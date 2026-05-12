Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Nie zapiszesz już spadku w ten sposób

Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Nie zapiszesz już spadku w ten sposób

12 maja 2026, 02:28
Krzysztof Rybak
testament, spadkobiercy, spadkodawca, spadek, notariusz
Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.

Zapisanie spadku za pomocą testamentu. Jakie wywołuje skutki dla spadkodawców i spadkobierców? Czy testament można zmienić za życia?

Testament jest jednostronną czynnością prawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym, która wywołuje skutki dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że za życia testatora jego testament nie rodzi żadnych skutków – aż do momentu śmierci może on swobodnie zmieniać lub odwoływać swoje decyzje. Testament ma charakter osobisty, oznacza to, że nie można sporządzić go przez pełnomocnika ani jako wspólnego oświadczenia dwóch osób (np. małżonków). Testament może sporządzić osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona i w pełni świadoma swojego działania.

W polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje testamentów: zwykłe oraz szczególne

Te pierwsze mogą zostać sporządzone przez spadkodawcę w każdym momencie i mają zastosowanie do większości przypadków. Należą do nich:

  • testament własnoręczny (holograficzny),
  • testament notarialny,
  • testament urzędowy (allograficzny).

Szczególne formy testamentu to takie, które sporządza się w sytuacjach, w których niemożliwe jest sporządzenie testamentu zwykłego, tj. w sytuacjach nagłych, takich jak obawa rychłej śmierci lub katastrofa. Wyróżniamy:

  • testament ustny,
  • testament podróżny,
  • testament wojskowy.

Czy testament napisany własnoręcznie przez spadkodawcę musi zostać potwierdzony przez notariusza?

Pierwszą podstawową formą sporządzenia testamentu wyszczególnioną w Kodeksie cywilnym jest testament własnoręczny (holograficzny). Taki testament musi być napisany własnoręcznie przez spadkodawcę w sposób czytelny i opatrzony datą. Nieczytelny testament może zostać podważony, a brak daty – w przypadku kilku testamentów – może powodować wątpliwości co do ich kolejności. Jest to najprostsza forma sporządzenia testamentu, która nie pociąga za sobą żadnych kosztów -nie trzeba iść z nią do notariusza, aby była ważna, ale z drugiej strony jest to najprostsza forma do podważenia.

Ile kosztuje sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego?

Drugą, najbardziej popularną formą przepisania majątku przez spadkodawcę, jest sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego. Notariusz dba o dochowanie wszystkich formalności (m.in. odczytanie aktu i podpisanie go przez testatora), z tego względu testament notarialny uchodzi za najbardziej bezpieczną formę.

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego wiąże się z dodatkowymi kosztami, jednak wbrew powszechnej opinii – nie są one wysokie. Maksymalne stawki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku i wynoszą:

  • dla testamentu – 50 zł,
  • dla testamentu z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem prawa do zachowku – 150 zł,
  • dla testamentu z zapisem windykacyjnym – 200 zł.

Do kwot tych należy doliczyć 23 proc. VAT.

Jak przygotować się do sporządzenia testamentu u notariusza? Czy wymagana jest obecność świadków lub spadkobierców?

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego zawsze wymaga obecności notariusza. Nie jest wymagana obecność ani świadków, ani spadkobierców -spadkodawca może pojawić się u notariusza samodzielnie. Pierwszym krokiem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest przygotowanie treści testamentu zawierającej zapis własnej woli. Spadkodawca może całkowicie dowolnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Następnie trzeba dokonać wyboru notariusza – należy przy tym zaznaczyć, że stawki sporządzenia testamentu u wszystkich notariuszy są zazwyczaj identyczne, a jego koszt zależy od rodzaju zapisów zawartych w testamencie (patrz powyżej). U notariusza należy pojawić się z ważnym dokumentem tożsamości (może to być dowód osobisty lub paszport) oraz posiadać dane spadkobierców lub osób wydziedziczonych. T

Testator zgłasza się do kancelarii notarialnej i tam dyktuje lub przedstawia swoją ostatnią wolę, która zostaje spisana przez notariusza jako akt. Dokument zostaje na końcu podpisany zarówno przez spadkodawcę, jak i notariusza. Oryginał testamentu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej, a na wyraźny wniosek testatora informację o sporządzeniu dokumentu można też zawrzeć w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

W jaki sposób notariusz dowiaduje się o śmierci spadkodawcy? Czy spadkobiercy muszą powiadomić go osobiście?

Zasady regulujące proces otwarcia i ogłoszenia testamentu zostały określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 646 „osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza”. W paragrafie drugim art. 646 wskazano, że „kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę”.

Nie zawsze jednak bliscy zmarłego wiedzą, że sporządził on testament. W pierwszych krokach najlepiej udać się do notariusza prowadzącego kancelarię w miejscowości, w której zamieszkiwał testator (lub w najbliższej miejscowości, jeśli kancelarii brak). Notariusz nie tylko przechowuje testamenty sporządzone w jego kancelarii. Spadkodawcy sporządzający testament własnoręczny nierzadko deponują go u notariusza. Także gdy testament sporządzono w formie urzędowej – przed wójtem, kierownikiem lub sekretarzem urzędu stanu cywilnego. Notariusz przechowuje testament przez 10 lat od dnia jego sporządzenia albo przyjęcia. Po upływie tego czasu przekazuje go do archiwum ksiąg wieczystych. Jeśli okaże się, że w najbliższej kancelarii nie ma poszukiwanego testamentu, istnieje duża szansa, że notariusz odnajdzie go w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Inne szczególne formy sporządzenia testamentu

Polskie prawo przewiduje również szczególne formy sporządzenia testamentu, gdy sporządzenie form zwykłych nie jest możliwe. Należą do nich:

  • Testament ustny – może zostać sporządzony tylko w sytuacjach wyjątkowych. Prawo pozwala na ustne wyrażenie ostatniej woli w obecności co najmniej trzech świadków, jeżeli zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub – wskutek szczególnych okoliczności – zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe albo utrudnione.
  • Testament podróżny – forma przewidziana na wypadek podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Spadkodawca może oświadczyć swoją wolę dowódcy statku (lub jego zastępcy) w obecności dwóch świadków.
  • Testament wojskowy – specjalna forma testamentu przeznaczona głównie dla żołnierzy na wypadek działań zbrojnych lub mobilizacji. Szczegółowe zasady jego sporządzenia określają przepisy resortowe.

Koniec testamentu urzędowego (allograficznego). Spadkodawca nie będzie mógł zapisać spadku u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Testament unormowany w art. 951 Kodeksu cywilnego jest określany mianem allograficznego lub urzędowego. Spadkodawca rozrządza majątkiem na wypadek śmierci, składając oświadczenie woli ustnie w obecności dwóch świadków wobec osoby urzędowej, która zapewnia sporządzenie testamentu zgodnie z przepisami prawa.

Ustawodawca wychodzi z założenia, że obecność osoby urzędowej oraz świadków umożliwia właściwe odzwierciedlenie rzeczywistej woli spadkodawcy. Jedną z przyczyn wprowadzenia tej formy do prawa było umożliwienie testowania w miejscowościach, w których nie było kancelarii notarialnych. Testament ten stanowi alternatywę przede wszystkim dla testamentu notarialnego.

Uproszczenie tej formy testamentu było przedmiotem petycji obywatelskiej P11-146/25 z dnia 1 grudnia 2025 r. Autor petycji postulował wprowadzenie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczącej sporządzania protokołu testamentu urzędowego poprzez dopuszczenie formy wydruku komputerowego.

W odpowiedzi senackie Biuro Analiz i Petycji poinformowało, że prowadzone są prace legislacyjne resortu sprawiedliwości dotyczące prawa spadkowego. Projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego znajduje się w wykazie prac Rządowego Centrum Legislacji (UD 30). Zakończyły się etapy uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Zgodnie z uzasadnieniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przewidziana jest likwidacja tej instytucji i uchylenie art. 951 k.c., ponieważ „dotychczasowe doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem formy testamentu allograficznego jednoznacznie wskazują na celowość jego uchylenia. Forma ta bardzo rzadko występuje w praktyce”. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2026 r.

Źródła:

senat.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2024 poz. 1566),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 2024 poz. 1001)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2026 poz. 468)

Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
12 maja 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się na sporządzenie testamentu u notariusza. Dane pokazują wyraźny wzrost zarówno liczby testamentów notarialnych, jak i wpisów do Notarialnego Rejestru Testamentów. Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób to już nie tylko formalność, ale sposób na uniknięcie rodzinnych sporów i uporządkowanie spraw majątkowych za życia.
Pułapka na samozatrudnionych: katastrofalne skutki podatkowe skorzystania z czasowej abolicji dla tych co dobrowolnie przejdą na umowę o pracę
12 maja 2026

Ustawa z 11 marca 2026 r., którą znowelizowano ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadziła z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (czyli od dnia 8 kwietnia br.) swoisty przepis abolicyjny (art. 16). Tylko pozornie jest to przywilej. Faktycznie jest pułapką dla naiwnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Ceny paliw w Polsce. Tyle zapłacimy za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
12 maja 2026

Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na środę 13 maja. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę Polacy będą musieli zapłacić za tankowanie.
8 tys. złotych dotacji będzie znów do wzięcia. Rząd potwierdził kolejną edycję programu. Efekt uboczny? Woda za darmo
12 maja 2026

Deszczówka w ostatnich latach jest przedmiotem dużego zainteresowania rządzących i opinii publicznej. Nie tylko stała się kwestią palącą, ale dodatkowo zyskało istotny wymiar finansowy. Obecnie to 8 tys. złotych, które można dostać na przeprowadzenie określonych prac, których efektem ubocznym jest woda za darmo.

Świadczenie wspierające z wyrównaniem. ZUS wyjaśnia zasady obowiązujące w 2026 roku
12 maja 2026

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy. Ponadto było wprowadzane etapami. Z tego powodu osoby z niepełnosprawnościami często mają wątpliwości, dotyczące tego czy i od kiedy otrzymają świadczenie z wyrównaniem. O szczegóły zapytaliśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wpisano Cię do Wykazu KSC bez Twojej wiedzy? Sprawdź, co musisz teraz zrobić i ile masz czasu
12 maja 2026

Minister Cyfryzacji wpisał z urzędu do Wykazu KSC pierwsze grupy podmiotów jeszcze przed uruchomieniem samorejestracji. Od 11 maja 2026 r. NASK-PIB sukcesywnie wysyła do nich zawiadomienia i wezwania do uzupełnienia danych. Na wykonanie tego obowiązku masz 6 miesięcy – liczonych od dnia doręczenia wezwania, a nie od dnia wejścia w życie ustawy.
Likwidacja egzaminu ósmoklasisty z matematyki – bo „przyczynia się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół"? [sondaż; egzamin ósmoklasisty 2026]
12 maja 2026

W tym roku, ponad 393 tys. uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. W dniu 12 maja 2026 r. – zgodnie z harmonogramem CKE – odbywa się egzamin z jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. z matematyki. Na początku 2024 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, zrzeszającej ponad 7 tys. osób (dyrektorów szkół, placówek oświatowych, urzędników oświatowych i działaczy pozarządowych) zarekomendowało likwidację egzaminów ósmoklasisty (w tym egzaminu z matematyki), bo w ich ocenie – „wyniki egzaminów przyczyniają się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół, bez uwzględniania specyfiki ich pracy oraz uczniów.” Czy MEN zajęło w tej kwestii jakieś stanowisko i czy postulat OSKKO nadal pozostaje aktualny/znajduje zwolenników w opinii publicznej?
Zmiany w pomocy społecznej: Obligatoryjny kurs. Nowy standard świadczenia usług
11 maja 2026

Rada Ministrów zaakceptowała projekty zmian dotyczących systemu opieki nad osobami starszymi oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają uporządkować system wsparcia i zwiększyć dostępność pomocy dla seniorów. Projekt nowelizacji wprowadza także nowe obowiązki dla osób świadczących opiekę nad podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania. Ważny obowiązek, to obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten obejmie przede wszystkim osoby zatrudnione przez MOPS/GOPS.OPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie gmin. Nowelizacja przewiduje również obowiązek składania oświadczenia potwierdzającego zdolność psychofizyczną do wykonywania usług opiekuńczych.
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026

Co oznacza symbol 09-M w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności? Od czego zależą dostępne formy pomocy? Ile w 2026 roku wynoszą najważniejsze świadczenia? Oto przydatny poradnik!
