Lot, hotel i teraz też samochód w jednym miejscu. Kto dodaje nową usługę do swojej platformy?

Planujesz wakacje i masz dość przeskakiwania między pięcioma różnymi stronami - jedna do lotu, druga do hotelu, trzecia do wynajmu auta? eSky.pl właśnie ułatwia Ci to zadanie. Internetowe biuro podróży uruchomiło możliwość wynajmu samochodu bezpośrednio na swojej platformie, dokładając kolejny element do swojej oferty.

Ważne Skrót: eSky.pl uruchomiło wynajem samochodów bezpośrednio na swojej platformie - to nowa funkcjonalność dostępna od 11 sierpnia 2026 r.

Usługa powstała we współpracy z CarTrawler, firmą integrującą ponad 1700 dostawców w ponad 180 krajach i 50 000 lokalizacjach.

Dzięki nowej opcji możesz teraz zaplanować lot, hotel i samochód w jednym miejscu, bez przechodzenia na inne serwisy.

Co dokładnie zmienia się dla wyjazdów wakacyjnych?

Internetowe biuro podróży eSky rozwija ofertę usług dodatkowych i uruchamia możliwość wynajmu samochodów bezpośrednio na swojej platformie. Funkcjonalność pozwala użytkownikom jeszcze łatwiej zaplanować kompletny wyjazd w jednym miejscu - od rezerwacji lotu i hotelu, przez atrakcje, po przemieszczanie się autem już podczas wakacji.

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Usługa jest rozwijana we współpracy z CarTrawler, który integruje ponad 1700 dostawców w ponad 180 krajach i 50 000 lokalizacjach. To oznacza realnie szeroki wybór aut i miejsc odbioru - niezależnie od tego, czy lecisz na krótki city break, czy planujesz dłuższy urlop w mniej oczywistej lokalizacji.

Dlaczego eSky zdecydowało się na ten krok?

Jak tłumaczy przedstawicielka firmy, to naturalne rozszerzenie ścieżki, którą użytkownik i tak już przechodzi, planując wyjazd na platformie.

"Rozwijamy eSky.pl w kierunku platformy, która towarzyszy podróżnikowi na każdym etapie wyjazdu, od inspiracji i wyboru kierunku, przez rezerwację lotu oraz hotelu, aż po doświadczenia na miejscu. Wynajem samochodu jest naturalnym rozszerzeniem tej ścieżki. Chcemy dawać naszym użytkownikom jeszcze większą swobodę w odkrywaniu świata we własnym stylu i możliwość organizowania podróży dokładnie tak, jak tego potrzebują, bez konieczności korzystania z innych serwisów" - mówi Aleksandra Fraszewska, Interim VTO Product Manager w internetowym biurze podróży eSky Group.

Komu przyda się wynajem auta podczas wakacji?

Wynajem samochodu odpowiada na rosnącą potrzebę niezależności i elastyczności podczas podróży po swojemu. Dla wielu turystów auto staje się ważnym elementem wyjazdu - pozwala:

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wygodnie dotrzeć z lotniska do hotelu,

odwiedzić więcej miejsc w krótszym czasie,

odkrywać mniej popularne miejscowości, do których nie dojedziesz komunikacją publiczną,

swobodnie planować dzień bez ograniczeń wynikających z rozkładów autobusów czy pociągów.

Jeśli Twój wymarzony wyjazd zakłada zwiedzanie okolicy poza głównymi szlakami turystycznymi, własne auto na miejscu często okazuje się różnicą między wygodnym urlopem a straconym czasem na czekaniu na transport.

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Co to oznacza dla planujących wyjazd wakacyjny lub krótki city break?

Nowa funkcjonalność to element szerszej strategii eSky, które od lat rozbudowuje swoją ofertę o usługi dodatkowe - oprócz lotów i hoteli platforma oferuje już m.in. ubezpieczenia podróżne i transfery lotniskowe. Wynajem samochodu domyka tę układankę, pozwalając skompletować niemal cały wyjazd bez opuszczania jednej strony.

Źródło: eSky

eSky Group to polski właściciel internetowego biura podróży i touroperator w Europie Środkowo-Wschodniej, który działa pod takimi markami jak eSky, Thomas Cook (od 2024 r.) i eDestinos. Firma jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie, będąc liderem wśród Online Travel Agencies w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w tym segmencie na rynkach Ameryki Południowej. Na ofertę Grupy eSky składają się loty i hotele, a także pakiety dynamiczne City Break i Wakacje z szeroką gamą produktów dodatkowych takich jak ubezpieczenia podróżne, wynajem samochodów, transfery lotniskowe i inne. W Polsce pakiety dynamiczne City Break i Wakacje (oferta Lot+Hotel) objęte są Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, co w świetle prawa pozycjonuje eSky.pl jako touroperatora.