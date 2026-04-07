REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Kończy się zwolnienie z cła dla przesyłek o niskiej wartości. Czy tym razem to będzie koniec tanich zakupów w Chinach?

Kończy się zwolnienie z cła dla przesyłek o niskiej wartości. Czy tym razem to będzie koniec tanich zakupów w Chinach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 kwietnia 2026, 09:34
Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już w lipcu zaczną obowiązywać zmiany, które mają wyrównać i uspokoić sytuację na rynku e-commerce. Mają też zakończyć czas nadużyć związanych z zaniżaniem wartości przesyłek i sztucznym dzieleniem zakupów w celu obejścia przepisów celnych. Czy tym razem to będzie koniec tanich zakupów z Chin?

Po zmianie przepisów będzie okres przejściowy

To nie pierwszy raz, gdy mówi się o końcu tanich zakupów w Chinach. Czy tym razem te zapowiedzi okażą się prawdziwe? Nadchodzi koniec unijnego zwolnienie z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro wysyłanych do Unii Europejskiej. Nowe regulacje, czyli przepisy rozporządzenia Rady UE z 11 lutego 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych zaczną obowiązywać 1 lipca 2026 r. Przewidziano w nich okres przejściowy, który będzie trwał do lipca 2028 r. W tym czasie będzie obowiązywała stała opłata, która będzie pobierana od każdego elementu przesyłki oddzielnie, według ich pozycji taryfowej. Innymi słowy, jedną opłatą będą objęte elementy przesyłki z tym samym kodem kreskowym.

REKLAMA

REKLAMA

Z czasem zacznie obowiązywać pełna procedura celna

Opłata będzie wynosiła 3 euro. Jest to rozwiązanie tymczasowe, a taki uproszczony sposób pobierania opłat ma na celu zapobieganie zaniżaniu wartości paczek i obchodzeniu ceł. Taki sposób rozliczeń będzie obowiązywał do lipca 2028 r., kiedy to wszystkie towary, również te o wartości poniżej 150 euro, zostaną objęte cłem według standardowych stawek. W związku z tymi zmianami w Polsce trwają prace nad dostosowaniem systemów rozliczeniowych.
Dlaczego Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie takiej zmiany? Zwolnienie zostało wprowadzone w celu ograniczenia obciążenia organów celnych nieproporcjonalną ilością obowiązków, które wiązałyby się z objęciem cłem również małych przesyłek. Jednak z czasem ta perspektywa się zmieniła. Z jednej strony środowisko celne ma już charakter cyfrowy, a niezbędne elektroniczne dane dotyczące przywożonych towarów są łatwo dostępne z drugiej zaś wprowadzone zwolnienie z cła było nadużywane poprzez zaniżanie wartości przesyłek i sztuczne ich dzielenie. Wprowadzenia w tym zakresie zmian ma rozwiązać nie tylko te problemy, ale również wyrównać szanse na rynku e-commerce.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
07 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary
07 kwi 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że dochody z zagranicy mogą oznaczać spory zwrot podatku. Jednocześnie fiskus nie wybacza błędów – brak rozliczenia może skończyć się dotkliwą karą. Sprawdź, co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy i uniknąć problemów.
Rusza zadymianie kanalizacji. Gminy szukają nielegalnych podłączeń. Kara to nawet 10 tys. złotych
07 kwi 2026

W gminach ruszają wiosenne kontrole. Chodzi o nielegalne podłączenia do sieci, za które grozi nawet 10 tys. zł kary. Kto powinien mieć się na baczności, a najlepiej jak najszybciej usunąć niezgodne z obowiązującymi przepisami instalacje?
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?

REKLAMA

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. 2333 zł dla każdego? Sprawdzamy, czy to realny plan
07 kwi 2026

Czy nadchodzi koniec ery 800 plus i skomplikowanych zasiłków? Temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP) rozgrzewa polską opinię publiczną. Coraz głośniej mówi się o kwocie 2333 zł miesięcznie, która miałaby trafiać na konto każdego obywatela - bez żadnych warunków. Na czym polega ten pomysł i ile może wynieść świadczenie?
W 2050 r. Polaków w wieku 65+ będzie aż 30% społeczeństwa. Luka opiekuńcza w Polsce sprawi, że system nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych
07 kwi 2026

W Polsce mamy szybko starzejące się społeczeństwo. W 2050 r. osób w wieku 65+ będzie aż 30%. Ze względu na lukę opiekuńczą państwo nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych. Co zrobić, aby ograniczyć problem opieki długoterminowej?
Ceny paliw 7 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej – znamy konkretne stawki
07 kwi 2026

Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi podwyżki maksymalnych cen paliw, które obowiązują także dzisiaj. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz 7 kwietnia za benzynę i olej napędowy – i dlaczego różnice, choć niewielkie, mogą mieć znaczenie.
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?

REKLAMA

Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA