REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wypoczynek » Ta platforma uruchamia wynajem samochodów. Cały wyjazd zaplanujesz teraz w jednym miejscu

Ta platforma uruchamia wynajem samochodów. Cały wyjazd zaplanujesz teraz w jednym miejscu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2026, 04:01
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
wynajem auta samochodu abonament
Lot, hotel i teraz też samochód w jednym miejscu. Kto dodaje nową usługę do swojej platformy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Planujesz wakacje i masz dość przeskakiwania między pięcioma różnymi stronami - jedna do lotu, druga do hotelu, trzecia do wynajmu auta? eSky.pl właśnie ułatwia Ci to zadanie. Internetowe biuro podróży uruchomiło możliwość wynajmu samochodu bezpośrednio na swojej platformie, dokładając kolejny element do swojej oferty.

Ważne

Skrót:

  • eSky.pl uruchomiło wynajem samochodów bezpośrednio na swojej platformie - to nowa funkcjonalność dostępna od 11 sierpnia 2026 r.
  • Usługa powstała we współpracy z CarTrawler, firmą integrującą ponad 1700 dostawców w ponad 180 krajach i 50 000 lokalizacjach.
  • Dzięki nowej opcji możesz teraz zaplanować lot, hotel i samochód w jednym miejscu, bez przechodzenia na inne serwisy.
Zobacz również:

Co dokładnie zmienia się dla wyjazdów wakacyjnych?

Internetowe biuro podróży eSky rozwija ofertę usług dodatkowych i uruchamia możliwość wynajmu samochodów bezpośrednio na swojej platformie. Funkcjonalność pozwala użytkownikom jeszcze łatwiej zaplanować kompletny wyjazd w jednym miejscu - od rezerwacji lotu i hotelu, przez atrakcje, po przemieszczanie się autem już podczas wakacji.

REKLAMA

REKLAMA

Usługa jest rozwijana we współpracy z CarTrawler, który integruje ponad 1700 dostawców w ponad 180 krajach i 50 000 lokalizacjach. To oznacza realnie szeroki wybór aut i miejsc odbioru - niezależnie od tego, czy lecisz na krótki city break, czy planujesz dłuższy urlop w mniej oczywistej lokalizacji.

KODEKS KIEROWCY 2026 - PORADNIK DGP

Dlaczego eSky zdecydowało się na ten krok?

Jak tłumaczy przedstawicielka firmy, to naturalne rozszerzenie ścieżki, którą użytkownik i tak już przechodzi, planując wyjazd na platformie.

"Rozwijamy eSky.pl w kierunku platformy, która towarzyszy podróżnikowi na każdym etapie wyjazdu, od inspiracji i wyboru kierunku, przez rezerwację lotu oraz hotelu, aż po doświadczenia na miejscu. Wynajem samochodu jest naturalnym rozszerzeniem tej ścieżki. Chcemy dawać naszym użytkownikom jeszcze większą swobodę w odkrywaniu świata we własnym stylu i możliwość organizowania podróży dokładnie tak, jak tego potrzebują, bez konieczności korzystania z innych serwisów" - mówi Aleksandra Fraszewska, Interim VTO Product Manager w internetowym biurze podróży eSky Group.

Komu przyda się wynajem auta podczas wakacji?

Wynajem samochodu odpowiada na rosnącą potrzebę niezależności i elastyczności podczas podróży po swojemu. Dla wielu turystów auto staje się ważnym elementem wyjazdu - pozwala:

REKLAMA

  • wygodnie dotrzeć z lotniska do hotelu,
  • odwiedzić więcej miejsc w krótszym czasie,
  • odkrywać mniej popularne miejscowości, do których nie dojedziesz komunikacją publiczną,
  • swobodnie planować dzień bez ograniczeń wynikających z rozkładów autobusów czy pociągów.

Jeśli Twój wymarzony wyjazd zakłada zwiedzanie okolicy poza głównymi szlakami turystycznymi, własne auto na miejscu często okazuje się różnicą między wygodnym urlopem a straconym czasem na czekaniu na transport.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Co to oznacza dla planujących wyjazd wakacyjny lub krótki city break?

Nowa funkcjonalność to element szerszej strategii eSky, które od lat rozbudowuje swoją ofertę o usługi dodatkowe - oprócz lotów i hoteli platforma oferuje już m.in. ubezpieczenia podróżne i transfery lotniskowe. Wynajem samochodu domyka tę układankę, pozwalając skompletować niemal cały wyjazd bez opuszczania jednej strony.

Źródło: eSky

eSky Group to polski właściciel internetowego biura podróży i touroperator w Europie Środkowo-Wschodniej, który działa pod takimi markami jak eSky, Thomas Cook (od 2024 r.) i eDestinos. Firma jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie, będąc liderem wśród Online Travel Agencies w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w tym segmencie na rynkach Ameryki Południowej. Na ofertę Grupy eSky składają się loty i hotele, a także pakiety dynamiczne City Break i Wakacje z szeroką gamą produktów dodatkowych takich jak ubezpieczenia podróżne, wynajem samochodów, transfery lotniskowe i inne. W Polsce pakiety dynamiczne City Break i Wakacje (oferta Lot+Hotel) objęte są Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, co w świetle prawa pozycjonuje eSky.pl jako touroperatora.

Powiązane
Aktywność fizyczna Polaków 2026 – ile osób ćwiczy i czego się boi? [RAPORT]
Aktywność fizyczna Polaków 2026 – ile osób ćwiczy i czego się boi? [RAPORT]
Likwidacja tych placówek oświatowych w 2027 roku tymczasowo odwołana
Likwidacja tych placówek oświatowych w 2027 roku tymczasowo odwołana
Ograniczenie a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej przez wrzucenie zdjęcia dziecka do Internetu? Już wkrótce to będzie możliwe
Ograniczenie a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej przez wrzucenie zdjęcia dziecka do Internetu? Już wkrótce to będzie możliwe
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Praca w marketingu 2026: kogo szukają pracodawcy? W 2026 r. najwyższa liczba ofert pracy w historii i w końcu zarobki rosną
15 sie 2026

Praca w marketingu w 2026 r. i latach poprzednich: kogo szukają pracodawcy? Firmy coraz częściej poszukują specjalistów z obszaru performance marketingu, marketing automation, analityki czy zarządzania projektami marketingowymi. W 2026 r. przewiduje się najwyższą liczbę ofert pracy w historii. W końcu rosną zarobki i zmniejsza się konkurencyjność na rynku pracy.
Jakie prawa mają seniorzy? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+
15 sie 2026

Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!
Wyciek danych z MyDr a bezpieczeństwo finansów firmy. Jak działać, gdy dane już wyciekną?
14 sie 2026

Wyciek danych z MyDr jest potężnym ostrzeżeniem dla biznesu. To zdarzenie pokazało, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują same firmy, a uderzają w ich zewnętrznych dostawców. W obszarze księgowości i kadr taki atak to nie tylko kryzys wizerunkowy, ale natychmiastowy paraliż operacyjny, brak wypłat i ryzyko wysokich kar od UODO czy KAS. Słowne obietnice i deklaracje o „dbaniu o bezpieczeństwo” przestały mieć znaczenie. W świecie cyfrowym i pracy zdalnej liczą się twarde normy (ISO 27001, ISO 9001), zasada Zero Trust oraz sprawdzone procedury reagowania na kryzys. Jak więc chronić finanse, kadry i księgowość przed atakami łańcucha dostaw i jak krok po kroku działać, gdy dane już wyciekną?
Kradzież danych medycznych milionów osób w Polsce. Czy trzeba zastrzec PESEL? Co mogą zrobić pacjenci a co powinni administratorzy danych?
14 sie 2026

Według informacji przekazanych 12 sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji incydent wycieku danych osobowych związany z systemem MyDr może dotyczyć nawet 19 mln osób. Potencjalnie obejmuje on informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak dane o wizytach, receptach czy historii leczenia.

REKLAMA

Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
14 sie 2026

Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.
Zwolnienie z PIT dla marynarzy i trudna sytuacja polskich armatorów
15 sie 2026

Zwolnienie z PIT dla marynarzy - prezydent podpisał ustawę zwalniającą z PIT dla marynarzy i zapewniającą przedsiębiorcom żeglugowym możliwość wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym zamiast dochodowym od osób prawnych.
Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów
14 sie 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla sześć profesji z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Już od roku szkolnego 2026/2027 nabór uczniów zostaje wstrzymany. Sprawdź, które profesje zostały wykreślone z klasyfikacji.
Renta wdowia w górę od 2027 roku. ZUS głębiej sięgnie do kieszeni. Kto zyska najwięcej?
14 sie 2026

Od stycznia 2027 roku blisko milion seniorów w Polsce otrzyma wyższe przelewy z ZUS. Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. Zmiana ta bezpośrednio przełoży się na większy zastrzyk gotówki dla wdów i wdowców. Do tej pory dodatkowe 15 proc. podwyższało emeryturę średnio o 379,10 zł miesięcznie. Od nowego roku ta dopłata będzie znacznie bardziej odczuwalna.

REKLAMA

Ważna zmiana dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt wspomagający będzie mógł zostać przekazany na własność
14 sie 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która umożliwi przekazanie osobom z niepełnosprawnościami technologii wspomagających, np. aparatów słuchowych - podała kancelaria prezydenta. Chodzi o asortyment PFRON zakupiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
Wśród rodziców małych dzieci pracuje prawie 100% mężczyzn i tylko 58% kobiet, ale różnice w pracy stopniowo maleją
14 sie 2026

Wśród rodziców małych dzieci pracuje prawie 100% mężczyzn i tylko 58% kobiet, ale różnice w pracy stopniowo maleją. Dodatkowo mężatki pracują zawodowo częściej niż kobiety niepozostające w związkach. Badanie pokazuje, że kobiety mają niższe oczekiwania finansowe od mężczyzn i to może być jedna z przyczyn luki płacowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA