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Ceny paliw 27 sierpnia 2026 r. Sprawdź, ile zapłacisz za benzynę i diesla

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26 sierpnia 2026, 17:53
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ceny paliw benzyna diesel
Ceny paliw 27 sierpnia 2026 r. Sprawdź, ile zapłacisz za benzynę i diesla
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Ceny paliw w czwartek, 27 sierpnia, przyniosą kierowcom kolejne obniżki. Maksymalna cena benzyny Pb95 spadnie do 6,57 zł za litr, Pb98 do 7,39 zł, a oleju napędowego aż do 7,47 zł za litr. Szczególnie wyraźna jest obniżka cen diesla – w ciągu zaledwie dwóch dni limit spadł o 14 groszy na litrze. Sprawdzamy, ile kierowcy maksymalnie zapłacą za paliwo i jak zmieniały się limity w ostatnich dniach.

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Sprawdź, ile zapłacisz za paliwo 27 sierpnia 2026 r.

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek 27 sierpnia 2026 r. Kierowcy mogą liczyć na niewielkie obniżki wszystkich trzech podstawowych rodzajów paliwa. W dół pójdzie zarówno cena benzyny Pb95, jak i Pb98 oraz oleju napędowego.

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Maksymalne ceny paliw na 27 sierpnia wyniosą:

  • benzyna 95 – 6,57 zł/l,
  • benzyna 98 – 7,39 zł/l,
  • olej napędowy – 7,47 zł/l.

W porównaniu z limitami obowiązującymi w środę 26 sierpnia cena maksymalna Pb95 spadnie o 1 grosz na litrze. Limit dla benzyny Pb98 również zostanie obniżony o 1 grosz, natomiast maksymalna cena diesla spadnie aż o 7 groszy na litrze.

Paliwo

Maksymalna cena 27 sierpnia

Benzyna Pb95

6,57 zł/l

Benzyna Pb98

7,39 zł/l

Olej napędowy

7,47 zł/l

Są to ceny maksymalne, a więc górne limity, których sprzedawcy nie mogą przekroczyć. Stacje mogą oferować paliwo taniej, jeśli pozwalają na to warunki rynkowe. Rzeczywista cena przy dystrybutorze może więc być niższa od wartości wskazanej przez ministra.

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Maksymalne ceny paliw 26 sierpnia. Tyle wyniosły limity

W środę 26 sierpnia maksymalną cenę benzyny Pb95 ustalono na 6,58 zł/l. W przypadku benzyny Pb98 limit wyniósł 7,40 zł/l, natomiast za litr oleju napędowego kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 7,54 zł.

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Paliwo

Maksymalna cena 26 sierpnia

Benzyna Pb95

6,58 zł/l

Benzyna Pb98

7,40 zł/l

Olej napędowy

7,54 zł/l

Oznacza to, że w czwartek 27 sierpnia wszystkie trzy limity będą niższe niż dzień wcześniej. Największa zmiana ponownie dotyczy oleju napędowego.

Jak zmienią się maksymalne ceny z 26 na 27 sierpnia?

  • Pb95: z 6,58 zł/l do 6,57 zł/l, czyli -1 gr/l,
  • Pb98: z 7,40 zł/l do 7,39 zł/l, czyli -1 gr/l,
  • ON: z 7,54 zł/l do 7,47 zł/l, czyli -7 gr/l.

Dla kierowców tankujących 50 litrów oznacza to odpowiednio zmianę rachunku o 50 groszy mniej w przypadku Pb95, 50 groszy mniej dla Pb98 oraz aż 3,50 zł mniej przy tankowaniu oleju napędowego.

Ceny paliw 26 sierpnia były już niższe dla diesla

W środę 26 sierpnia maksymalna cena Pb95 wynosiła 6,58 zł/l, Pb98 7,40 zł/l, a oleju napędowego 7,54 zł/l. Już wtedy widać było wyraźną zmianę w przypadku diesla — limit spadł o 7 groszy względem wtorku.

W czwartek trend spadkowy rozszerzy się na wszystkie trzy rodzaje paliwa. Nie są to duże obniżki w przypadku benzyn, ale po wcześniejszych wzrostach oznaczają zmianę kierunku.

Największą różnicę ponownie zobaczą kierowcy samochodów z silnikiem Diesla. Maksymalny limit zmniejszy się z 7,54 do 7,47 zł/l. Przy 50-litrowym baku daje to 3,50 zł oszczędności względem środowego limitu.

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Ceny paliw w poniedziałek

Warto przypomnieć również limity obowiązujące w poniedziałek 24 sierpnia. Maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła wówczas 6,54 zł/l, benzyny Pb98 7,36 zł/l, a oleju napędowego 7,59 zł/l.

Oznaczało to, że w ciągu jednego dnia, z poniedziałku na wtorek, maksymalna cena wzrosła o:

  • 3 grosze na litrze w przypadku Pb95,
  • 4 grosze na litrze w przypadku Pb98,
  • 2 grosze na litrze w przypadku ON.

Przy tankowaniu 50 litrów różnica między poniedziałkowym a wtorkowym limitem wynosiła odpowiednio 1,50 zł, 2 zł i 1 zł.

W środę sytuacja zaczęła się zmieniać. Limit dla Pb95 wzrósł tylko o 1 grosz względem wtorku, Pb98 pozostało na poziomie 7,40 zł/l, a diesel potaniał o 7 groszy. W czwartek obniżka obejmie już wszystkie trzy paliwa.

Patrząc szerzej, od poniedziałku 24 sierpnia do czwartku 27 sierpnia maksymalna cena Pb95 wzrośnie z 6,54 do 6,57 zł/l, czyli o 3 grosze. W przypadku Pb98 wzrost wyniesie 3 grosze — z 7,36 do 7,39 zł/l. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadnie z 7,59 do 7,47 zł/l, czyli aż o 12 groszy na litrze.

To pokazuje, że w ciągu kilku dni sytuacja na rynku paliw wyraźnie się zmieniła. Benzyny pozostają nieco droższe niż na początku analizowanego okresu, natomiast diesel jest już tańszy niż w poniedziałek.

Rząd obniżył VAT na paliwa. Co zakłada pakiet „Ceny Paliw Niżej”?

Obowiązujące limity cen są elementem decyzji rządu o częściowym przywróceniu tzw. pakietu „Ceny Paliw Niżej” (CPN). Jednym z jego elementów jest obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.

Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży paliw. Mechanizm został uruchomiony ponownie 17 sierpnia i ma obowiązywać do 31 sierpnia 2026 r.

Oznacza to, że maksymalne ceny publikowane przez ministra energii mają chronić kierowców przed nadmiernym wzrostem cen paliw w okresie obowiązywania pakietu.

Cena maksymalna jest wyliczana według określonego mechanizmu. Uwzględnia on m.in. średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Wcześniejsza odsłona pakietu CPN obowiązywała do końca czerwca. Jak informowano, jego pierwsza edycja obejmowała m.in. obniżoną stawkę VAT oraz maksymalne ceny paliw, a czasowa obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. Koszt dotychczasowego programu szacowano na około 4,7 mld zł.

Obecna odsłona programu ma zakończyć się wraz z końcem sierpnia. 31 sierpnia 2026 r. będzie ostatnim dniem obowiązywania ogłoszonych w tym mechanizmie maksymalnych cen paliw.

Ile kierowca zapłaci za pełny bak 27 sierpnia?

Dla kierowcy tankującego 50 litrów paliwa czwartkowe limity oznaczają maksymalny wydatek:

  • 328,50 zł za 50 litrów Pb95,
  • 369,50 zł za 50 litrów Pb98,
  • 373,50 zł za 50 litrów oleju napędowego.

To oznacza, że w porównaniu ze środą tankowanie 50 litrów Pb95 będzie według maksymalnego limitu tańsze o 50 groszy. W przypadku Pb98 również będzie to 50 groszy mniej. Największą zmianę odczują kierowcy samochodów z silnikiem Diesla — 50 litrów ON będzie kosztować maksymalnie 3,50 zł mniej niż przy środowym limicie.

W porównaniu z wtorkiem różnica w przypadku diesla jest jeszcze większa. 50 litrów oleju napędowego kosztowało według maksymalnego limitu 380,50 zł, podczas gdy w czwartek będzie to maksymalnie 373,50 zł. Daje to 7 zł różnicy na pełnym, 50-litrowym baku.

W praktyce rachunek może być niższy, ponieważ maksymalna cena nie oznacza, że każda stacja musi sprzedawać paliwo właśnie po tej stawce.

Ceny paliw 27 sierpnia – co warto wiedzieć?

Najważniejszą informacją dla kierowców jest to, że wszystkie trzy maksymalne ceny paliw pójdą w czwartek w dół. Pb95 potanieje w limicie o 1 grosz, Pb98 o 1 grosz, a diesel o 7 groszy na litrze.

Kierowcy samochodów benzynowych nie zobaczą więc dużej zmiany na rachunku. Maksymalna cena Pb95 spadnie do 6,57 zł/l, a Pb98 do 7,39 zł/l.

Znacznie bardziej zauważalna będzie obniżka w przypadku oleju napędowego. Po spadku z 7,61 zł/l we wtorek do 7,54 zł/l w środę, w czwartek limit zmniejszy się ponownie — tym razem do 7,47 zł/l.

Warto też pamiętać, że obwieszczenie określa górną granicę ceny, a nie jednolitą cenę obowiązującą na wszystkich stacjach. Ostateczna kwota przy dystrybutorze może więc być niższa od wskazanego limitu.

Co więcej, średnie ceny detaliczne mogą być znacznie niższe od ustawowego maksimum. Według danych e-petrol z 26 sierpnia średnia ogólnopolska cena wynosiła 6,57 zł/l dla Pb95, 7,39 zł/l dla Pb98 oraz 7,51 zł/l dla ON.

Maksymalne ceny paliw od 24 do 27 sierpnia

Paliwo

24 sierpnia

25 sierpnia

26 sierpnia

27 sierpnia

Benzyna Pb95

6,54 zł/l

6,57 zł/l

6,58 zł/l

6,57 zł/l

Benzyna Pb98

7,36 zł/l

7,40 zł/l

7,40 zł/l

7,39 zł/l

Olej napędowy

7,59 zł/l

7,61 zł/l

7,54 zł/l

7,47 zł/l

Z zestawienia widać, że maksymalna cena Pb95 rosła od poniedziałku do środy, ale w czwartek zacznie spadać. Podobnie zachowa się Pb98 — po wzroście z 7,36 do 7,40 zł/l nastąpi obniżka do 7,39 zł/l.

Największą zmianę w analizowanym okresie przeszedł diesel. Jego maksymalna cena najpierw wzrosła z 7,59 zł/l w poniedziałek do 7,61 zł/l we wtorek, po czym zaczęła szybko spadać: do 7,54 zł/l w środę i 7,47 zł/l w czwartek.

Od 24 do 27 sierpnia limit dla oleju napędowego obniży się więc łącznie o 12 groszy na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów daje to 6 zł mniej niż przy poniedziałkowym limicie.

Co dalej z cenami paliw?

Czwartkowe limity nie są końcem zmian. Program „Ceny Paliw Niżej” ma obowiązywać do 31 sierpnia 2026 r., dlatego również na kolejne dni mogą pojawiać się nowe maksymalne ceny.

Kierowcy powinni więc zwracać uwagę nie tylko na ceny widoczne na pylonach, ale również na aktualne obwieszczenia ministra energii. W ramach obowiązującego mechanizmu maksymalna cena może zmieniać się z dnia na dzień w zależności od sytuacji na rynku hurtowym.

Najważniejsza informacja na 27 sierpnia jest więc taka: maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie 6,57 zł/l, Pb98 – 7,39 zł/l, a oleju napędowego – 7,47 zł/l. Wszystkie trzy limity będą niższe niż dzień wcześniej, a największą ulgę odczują kierowcy tankujący diesla.

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Źródło: INFOR
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