli pacjent zwróci skierowanie, ale nie przedstawi wystarczającego uzasadnienia lub dokumentów potwierdzających przyczynę, NFZ może potraktować sprawę jako nieuzasadnioną rezygnację z leczenia uzdrowiskowego. W takiej sytuacji nie zostanie automatycznie wyznaczony kolejny termin, a dokumentacja może zostać zwrócona lekarzowi, który wystawił skierowanie.

Jak przyspieszyć wyjazd do sanatorium z NFZ? Jest ważny warunek 18 miesięcy

Pacjenci oczekujący na leczenie uzdrowiskowe mogą również próbować przyspieszyć realizację skierowania. Taka możliwość dotyczy osób, które od ostatniego leczenia uzdrowiskowego mają co najmniej 18 miesięcy przerwy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w przypadku przyspieszenia wyjazdu termin może zostać wyznaczony bardzo szybko.

NFZ wskazuje, że pacjent nie może samodzielnie wybrać konkretnego uzdrowiska ani terminu. Możliwość skorzystania z dogodniejszego terminu pojawia się m.in. wtedy, gdy zwolni się miejsce po innym pacjencie.

Masz termin sanatorium? Jeden błąd może oznaczać utratę skierowania

Jeżeli nie możesz wyjechać w wyznaczonym terminie, nie ignoruj skierowania i nie zakładaj, że wystarczy później poprosić o nową datę. Najbezpieczniej:

  • jak najszybciej skontaktować się z właściwym oddziałem NFZ,
  • poinformować o rezygnacji z wyznaczonego terminu,
  • wskazać konkretną przyczynę,
  • dołączyć dokumenty potwierdzające tę przyczynę,
  • poprosić o ponowne wyznaczenie terminu leczenia.

Najważniejszy jest czas i dobre udokumentowanie sytuacji. Sam fakt, że pacjent nie może wyjechać, nie oznacza automatycznie, że otrzyma nowy termin. Właśnie dlatego przy zmianie terminu sanatorium formalności mają tak duże znaczenie.

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Źródło: INFOR
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