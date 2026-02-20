3 marca 2026 roku wejdzie w życie ustawa nowelizująca Kodeks drogowy. Wraz z nią zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia nadające funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej nowe uprawnienia związane z kontrolą ruchu drogowego.

Projekt rozporządzenia w RCL

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1676). Ustawa ta wprowadza do Kodeksu drogowego bardziej rygorystyczne obowiązki kierującego.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe regulacje Kodeksu drogowego obejmują m.in. obowiązek zapewnienia kierującemu, który uzyskał prawo jazdy po ukończeniu 17 lat a przed ukończeniem 18 lat, towarzystwa tzw. pasażera-opiekuna. Pasażer ten powinien spełniać określone warunki - np. posiadać nieprzerwanie uprawnienia do kierowania pojazdami od co najmniej 5 lat oraz nie znajdować się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Uprawnienia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej

Projektowana nowelizacja rozporządzenia wprowadzi zmiany w zakresie wykonywania kontroli ruchu drogowego. Zmiana będzie dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy Policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Wobec pasażera-opiekuna kontrolujący będzie mógł w uzasadnionych przypadkach występować do starosty z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia, analogicznie jak obecnie może to robić wobec kierującego pojazdem. Pozwoli to na kontrolę stanu zdrowia pasażera w razie ujawnienia w trakcie prowadzonej kontroli wątpliwości w tej kwestii.

Ponadto projektowane rozporządzenia umożliwi wykonywanie kontroli ruchu drogowego w obszarze zabudowanym przez nieumundurowanego funkcjonariusza Straży Granicznej. Uprawnienie to w szczególności jest konieczne w sytuacji nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów z Białorusi do Polski, którzy następnie są transportowani wszelkimi możliwymi środkami transportu drogowego z rejonów przygranicznych do granicy polsko-niemieckiej.

REKLAMA

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 3 marca 2026 roku, wraz z nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym.