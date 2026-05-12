Likwidacja egzaminu ósmoklasisty z matematyki – bo „przyczynia się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół”? [sondaż; egzamin ósmoklasisty 2026]

W tym roku, ponad 393 tys. uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. W dniu 12 maja 2026 r. – zgodnie z harmonogramem CKE – odbywa się egzamin z jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. z matematyki. Na początku 2024 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, zrzeszającej ponad 7 tys. osób (dyrektorów szkół, placówek oświatowych, urzędników oświatowych i działaczy pozarządowych) zarekomendowało likwidację egzaminów ósmoklasisty (w tym egzaminu z matematyki), bo w ich ocenie – „wyniki egzaminów przyczyniają się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół, bez uwzględniania specyfiki ich pracy oraz uczniów.” Czy MEN zajęło w tej kwestii jakieś stanowisko i czy postulat OSKKO nadal pozostaje aktualny/znajduje zwolenników w opinii publicznej?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki – najważniejsze informacje [kogo dotyczy, czy jest obowiązkowy dla uczniów i kiedy się odbywa?]

Egzamin ósmoklasisty z matematyki, to egzamin z jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych (obok egzaminu z języka polskiego oraz egzaminu z języka obcego nowożytnego). To, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, oznacza, że – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego – egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2026 r., zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), w terminie głównym – odbywa się w dniu 12 maja 2026 r. i rozpoczyna się o godz. 9:00. W terminie dodatkowym (przeznaczonym dla uczniów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym lub przerwali go) natomiast – 9 czerwca 2026 r. i rozpoczyna się o godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 125 minut, a każdy uczeń, który do niego przystępuje musi przynieść ze sobą niezbędne przybory do pisania (tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem) oraz linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki – arkusze egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE)

Arkusze egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) we wtorek 12 maja 2026 r., około godz. 14. Arkusze egzaminacyjne będzie można pobrać pod adresem: LINK.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki – kiedy uczniowie poznają wyniki?

Termin ogłoszenia wyników egzaminów ósmoklasisty 2026 (w tym egzaminu ósmoklasisty z matematyki) – zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku – został wyznaczony na 3 lipca 2026 r. W tym dniu, uczniowie poznają wyniki zarówno egzaminów przeprowadzonych w maju (w terminie głównym), jak i w czerwcu (w terminie dodatkowym).

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, który zdający otrzymają 3 lipca br. – podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu (tj. z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego):

wynik procentowy – to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu;

– to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu; wynik centylowy – to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Jak podaje CKE – wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą zostać podważone na drodze sądowej.‎

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki – jakie znaczenie w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, mają wyniki egzaminu ósmoklasisty (w tym egzaminu ósmoklasisty z matematyki)?

Ważne Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, a żeby ukończyć szkołę podstawową, wystarczy do niego przystąpić – z aktualnie obowiązujących zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wynika, że odsetek punktów uzyskanych na tym egzaminie (w tym na egzaminie ósmoklasisty z matematyki) ma istotne znaczenie w kwestii tego, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się zdający. Dla wielu uczniów kończących szkołę podstawową, egzamin ten jest zatem niezwykle istotnym sprawdzianem, który ma wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną, a dla uczniów z takimi zaburzeniami, jak np. z dyskalkulia – egzamin ósmoklasisty z matematyki, może stanowić istotną barierę w realizacji wybranego kierunku rozwoju.

Maksymalna liczba punktów, którą kandydat do szkoły może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, wynosi 200 punktów. Punkty dzielą się w następujący sposób:

100 pkt. punktów za oceny i dodatkowe osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

100 pkt. punktów za wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z par. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z:

języka polskiego – mnoży się przez 0,35,

matematyki – mnoży się przez 0,35 i

– i z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Przykład Uczeń uzyskał z: języka polskiego 90% – mnożymy 90 x 0,35 = 31,5 punktów,

matematyki 90% – mnożymy 90 x 0,35 = 31,5 punktów,

języka obcego nowożytnego – 100%, tj. 100 x 0,3 = 30 punktów. Uczeń łącznie za egzamin ósmoklasisty uzyskał 93 punkty.

Szkoła nie może przy tym – przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego – ustalić minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ustalenie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa oświatowego. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest równa liczbie punktów, które otrzymał kandydat przyjęty na ostatnie wolne miejsce (tj. z najniższą liczbą punktów).

Likwidacja egzaminu ósmoklasisty (w tym egzaminu ósmoklasisty z matematyki), bo „przyczynia się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół, bez uwzględniania specyfiki ich pracy oraz uczniów” – to rekomendacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty z 2024 r.

Na początku 2024 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), które zrzesza ponad 7 tys. osób (dyrektorów szkół i placówek oświatowych, urzędników oświatowych i działaczy pozarządowych) skierowało do Minister Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Przewodniczącej ówczesnej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP – rekomendację, w której zebrało „istotne problemy edukacji”. Wśród nich – znalazło się m.in. zalecenie likwidacji egzaminu ósmoklasisty.

– „Za docelowo niepotrzebne uważamy egzaminy kończące szkołę podstawową.” – stwierdziło OSKKO i dodało – „Wyniki egzaminów przyczyniają się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół, bez uwzględniania specyfiki ich pracy oraz uczniów. Obecnie, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie krytykuje się standaryzowane badanie wyników nauczania – stanowiące cel, a nie metodę badawczą. W naszej opinii istnieje tylko jeden argument przemawiający za organizacją egzaminów na koniec szkoły podstawowej: „wyrównanie szans” uczniów różnych typów szkół w rekrutacji do szkół średnich. Wymaga to wyjaśnienia – czy uczniowie różnych typów szkół są traktowani równo. Jednocześnie egzamin na koniec VIII klasy nie daje szkole potrzebnej informacji zwrotnej – ponieważ egzaminowanych uczniów już nie będzie okazji objąć jakimkolwiek wsparciem – skoro odchodzą ze szkoły.”

W podsumowaniu ww. rekomendacji – organizacja zwróciła się do adresatów swojego wystąpienia (tj. m.in. do Minister Edukacji) z prośbą o uwzględnienie postulatów, „nad którymi pracowało tysiące osób” oraz zadeklarowała „chęć spotkań i konstruktywnych rozmów”.

Rekomendacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty nie dotyczy zatem stricte egzaminu ósmoklasisty z matematyki, ale generalnie – egzaminu ósmoklasisty jako całości. Jeżeli jednak, w związku z ww. postulatem, doszłoby do zniesienia egzaminy ósmoklasisty – co oczywiste, dotyczyłoby to również egzaminów z matematyki, które – dla niektórych uczniów (np. z takimi zaburzeniami jak dyskalkulia) mogą stanowić istotną przeszkodę na ścieżce edukacyjnej.

Do Sejmu trafił również postulat likwidacji innego egzaminu z matematyki – maturalnego

W kontekście problemów z egzaminami z matematyki, z którymi zmagają się uczniowie z zaburzeniami takimi jak m.in. dyskalkulia – warto również wspomnieć o zgłoszonym w tym zakresie postulacie dotyczącym egzaminu maturalnego, w ramach petycji obywatelskiej (znak: BKSP-155-X-445/25), która w dniu 9 stycznia 2025 r. została złożona do Sejmu.

Jej autorka – mama uczennicy szkoły średniej i psycholog – żąda zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki, argumentując, iż „obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Uważa ona, że system maturalny powinien zostać zmieniony w taki sposób, aby – w części pisemnej – obowiązkowy był wyłącznie egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego, a trzeci z obowiązkowych przedmiotów był do wyboru spośród całego katalogu (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia czy inne).

W jej ocenie – „matura z matematyki to narzędzie segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans”. Rozwój ma bowiem wiele twarzy – „są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych. Są także uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami, takimi jak: FAS, dyskalkulia, zakłócenia orientacji w schemacie relacji przestrzennych, zakłócenia wyobraźni przestrzennej, trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli, problemy z kopiowaniem liczb i obliczeń, problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych, sztywność myślenia – niemożność wybrania właściwej strategii w rozwiązywaniu problemu i w zamianie strategii na inną, abstrakcyjność myślenia czy spektrum autyzmu”. Wśród uczniów, którzy nie posiadają predyspozycji do nauki matematyki na poziomie maturalnym – w ocenie autorki petycji – „obligatoryjność matury z matematyki powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży. W efekcie wiele osób pomimo wysokiego poziomu, nie osiąga wymarzonego wyniku na maturze, co ogranicza ich możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego – baletnica, plastyk, pilot turystyki, uczeń ze spektrum autyzm z niezdaną maturą z matematyki, uczennica klasy maturalnej, która już nawet nie podejmuje prób w rozumowaniu, mimo korepetycji, gdyż ma dość” – wymienia autorka. Zwraca ona również uwagę na fakt, iż młodzi ludzie, w wieku 18 lat, mogą głosować w wyborach, kupić legalnie wyroby tytoniowe, alkohol, uprawiać hazard, ale nie mogą – na swoim egzaminie dojrzałości – dokonać wyboru przedmiotu obowiązkowego, który ich interesuje.

Autorka petycji powołuje się również na wnioski Najwyższej Izby Kontroli odnośnie nauczania matematyki w szkołach, zgodnie z którymi – przyczyny niezdanej matury z matematyki, w znacznej części przypadków, upatruje się w wadliwym procesie nauczania tego przedmiotu, w którym nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy z matematyki oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów.

W efekcie powyższego – niezamożne dzieci, których rodzin nie stać na dodatkowe (i nierzadko kosztowne) korepetycje z matematyki, aby „podciągnąć” ich wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu – „zmagają się z porażką, wstydem, niskim poczuciem własnej wartości”. System edukacyjny powinien natomiast – „wspierać różnorodność talentów, a nie wymuszać jednolite kryteria oceny, które nie uwzględniają indywidualnych możliwości intelektualnych, zdolności i potrzeb uczniów.” W podsumowaniu petycji, autorka prosi zatem o pozostawienie obowiązkowej matematyki wyłącznie dla chętnych pasjonatów i poszanowanie różnorodności umysłów dzieci, jednocześnie powołując się na:

badania CBOS z 2022 r., z których wynika, że ponad 60% uczniów uważa obowiązkową maturę z matematyki za zbędną oraz

raport OECD z 2023 r., który wykazał, że poziom stresu wśród uczniów w Polsce, jest jednym z najwyższych w Europie.

Rekomendacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie likwidacji egzaminu ósmoklasisty (a więc również – egzaminu ósmoklasisty z matematyki) – jak ustosunkowało się do niej Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Do rekomendacji OSKKO w zakresie likwidacji egzaminu ósmoklasisty Minister Edukacji Barbara Nowacka odniosła się podczas Szczytu dla Edukacji, który odbył się 21 listopada 2024 r. Minister Nowacka rozwiała wówczas wątpliwości, mówiąc:

– „Nie prowadzimy żadnych planów, by egzamin ósmoklasisty w 2025 r. się nie odbył. Odbędzie się. Natomiast prowadzimy prace, żeby był on obarczony jak najmniejszym stresem w kolejnych latach, byście mogli się uczyć w komfortowych warunkach, uczeni przez nauczycieli, którzy mają dla was czas.”1

Na dzień dzisiejszy, nie wiadomo również nic na temat tego, żeby w MEN trwały jakieś analizy czy prace, mające na celu zniesienie egzaminu ósmoklasisty w latach przyszłych. W życzeniach złożonych ósmoklasistom przed rozpoczęciem tegorocznych egzaminów (w 2026 r.) Minister Edukacji podkreśliła natomiast, że – „egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, ale warto zdać go jak najlepiej, bo to przepustka do szkoły ponadpodstawowej – tej, którą żeście sobie wybrali i wymarzyli.”2

Likwidacja egzaminu ósmoklasisty (w tym z egzaminu ósmoklasisty z matematyki) – czy jesteś za, czy przeciw? [sondaż]

1 Bogdan Bugdalski (w:) portaldlaedukacji.pl, Egzamin ósmoklasisty zostaje. MEN nawet nie myśli o konkursie świadectw, 25 listopada 2024 r.

2 MEN, Życzenia Minister Edukacji dla Ósmoklasistek i Ósmoklasistów, 9 maja 2026 r. (https://www.facebook.com/reel/950875317768135)

Podstawa prawna :