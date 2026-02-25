Egzamin na urzędnika mianowanego: miejsca sprawdzianu, ile wynosi opłata i ilu urzędników otrzyma akt mianowania
REKLAMA
REKLAMA
Termin tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej zaplanowano na 4 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach. Jaka jest wysokość opłaty za udział w postępowaniu? Ilu urzędników otrzyma akt mianowania w 2026 roku?
- Gdzie odbędzie się egzamin na urzędnika mianowanego?
- Termin złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego
- Opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym
- Kto zostanie urzędnikiem mianowanym?
Gdzie odbędzie się egzamin na urzędnika mianowanego?
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego planuje przeprowadzić sprawdzian w toku tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej 4 lipca 2026 roku w:
REKLAMA
REKLAMA
- Hali EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa,
- Hotelu MODERNO, ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań,
- Hotelu METROPOLO BY GOLDEN TULIP, ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków,
- Hotelu RADISSON Blu, ul. Bitwy pod Płowcami 54, 81-731 Sopot.
Termin złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego
Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na rok 2026 można przesyłać w terminie do 31 maja 2026 roku.
Pierwszym krokiem do zgłoszenia się do postępowania kwalifikacyjnego jest założenie konta w Internetowym Systemie Zgłoszeń PK SC.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wydrukować za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PK w SC.
REKLAMA
Do 31 maja 2026 r. potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:
- bezpośrednio w siedzibie KSAP – kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, albo
- drogą pocztową na adres:
Szef Służby Cywilnej
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem: „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”
Opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej określana jest zgodnie z § 20.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej i wynosi 17 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W 2026 roku opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wynosi 817 zł.
Kto zostanie urzędnikiem mianowanym?
Akty mianowania otrzymają od Szefa Służby Cywilnej pracownicy służby cywilnej, którzy:
- uzyskają wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz
- w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (mieszczące się w limicie mianowań po uwzględnieniu absolwentów kształcenia stacjonarnego i dualnego KSAP, po złożeniu przez nich w danym roku wniosków o mianowanie).
Na 2026 rok limit mianowań w służbie cywilnej wynosi 500 osób.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA