Główny Urząd Statystyczny znów zaskoczył ekonomistów i zresetował ich zbyt ostrożne prognozy. Spodziewali się oni wzrostu sprzedaży detalicznej w drugim miesiącu 2024 roku, ale maksymalnie o 3,6 proc. Tymczasem jest wzrost aż o 6,1 proc. I nie jest to (prawie) czeski błąd bynajmniej.

A skoro nie tylko nie oszczędzamy na żywności – na którą więcej wydaliśmy i w cenach bieżących i w cenach stałych – ale kupujemy samochody, meble i artykuły gospodarstwa domowego, to znaczy, że patrzymy nareszcie z optymizmem w przyszłość. Będziemy kupować coraz więcej, a to oznacza, że przy rosnącym popycie wewnętrznym firmy będą coraz więcej produkować, poszukiwać pracowników – a przy ograniczonym rynku pracy – coraz więcej płacić.

Luty: zapomnieliśmy, że trzeba kupić nowy garnitur, garsonkę i buty

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 5,0% w lutym 2023 r.). W porównaniu ze styczniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,9%. W okresie styczeń-luty 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 4,6% (wobec spadku o 1,9% w analogicznym okresie 2023 r.)

W lutym 2024 r. znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowały podmioty z grup: „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 26,6%), „pozostałe” (o 23,0%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 13,4%). Przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy o największym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” - „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” wykazały wzrost o 1,3%.

Zakupy detaliczne w lutym 2024 r. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 201.03.2024 GUS

W lutym 2024 r. w porównaniu z lutym 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 5,1%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się nieznacznie w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,7% do 8,6%.

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 26,3% przed rokiem do 24,2%). Wzrost udziału odnotowały natomiast jednostki z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 22,1% do 24,8%), „meble, rtv, agd” (z 17,9% do 19,0%).

Optymizm konsumentów to dobra prognoza dla koniunktury gospodarczej

Jak widać, jako konsumenci mamy spore rezerwy – w lutym nie spieszyliśmy się z większymi zakupami w kategorii odzież, obuwie i tekstylia, ale wiosna i zbliżające się lato z pewnością przyczynią się do tego, że głębiej sięgniemy do portfeli, by wymieniać garderobę i obuwie.

Zakupy konsumentów w lutym 2024 r. Sprzedaż detaliczna towarów w lutym 2024 r. według rodzajów działalności przedsiębiorstwa (ceny stałe) – analogiczny okres roku poprzedniego=100 GUS

Podobnie jak w przypadku zakupu nowych samochodów czy mebli – na ubraniach i butach oszczędzaliśmy, bo to takie kategorie produktów, gdzie zakupy nowych można przesuwać w czasie, korzystając na bieżąco ze starych, nadających się wciąż do użytku.

Po wczorajszych rekordowych danych dotyczących niemal 13-procentowego wzrostu rok do roku średniej krajowej, dziś w czwartek 21 marca 2024 r. jeszcze lepsze dla rynku, koniunktury gospodarczej, rządu i w sumie – dla nas wszystkich, wieści ze sklepów. W lutym nareszcie przestaliśmy zaciskać pasa.

Rosnący popyt wewnętrzny – tu ekonomiści są zgodni – to główne koło napędowe gospodarki. Wespół z eksportem oraz inwestycjami nadają tempo wzrostowi gospodarczemu co przekłada się na odpowiednio wysoką dynamikę wzrostu PKB – produktu krajowego brutto.