Coraz więcej osób poszukuje pracy. Jak to możliwe skoro bezrobocie jest najniższe w historii

Miarą ożywienia na rynku ofert pracy jest liczba odpowiedzi na anonse pracodawców poszukujących pracowników. A branże, które budzą największe zainteresowanie mogą wskazywać, że w ostatnim czasie odbywały się tam spore ruchy płacowe. Teraz płacą lepiej niż wcześniej, ale nie wszystkie firmy w porę dostosowały się do nowego trendu.

Handel jest najlepszym tego przykładem. Właśnie w tej branży zarobki w ostatnich latach zdecydowanie poprawiły się, ale z jednej strony wciąż brakuje w branży rąk do pracy, a z drugiej nie wszystkie firmy są w stanie podjąć wyzwanie liderów płacowych. Dlatego na każdą ofertę pracy w handlu spływa najwięcej odpowiedzi spośród chętnych do obsadzenia wolnego etatu.

Rekordowo niskie bezrobocie, a ludzie szukają pracy: co się dzieje

Niedawno Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazujące, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca br. była rekordowo niska. Wyniosła ona 4,9%. Bez pracy pozostawało 762,2 tys. osób.

Po raz ostatni mniej bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca 1990 r.

Ale niskie bezrobocie nie oznacza, że Polacy przestali szukać pracy, również tej dodatkowej. Jak wynika z danych OLX liczba aplikacji wysłanych do pracodawców wzrosła w ciągu roku o 8%.

Jak podaje GUS, w pierwszym półroczu 2024 roku zatrudnienie w Polsce utrzymywało się na poziomie niższym, niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Tendencję tę potwierdzają dane OLX Praca. Wynika z nich, że pracodawcy zgłaszali niższe zapotrzebowanie w sektorach – dla niewtajemniczonych: personelu średniego szczebla oraz white – czyli białych kołnierzyków, kadry zarządzającej, w ujęciu rok do roku.

W tych też sektorach najbardziej widoczne są dysproporcje między liczbą ogłoszeń a odpowiedziami na nie. Ofert pracy pojawiło się o 5% mniej, zaś odpowiedzi wzrosły średnio o 13%, wyraźnie szybciej, niż w segmencie pracowników fizycznych.

Wynika z tego, że bieżącym roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2023 roku, pracodawcy z obszaru gray oraz white dostali o 20% więcej aplikacji na jedną ofertę pracy. Dla porównania w segmencie blue – szeregowych pracowników wzrost ten wyniósł zaledwie 3%. Niewielkie wzrosty odnotowano również w odpowiedziach na oferty pracy dodatkowej (+2% rok do roku w pierwszym półroczu).

Dane te pokazują więc, że niskie bezrobocie nie zmniejszyło aktywności Polaków na rynku pracy. W OLX Praca liczba przesłanych odpowiedzi rośnie średnio o 8% w ujęciu rok do roku, a w zestawieniu dwuletnim nawet o 38%.

Dużo ofert: dlaczego pracodawcy poszukują pracowników a pracownicy masowo odpowiadają na anonse

Tę nietypową sytuację syata się wyjaśnić Konrad Grygo, senior business analyst w OLX. Uważa on, że jeśli chcielibyśmy oceniać kondycję rynku pracy tylko w oparciu o wskaźnik bezrobocia, to nie otrzymamy pełnego obrazu.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której zatrudnienie jest niższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, a uczestnicy rynku pracy wciąż aktywnie szukają zatrudnienia.

Analityk uważa, że przyczyn należy upatrywać w wielu czynnikach, a jednym z nich może być rewolucja AI, której wpływ najwyraźniej widać w firmach technologicznych.

– W ujęciu rok do roku odnotowaliśmy 30-procentowy spadek liczby ofert. Wydawać mogłoby się zatem, że pracodawcy są w stanie stosunkowo łatwo znaleźć kompetentnych pracowników. Okazuje się jednak, że sytuacja nie jest prosta. Firmy oferujące zatrudnienie, także z sektora blue, zwracają uwagę na lukę kompetencyjną – mówi Konrad Grygo.

– W praktyce oznacza to, że nowi kandydaci do pracy nie są w stanie zastąpić osób, posiadających wysokie kompetencje, które z rynku pracy odchodzą. Pokazuje to jak wielowymiarowy charakter ma rynek pracy i jak wiele czynników, poza bezrobociem, ma na niego wpływ – dodaje analityk.

Niezadowolenie z dotychczasowego miejsca pracy: wynagrodzenie to nie jedyna przyczyna

Jak wskazuje ekspert OLX, przyczyn aktywnego poszukiwania pracy można też upatrywać w chęci rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji. Co ciekawe, jak wynika z badań Randstad, po raz pierwszy w historii wysokość wynagrodzenia znalazła się na trzecim miejscu wśród powodów zmiany pracodawcy, wyprzedzona przez chęć rozwoju zawodowego i niezadowolenie z obecnego miejsca pracy.

Łączna liczba aplikacji przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone przez pracodawców na OLX wzrosła o 8% (rok do roku). Pięć najpopularniejszych kategorii odpowiada za aż 47% wszystkich przesłanych odpowiedzi. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy były to (wzrosty liczone rok do roku):

Sprzedaż +26%,

Pracownik sklepu +9%,

Gastronomia +19%,

Administracja biurowa +20%,

Kierowca +1%.

Szybszy wzrost przesłanych aplikacji obserwowany jest szczególnie dla segmentu grey collar (administracja biurowa, sprzedaż).

Pomimo spadku liczby dodanych ofert w grey (-5%; wszystkie dane – rok do roku), liczba aplikacji rośnie dynamiczniej (+13%) niż dla pracowników fizycznych (liczba aplikacji +5%), zaś liczba dodanych ogłoszeń +2%).

W przeliczeniu na jedno ogłoszenie aplikacji jest zaś o 20% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.