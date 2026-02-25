Termin tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej zaplanowano na 4 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach. Jaka jest wysokość opłaty za udział w postępowaniu? Ilu urzędników otrzyma akt mianowania w 2026 roku?

Gdzie odbędzie się egzamin na urzędnika mianowanego?

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego planuje przeprowadzić sprawdzian w toku tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej 4 lipca 2026 roku w:

REKLAMA

REKLAMA

Hali EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa ,

, Hotelu MODERNO, ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań ,

, Hotelu METROPOLO BY GOLDEN TULIP, ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków ,

, Hotelu RADISSON Blu, ul. Bitwy pod Płowcami 54, 81-731 Sopot.

Termin złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na rok 2026 można przesyłać w terminie do 31 maja 2026 roku.

Pierwszym krokiem do zgłoszenia się do postępowania kwalifikacyjnego jest założenie konta w Internetowym Systemie Zgłoszeń PK SC.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wydrukować za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PK w SC.

REKLAMA

Do 31 maja 2026 r. potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

bezpośrednio w siedzibie KSAP – kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, albo

drogą pocztową na adres:

Szef Służby Cywilnej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56

00-922 Warszawa

z dopiskiem: „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”

Opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej określana jest zgodnie z § 20.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej i wynosi 17 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne W 2026 roku opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wynosi 817 zł.

Kto zostanie urzędnikiem mianowanym?

Akty mianowania otrzymają od Szefa Służby Cywilnej pracownicy służby cywilnej, którzy:

uzyskają wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz

w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (mieszczące się w limicie mianowań po uwzględnieniu absolwentów kształcenia stacjonarnego i dualnego KSAP, po złożeniu przez nich w danym roku wniosków o mianowanie).