Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
Co oznacza symbol 09-M w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności? Od czego zależą dostępne formy pomocy? Ile w 2026 roku wynoszą najważniejsze świadczenia? Oto przydatny poradnik!
Co oznacza kod 09-M w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?
Symbol przyczyny niepełnosprawności 09-M oznacza choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
- zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
- choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
- wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
- nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych.
Taki kod jest jednym z elementów orzeczenia. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby z niepełnosprawnością.
Orzeczenie może zawierać, jeden, dwa lub trzy takie kody, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Przepisy przewidują tu następujące symbole:
- 01-U – upośledzenie umysłowe;
- 02-P – choroby psychiczne;
- 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
- 04-O – choroby narządu wzroku;
- 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
- 06-E – epilepsja;
- 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
- 08-T – choroby układu pokarmowego;
- 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
- 10-N – choroby neurologiczne;
- 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
- 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
To jakie prawa i przywileje uzyska osoba z niepełnosprawnością, zależy również od innych elementów orzeczenia takich jak stopień niepełnosprawności czy wskazania.
Znaczny stopień niepełnosprawności a kod 09-M w 2026 roku
Ważnym prawem osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – bez względu na kod niepełnosprawności – jest pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Takie orzeczenie uprawnia też do zasiłku pielęgnacyjnego z gminy. Obecnie wynosi on 215,84 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu. Próg dochodowy jest zaś wymagany do zasiłku stałego, który maksymalnie wynosi 1229 zł miesięcznie. Warto pamiętać też o możliwości otrzymania zasiłku okresowego czy celowego.
Dla pracodawcy zatrudniającego pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i spełniającego określone wymogi przewidziano dofinansowanie do zatrudnienia. W 2026 r. (podobnie jak w roku 2025) wynosi ono maksymalnie 2 760 zł miesięcznie. Kod niepełnosprawności 09-M nie należy do tzw. schorzeń specjalnych uprawniających do wyższej dopłaty.
Z kolei pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności korzysta w pracy z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy czy zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny.
Kod 09-M a umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
Podobne uprawnienia ma pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności daje również prawo do zasiłków z pomocy społecznej: stałego czy okresowego, jeżeli spełnione są kryteria dochodowe. Warto też pamiętać o możliwości ubiegania się o zasiłek celowy.
W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.
Co daje lekki stopień niepełnosprawności 09-M w 2026 roku?
Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie korzysta z prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Nieco niższe jest też dofinansowanie do zatrudnienia z PFRON. Wynosi ono 575 zł.
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim spełniające kryteria dochodowe mogą otrzymać z MOPS zasiłek okresowy (jeśli spełniają progi dochodowe) czy zasiłek celowy. Aktualnie takie kryterium wynosi 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł dla osoby samotnej.
Symbol 09-M a karta parkingowa
Kartę parkingową wydaje się m.in. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Jeśli kryteria te zostaną spełnione, to osoba z niepełnosprawnością, w punkcie 9. orzeczenia orzeczeniu otrzyma wskazanie do karty parkingowej.
W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności trzeba spełnić jeszcze jeden warunek w postaci posiadania odpowiedniego symbolu: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). W przypadku osoby ze stopniem znacznym nie ma wymogu konkretnej przyczyny niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim nie są uprawnione do karty parkingowej.
Jak zatem widać posiadanie orzeczenia z kodem 09-M umożliwi otrzymanie karty parkingowej, jeżeli osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i wskazanie w orzeczeniu.
Czy symbol 09-M daje świadczenie wspierające w 2026 roku?
Przede wszystkim nie ma listy chorób wymaganych do świadczenia wspierającego. Świadczenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje osobom, mającym potrzebę wsparcia. W celu uzyskania świadczenia osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinna uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Taki dokument wydaje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). W 2026 roku minimalna liczba punktów wymagana do świadczenia wspierającego wynosi 70.
