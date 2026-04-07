Kończy się zwolnienie z cła dla przesyłek o niskiej wartości. Czy tym razem to będzie koniec tanich zakupów w Chinach?

Już w lipcu zaczną obowiązywać zmiany, które mają wyrównać i uspokoić sytuację na rynku e-commerce. Mają też zakończyć czas nadużyć związanych z zaniżaniem wartości przesyłek i sztucznym dzieleniem zakupów w celu obejścia przepisów celnych. Czy tym razem to będzie koniec tanich zakupów z Chin?

Po zmianie przepisów będzie okres przejściowy

To nie pierwszy raz, gdy mówi się o końcu tanich zakupów w Chinach. Czy tym razem te zapowiedzi okażą się prawdziwe? Nadchodzi koniec unijnego zwolnienie z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro wysyłanych do Unii Europejskiej. Nowe regulacje, czyli przepisy rozporządzenia Rady UE z 11 lutego 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych zaczną obowiązywać 1 lipca 2026 r. Przewidziano w nich okres przejściowy, który będzie trwał do lipca 2028 r. W tym czasie będzie obowiązywała stała opłata, która będzie pobierana od każdego elementu przesyłki oddzielnie, według ich pozycji taryfowej. Innymi słowy, jedną opłatą będą objęte elementy przesyłki z tym samym kodem kreskowym.

REKLAMA

REKLAMA

Z czasem zacznie obowiązywać pełna procedura celna

Opłata będzie wynosiła 3 euro. Jest to rozwiązanie tymczasowe, a taki uproszczony sposób pobierania opłat ma na celu zapobieganie zaniżaniu wartości paczek i obchodzeniu ceł. Taki sposób rozliczeń będzie obowiązywał do lipca 2028 r., kiedy to wszystkie towary, również te o wartości poniżej 150 euro, zostaną objęte cłem według standardowych stawek. W związku z tymi zmianami w Polsce trwają prace nad dostosowaniem systemów rozliczeniowych.

Dlaczego Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie takiej zmiany? Zwolnienie zostało wprowadzone w celu ograniczenia obciążenia organów celnych nieproporcjonalną ilością obowiązków, które wiązałyby się z objęciem cłem również małych przesyłek. Jednak z czasem ta perspektywa się zmieniła. Z jednej strony środowisko celne ma już charakter cyfrowy, a niezbędne elektroniczne dane dotyczące przywożonych towarów są łatwo dostępne z drugiej zaś wprowadzone zwolnienie z cła było nadużywane poprzez zaniżanie wartości przesyłek i sztuczne ich dzielenie. Wprowadzenia w tym zakresie zmian ma rozwiązać nie tylko te problemy, ale również wyrównać szanse na rynku e-commerce.