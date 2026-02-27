W przypadku udokumentowania przez pracownika samorządowego okresów wliczanych do okresu zatrudnienia, po stronie pracodawcy zatrudniającego tego pracownika wystąpi obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej – wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Odpowiedni staż pracy zobowiązuje do wypłaty nagrody jubileuszowej

We wniosku skierowanym do RIO w Krakowie burmistrz Brzeszcz pytał o wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, który udokumentował wyższy staż pracy. Chodziło o zgodność z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych czyli zasadę dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, dokonania wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi, który nabył do niej prawo w okresie poprzedzającym wejście w życie przepisów nowelizujących Kodeks pracy, jednak przed upływem terminu przedawnienia roszczenia, o którym mowa w art. 291 § 1 Kodeksu pracy.

„W przypadku udokumentowania przez pracownika samorządowego okresów wliczanych do okresu zatrudnienia na podstawie art. 3021 Kodeksu pracy, czego konsekwencją będzie uprawnienie pracownika do nagrody jubileuszowej na zasadach wynikających z przywołanych powyżej przepisów, po stronie pracodawcy zatrudniającego tego pracownika wystąpi obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej. Realizacja wydatku w tym zakresie stanowić będzie wykonanie wynikającego z przepisów prawa obowiązku” – wskazała prezes RIO w Krakowie Jolanta Nowakowska.

Jak podkreśliła, prawidłowe ustalenie uprawnienia pracownika do nagrody jubileuszowej i wypłata tej nagrody, stanowi powinność pracodawcy i nie może budzić wątpliwości w świetle zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

„1 stycznia 2026 r. weszła w życie ustawa dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423). Wskazana ustawa znowelizowała Kodeks pracy, między innymi dodając art. 3021, który w § 1 - 7 określa okresy wliczane do okresu zatrudnienia. W przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia okresów wymienionych w art. 3021 § 1-7 do okresu zatrudnienia, przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2026 r.” – wyjaśniła prezes RIO w Krakowie.

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej

W wyjaśnieniach przypomniano, że z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wynika między innymi uprawnienie pracownika samorządowego do nagrody jubileuszowej. Wysokość nagrody uzależniona jest od stażu pracy pracownika samorządowego. Zgodnie z przepisami, do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu do niej uprawniającego albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Jedna czy dwie nagrody jubileuszowe?

Wskazano również, że, jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, należy wypłacić mu tylko jedną, najwyższa nagrodę.

„Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej” – wskazano.

W wyjaśnieniach przypomniano również, że przepisy wynikające ust. 9 i 10 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stosuje się odpowiednio, jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik samorządowy nabędzie to prawo w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.