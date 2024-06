Gdzie spędzimy wakacje? Do tego kraju pojedzie nas najwięcej

Polacy najchętniej pojadą na wakacje w tym roku do Turcji, kolejne popularne kierunki to Grecja i Egiptu. Dlaczego właśnie te kraje cieszą się największa popularnością? Czy chodzi przede wszystkim o cenę?

Podobnie jak w poprzednich latach Turcja jest numerem jeden wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez polskich klientów biur podróży. Na drugim miejscu ponownie pojawia się Grecja, a na trzecim Egipt. Na kolejnych pozycjach w tegorocznym zestawieniu znalazły się Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy i Portugalia.

Riwiera Turecka najchętniej wybieranym kierunkiem wakacyjnych podróży

Jak zauważono w badaniu przeprowadzonym przez Wakacje.pl, najchętniej wybieranymi kierunkami podróży zarówno przez pary, rodziny 2+1, jak i rodziny 2+2 są Riwiera Turecka oraz Hurghada w Egipcie. Trzecim najpopularniejszym kierunkiem dla par oraz rodzin 2+1 jest gracka wyspa Kreta, a dla rodzin 2+2 tureckie wybrzeże Morza Egejskiego.

Zwrócono również uwagę, że pary wybierające się do Turcji wydają na wyjazd średnio ok. 7 tys. 991 zł za całą rezerwację, rodziny 2+1 ok. 11 tys. 217 zł, a w przypadku rodzin 2+2 jest to ok. 13 tys. 829 zł. Dla wyjazdów do Grecji jest to odpowiednio ok. 8 tys. 227 zł, ok. 11 tys. 628 zł i ok. 14 tys. 350 zł, a w przypadku wyjazdów do Egiptu odpowiednio ok. 7 tys. 106 zł, ok. 9 tys. 695 zł oraz ok. 11 tys. 886 zł.

"Wakacje to ważny moment w roku dla wielu Polaków, dlatego wybierając ofertę, klienci nie kierują się najniższą ceną, zwracają natomiast uwagę na stosunek ceny do jakości. Stąd średnia wartość rezerwacji jest wyższa niż wynikałoby to z trendów cenowych – w tym roku w przedsprzedaży można było znaleźć wyjazdy o kilka-kilkanaście procent tańsze niż przed rokiem" - wskazano. Przekazano również, że 37 proc. klientów, którzy kupili wakacje w okresie od początku sprzedaży oferty Lato 2024 (tj. od początku lipca 2023 r.) do pierwszego tygodnia czerwca br., złożyła rezerwację w lipcu, 28 proc. w sierpniu, a prawie 20 proc. we wrześniu.

Ponad połowa Polaków w wieku 20-65 lat planuje wyjechać na wakacje zagraniczne co najmniej raz w 2024 roku

Jak wynika z opublikowanego badania zleconego przez serwis Wakacje.pl, ponad połowa Polaków w wieku 20-65 lat, planujących w 2024 roku zagraniczny wyjazd trwający co najmniej 7 dni i/lub city break, planuje wyjechać na wakacje zagraniczne co najmniej raz w 2024 r. W informacji opisującej badanie dodano, że 33 proc. ankietowanych zadeklarowało przynajmniej dwie podróże w tym roku, a 10 proc. twierdzi, że będą to minimum trzy wyjazdy.

Zauważono ponadto, że 45 proc. badanych osób zamawia zagraniczne wycieczki w okresie 1-3 miesiące przed podróżą, 23 proc. robi to na 4-6 miesięcy wcześniej, a 20 proc. korzysta z ofert last minute. Wyjazdy z dużym, przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem kupuje natomiast 11 proc. respondentów. Poinformowano również, że 68,3 proc. spędzi na miejscu siedem dni, 22,7 proc. od ośmiu do trzynastu dni, a 4,4 proc. do sześciu dni.

Ranking najpopularniejszych kierunków wakacyjnych stworzony został przez Wakacje.pl na podstawie założonych do tej pory rezerwacji z wylotem w okresie wakacyjnym, czyli od 22 czerwca do 30 września - wyjaśniło biuro prasowe serwisu. Badanie zlecone przez Wakacje.pl zrealizowała z kolei agencja badawcza ARC Rynek i Opinia w dniach 16-25 kwietnia br. na próbie 1511 Polaków w wieku 20-65 lat, którzy w 2024 r. planują zagraniczny wyjazd turystyczny na minimum 7 dni i/lub wyjazd typu city break - przekazano w raporcie.