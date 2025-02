Fajerwerki będą zakazane? Branża pirotechniczna broni się przed likwidacją

W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o ochronie zwierząt. Zdaniem projektodawców, ma on na celu poprawę dobrostanu zwierząt oraz doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu ochrony zwierząt tak, by lepiej uwzględniać ich potrzeby fizyczne, psychiczne oraz społeczne. W projekcie znalazła się m.in. propozycja zakazu używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 oraz klasy F3.

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki poinformowało, że przeprowadzona przez portal RaportCSR ankieta wykazała, że wpływ fajerwerków na incydenty związane ze zwierzętami w okresie sylwestrowo-noworocznym jest znikomy. Branża pirotechniczna protestuje i zbiera podpisy pod petycją sprzeciwiająca się zakazowi. W poniedziałek 10 lutego 2025 r. rozpocznie zbieranie podpisów pod petycją sprzeciwiającą się zakazowi. Podpisy będą zbierane w punktach sprzedaży fajerwerków na terenie całego kraju.

Wpływ fajerwerków na incydenty związane ze zwierzętami

W informacji prasowej przypomniano, że portal RaportCSR od czterech lat wysyła zapytania do straży miejskich i schronisk dla zwierząt z prośbą o dane na temat incydentów ze zwierzętami spowodowanych użyciem fajerwerków w okresie sylwestrowo-noworocznym. Na ponad 20 straży miejskich indagowanych przez portal, żadna nie otrzymała tego typu zgłoszeń, poza sporadycznymi przypadkami ucieczek psów, spowodowanych niewłaściwą opieką opiekunów. To samo dotyczyło schronisk dla zwierząt. Tylko w kilku odnotowano zwiększoną liczbę zbiegłych czworonogów, które szybko wróciły do właścicieli. Nigdzie też nie stwierdzono większej liczby poszkodowanych przez fajerwerki ptaków. Co więcej, większość z pytanych straży miejskich i schronisk, potwierdziła, że od kilku lat obserwuje się spadek liczby zwierząt poszkodowanych przez fajerwerki oraz ucieczek psów.

Sylwester 2024/2025: incydenty

Z informacji opublikowanych przez portal RaportCSR, że tegoroczna noc sylwestrowa w większości miast przebiegała wyjątkowo spokojnie. Szczecińska straż miejska, informuje, że w okresie sylwestrowo-noworocznym nie wpłynęły zgłoszenia bezpośrednio powiązane z użyciem fajerwerków oraz incydentów związanych z ucieczkami czy zaginięciami psów, przestraszonych hukiem petard. Nie odnotowano także zgłoszeń o jakichkolwiek urazach zwierząt czy ptaków, będących bezpośrednim następstwem użycia wyrobów pirotechnicznych ( petard, rac, fajerwerków).

W Warszawie w trakcie nocy sylwestrowej, dzięki interwencjom ekopatrolu, do odpowiednich placówek trafiły dwa króliki, sześć psów i dwa ptaki, które wymagały pomocy. Mimo wielu podjętych działań, w porównaniu z poprzednimi latami, tegoroczna noc sylwestrowa była stosunkowo spokojna. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa w dniach 31.12.2024 roku i 01.01.2025 roku, nie odnotowali zwiększonej liczby zgłoszeń dotyczących incydentów związanych ze zwierzętami spowodowanych użyciem fajerwerków. Również do straży miejskiej w Gdańsku nie wpłynęły zgłoszenia dotyczące zwierząt poszkodowanych z wymienionych w zapytaniu redakcji powodów.

Podobnie w Lublinie: „W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że w okresie sylwestrowo-noworocznym nie stwierdziliśmy zwiększonej liczby interwencji związanych z ucieczką zwierząt domowych” oraz w Puławach: „Straż Miejska w Puławach w okresie sylwestrowo-noworocznym nie zarejestrowała zwiększonej liczby interwencji dotyczących incydentów związanych ze zwierzętami spowodowanych użyciem fajerwerków.”

Branża pirotechniczna broni się przed likwidacją

W sieci krążą od lat te same zdjęcia martwych ptaków, które podobno zginęły w sylwestra. Można odnieść wrażenie, że tysiące ptaków co roku ginie w każdym mieście, w którym hucznie świętuje się Nowy Rok, tymczasem to nieprawda. W całym kraju w okresie sylwestrowo-noworocznym nie odnotowano takich przypadków – powiedziała prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej Magdalena Rytel-Kuc.

Branża pirotechniczna broni się przed likwidacją. Przeprowadzona przez m.in. Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki petycja w sprawie obrony wolności do strzelania, zebrała już ponad 20 tys. podpisów w krótkim czasie, to dużo jak na niewielki zasięg ankiety.

W petycji wskazano, że branża pirotechniczna sprzeciwia się wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń w używaniu fajerwerków. „Jako branża, która od przeszło 30 lat stoi na straży bezpieczeństwa konsumentów oraz niezmiennie dba o właściwe uregulowanie prawne w dziedzinie pirotechniki widowiskowej, sprzeciwiamy się wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń w używaniu fajerwerków oraz domagamy się zaniechania legislacji, która ingeruje w obecne rozwiązania.”

W 2024 roku liczba użytkowników fajerwerków wyniosła ponad 9,3 mln, to prawie jedna trzecia Polaków. Te liczby świadczą o dużej popularności tej formy rozrywki, a nawet o tendencji wzrostowej ponieważ w 2023 roku tych użytkowników było około 7 mln. Skąd zatem przekonanie o powszechnej rezygnacji z fajerwerków? – dodała prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki Marta Smolińska.