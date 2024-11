Czy 11.11.2024 r. to dzień handlowy, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Wczorajsza niedziela była z zakazem handlu. Poprzedni tydzień też był krótszy i sklepy działające bez ograniczeń pracowały w sumie o dwa dni krócej. Osób, które mają potrzebę uzupełnienia zapasów w lodówce czy w domowej spiżarni przybywa więc z każdym dniem.

Dziś jest poniedziałek, zwykle w handlu normalny dzień pracy, ale jednak święto więc sklepy mają zakaz handlu porównywalny z niehandlowymi niedzielami. Czy jednak gdzieś zakupy można dziś w poniedziałek 11 listopada zrobić?

Dziś handel pracuje na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w niedziele znajdujące się na liście objętych zakazem handlu, a takie są prawie wszystkie w roku a wyjątkiem siedmiu - wyraźnie w przepisach wskazanych, w które handel może obywać się be ograniczeń i w związku z tym wszystkie sklepy są otwarte.

Zakupy zrobimy więc w sklepach zlokalizowanych na stacjach benzynowych oraz we wszelkich sklepach małych, które prowadzą sami właściciele, bez zatrudniania pracowników.

Zakaz handlu w poniedziałek 11.11.2024 r.: gdzie zakupy zrobimy na 100 procent, bo sklepy czynne

Jak już też o tym była mowa, na nowe przepisy, którymi już na serio zajmuje się Sejm przyjdzie jeszcze poczekać, Dziś obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r. poz. 158 i 2626), zgodnie z którą w poniedziałek 11.11.2024 roku handel jest zabroniony – bo jest to święto traktowane na równi z niedzielą objętą zakazem handlu.

Nie oznacza to oczywiście, że zakupów nie zrobimy w ogóle – przepisy pozwalają na handel w sklepach, w których nie są zatrudniani pracownicy. W związku z tym bez trudu znajdziemy mały sklep osiedlowy czy nawet sieciowy – Żabka, Carrefour Express itd., które są 11.11.2024 r. czynne.

Jak to możliwe, że nawet sklepy dyskontowe? Sieci dyskontowe często zawierają umowy franczyzowe z kupcami – udostępniają im markę oraz know-how, a kupcy prowadzą biznes sami lub ze wsparciem członków rodziny. W takim przypadku nie obowiązuje ich zakaz handlu w niedziele i mogą mieć otwarte sklepy kiedy tyko zechcą.

Mało tego, jeśli chcą handlować w każdą niedzielę w placówce o średnim formacie, mogą prowadzić biznes jako wspólnicy spółki cywilnej; jeśli jest ich np. trzech i do tego otrzymają wsparcie członków rodziny, to zgodnie z przepisami mogą dziś zapraszać klientów do sklepu o nawet sporym formacie.

Ponadto jak zwykle czynne są sklepy na stacjach benzynowych. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje też m.in. cukierni, kwiaciarni i oczywiście punktów gastronomicznych. Zamówienia mogą ponadto realizować sklepy internetowe, a są takie, które zakupy spożywcze dostarczą nawet tego samego dnia czyli można w praktyce zrobić w nich zakupy także w świąteczny poniedziałek 11.11.2024 r.