Wydatki w górę. 2070 zł miesięcznie - tyle potrzebuje czteroosobowa rodzina, by przeżyć w Polsce

W kwietniu cena koszyka podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania czteroosobowej rodziny przez miesiąc wyniosła 2070 zł, czyli blisko 28 zł więcej w porównaniu do marca - wynika z raportu Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk produktów analizowany przy obliczaniu Indeksu Miesięcznych Zakupów (IMZ) został skomponowany z uwzględnieniem potrzeb określonej grupy konsumentów. W przypadku 4-osobowego gospodarstwa wzięto pod uwagę potrzeby dwojga młodych dorosłych i dwójki dzieci.

Przekroczenie pułapu 2070 złotych

IMZ przedstawia koszt nabycia zestawu produktów niezbędnych do funkcjonowania przez 30 dni, obejmującego domowe wyżywienie, chemię gospodarczą i środki higieniczne.

Z raportu wynika, że w kwietniu br. wartość miesięcznego koszyka rodziny 2+2 ponownie zaczęła rosnąć i przekroczyła pułap 2070 złotych. W ujęciu rocznym wydatki czteroosobowego gospodarstwa domowego wzrosły o 46,50 zł, a w ujęciu miesięcznym cena koszyka poszła w górę o blisko 28 zł.

Podstawowe zakupy pochłaniają obecnie 23,49 proc. sumy dwóch pensji minimalnych netto - w marcu było to 23,18 proc, a rok temu odsetek ten wyniósł 23,47 proc.

Inflacja "osobista" rodziny

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że „osobista inflacja” rodziny wyniosła w kwietniu 2,30 proc. rok do roku, a więc jest niższa od oficjalnego odczytu inflacji podanego przez GUS.

Analiza rocznych zmian cen w koszyku czteroosobowej rodziny wykazuje, że domowy budżet odciążają spadki cen nieprzetworzonych produktów rolnych oraz nabiału. W ujęciu rocznym najmocniej potaniała kapusta, której cena spadła o 35 procent. O 31 proc. mniej niż przed rokiem kosztuje masło. Tańsze są również mleko i pomarańcze. „Z drugiej strony uzyskane w ten sposób oszczędności są systematycznie niwelowane przez rosnące koszty w innych kategoriach” - zauważyli autorzy raportu.

Zauważalnie podrożały pomidory, notując wzrost o 27 procent rok do roku. Droższe są produkty z kategorii chemii gospodarczej i kosmetyków. Dla przykładu pianka do golenia podrożała rok do roku o 18 proc., a mleczko do czyszczenia - o 16 procent.

Analitycy UCE Research podkreślają, że podwyżki ceny koszyka badanych produktów nie są tożsame z inflacją, która jest obliczana przez GUS przy zastosowaniu innej metodologii. Według oficjalnych danych, wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) dla całej gospodarki wyniósł w kwietniu 3,2 proc. w ujęciu rocznym.

Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ) to cykliczny raport realizowany przez Polskie Radio 24 we współpracy z UCE Research i Uniwersytetami WSB Merito. IMZ pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów, niezbędnych do funkcjonowania przez okres miesiąca. Wyliczenia powstały na podstawie raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i WSB Merito, w którym analizie cyklicznie poddaje się 97 tys. cen w 45,5 tys. placówek handlowych.