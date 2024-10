Praca dla studenta. Coraz więcej młodych Polaków potrafi łączyć studia stacjonarne z aktywnością zawodową

Zatrudnianie studentów to trend, który zyskuje na popularności w polskich firmach. Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega, że młode osoby potrafią wnieść do organizacji świeżość, kreatywność i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów.

Współpraca z nimi stanowi także szansę na kształtowanie przyszłych kadr, co może przynieść firmie długofalowe korzyści.

Praca dla studenta: potrafią łączyć studia stacjonarne z aktywnością zawodową

Coraz więcej studentów decyduje się na podjęcie pracy podczas nauki, co staje się widocznym trendem na polskim rynku pracy. Według najnowszych danych Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Związku Banków Polskich (ZBP), w roku akademickim 2023/24 w Polsce kształciło się 1,245 mln studentów, z czego znacząca część – 63,5% – uczęszczała na studia stacjonarne.

Równocześnie wzrosła liczba młodych osób, które łączą naukę z pracą, co w ciągu ostatniego roku zaowocowało 18-procentowym wzrostem zatrudnienia studentów. Zatrudnianie studentów staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie elastyczne grafiki pracy pozwalają na połączenie obowiązków zawodowych z zajęciami na uczelni. Dla pracodawców to szansa na uzupełnienie zespołów młodymi, energicznymi pracownikami, którzy wnoszą świeże pomysły i dynamicznie się rozwijają, choć wymaga to od firm dostosowania się do ich elastycznych potrzeb i trybu życia.

Student pracuje: jak zyskuje na tym rynek pracy

Dla pracodawców elastyczność studentów jest jedną z największych zalet. Młodzi ludzie mogą pracować w różnym wymiarze godzin, dostosowując swoje zobowiązania zawodowe do planu zajęć na uczelni. To sprawia, że są idealnymi kandydatami do pracy w sezonach wzmożonego ruchu, krótkoterminowych projektach czy w roli wsparcia w trakcie intensywnych kampanii marketingowych lub sprzedażowych.

Dzięki tej elastyczności pracodawcy mogą lepiej zarządzać zasobami ludzkimi, minimalizując koszty zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu, a jednocześnie zyskując dostęp do wykwalifikowanych młodych pracowników, którzy wnoszą nowoczesne spojrzenie na biznes i jego potrzeby.

Praca dla studenta: etat, zlecenie a może rola freelancera

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia studenta ma duże znaczenie zarówno dla niego, jak i dla pracodawcy.

Umowa o pracę zapewnia pełne oskładkowanie, co może być mniej korzystne finansowo dla studenta, ale jednocześnie daje stabilność i dostęp do świadczeń socjalnych. Jest to dobra opcja, jeśli pracodawca planuje długoterminową współpracę i chce zapewnić młodemu pracownikowi pełne prawa pracownicze.

Jednak najczęściej wybieraną opcją jest umowa zlecenie, która pozwala uniknąć składek ZUS do ukończenia 26. roku życia, a także podatku PIT (do kwoty 85 528 zł rocznie). Dla pracodawcy oznacza to niższe koszty zatrudnienia, a dla studenta – wyższe wynagrodzenie na rękę.

Inną formą zatrudnienia jest umowa o dzieło, która sprawdza się przy projektach wymagających konkretnych wyników, takich jak napisanie tekstu czy stworzenie grafiki.

Chociaż umowa ta nie obciąża żaka składkami ZUS, to wymaga odprowadzenia 12 proc. podatku PIT, co nie jest korzystne w porównaniu z umową zleceniem.

Jak rekomenduje pracodawcom Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, w arto również rozważyć korzystanie z dedykowanych platform do rozliczeń, które znacząco ułatwiają ten proces.

– Dzięki nim pracodawcy nie muszą podpisywać osobnych umów, szczególnie przy zlecaniu drobnych, powtarzalnych prac mających charakter umowy o dzieło. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność zgłaszania umów do ZUS oraz pilnowania, czy student ma ważną legitymację i odpowiednie ubezpieczenie. Platformy zajmują się tymi kwestiami, dbając o kontakt ze studentem i przypominając mu o dostarczeniu wymaganych dokumentów – wyjaśnia Żaneta Siwik.

– Dodatkowo, korzystając z takiego systemu, pracodawca może jednocześnie dokonać płatności wielu studentom jednym przelewem, co znacznie upraszcza proces rozliczeń. Uzyskuje także fakturę, co jest szczególnie przydatne w przypadku współpracy z podwykonawcami, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Wszystkie transakcje można śledzić w jednym miejscu, a dokumenty, takie jak PPA czy licencje, przechowywane są online, eliminując potrzebę tworzenia tradycyjnych archiwów – dodaje Żaneta Siwik.

Praca studenta: firma może zainwestować w przyszłego pracownika

Mimo licznych korzyści, zatrudnianie studentów wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Młodzi ludzie, zwłaszcza na początku kariery zawodowej, często potrzebują wsparcia i dodatkowego szkolenia, aby zrozumieć specyfikę pracy w danej firmie. To może oznaczać konieczność zainwestowania czasu i zasobów w ich wdrożenie.

Ponadto, ze względu na obowiązki uczelniane, studenci mogą być mniej dyspozycyjni w kluczowych momentach projektów, co wymaga od pracodawcy elastycznego podejścia do zarządzania zespołem.

Firmy powinny również pamiętać, że studenci często zmieniają miejsca pracy, szukając nowych wyzwań lub bardziej atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Dlatego kluczowe jest budowanie relacji opartej na zaufaniu i oferowanie im możliwości rozwoju zawodowego, co może zwiększyć ich lojalność.

Współpraca z młodymi ludźmi to nie tylko szansa na zrealizowanie bieżących projektów, ale także inwestycja w przyszłość firmy. Studenci, którzy zdobywają doświadczenie zawodowe w danej organizacji, często decydują się na kontynuowanie współpracy po ukończeniu nauki. Dzięki temu firma zyskuje lojalnych, dobrze przygotowanych pracowników, którzy już znają jej kulturę organizacyjną i specyfikę pracy.

Dla wielu przedsiębiorstw zatrudnianie studentów to także element budowania wizerunku nowoczesnego pracodawcy. Młodzi ludzie są obecnie bardziej świadomi swoich praw oraz oczekiwań wobec miejsc pracy. Firmy, które oferują im elastyczność, wsparcie w rozwoju i możliwość zdobycia cennego doświadczenia, zyskują na rynku reputację atrakcyjnego miejsca pracy.