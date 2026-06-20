REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » OKI i nowy podatek od oszczędności od 2027 r. - wady i zalety pokazane na konkretnych liczbach. Zabiorą podatek nawet przy stracie z inwestycji

OKI i nowy podatek od oszczędności od 2027 r. - wady i zalety pokazane na konkretnych liczbach. Zabiorą podatek nawet przy stracie z inwestycji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 czerwca 2026, 09:40
pieniądze, oszczędności, OKI, podatek od wartości aktywów
Konta OKI od 2027 roku: wady i zalety pokazane na konkretnych liczbach. Pobiorą podatek nawet przy stracie z inwestycji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osobiste konta inwestycyjne (OKI) mają zacząć działać od 2027 r. Tak wynika z rządowego projektu ustawy procedowanej w Sejmie. Rankomat.pl policzył, jakie byłyby wyniki, gdyby OKI funkcjonowało teraz i właśnie kończył się rok. W przypadku przeciętnej lokaty największa oszczędność podatkowa (162 zł) dotyczyłaby wpłaty 25 000 zł. OKI byłoby bardziej opłacalne od zwykłej lokaty jeśli wpłacimy nie więcej niż ok. 107 000 zł. Natomiast dla inwestorów uzyskujących wysokie zyski OKI byłoby korzystniejsze od zwykłego konta maklerskiego niezależnie od kwoty. Przy zysku takim samym jak wzrost WIG (36%) wpłacając 100 000 zł można byłoby zaoszczędzić na podatku 6 694 zł, a przy 1 mln zł już 59 294 zł. Konto OKI przegrywa ze zwykłym kontem maklerskim tylko wtedy, gdy kwota przekracza limit 100 000 zł, a zysk jest niewielki lub inwestor poniósł stratę.

rozwiń >

Projekt ustawy o OKI w Sejmie

Od 8 maja 2026 r. toczą się prace legislacyjne w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Projekt ten zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI powyżej limitów (100 tys. zł i 25 tys. zł) miałby być objęte nowym podatkiem od wartości aktywów. A poniżej tych limitów brak będzie opodatkowania. Ale oprócz zwolnień przewidzianych dla OKI podatek Belki nadal działa i dotyczy tych samych form oszczędzania jak dotąd (w tym np. lokat bankowych, czy dochodów z obligacji i akcji).

Więcej na ten temat:

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Największa zaleta OKI

Zdaniem Jarosława Sadowskiego, Dyrektora Departamentu Analiz w Rankomat.pl, największą zaletą OKI jest całkowity brak opodatkowania osiągniętych zysków w przypadku wpłaty kwoty poniżej limitu. Konto OKI prowadzone w formie rachunku oszczędnościowego, lokaty czy obligacji skarbowych oznaczać będzie brak opodatkowania oszczędności tam ulokowanych - o ile kwota oszczędności na tym koncie nie przekroczy 25 000 zł - chodzi tu o przeciętną wartość w ciągu roku.

Natomiast jeżeli przy użyciu OKI będziemy inwestować w akcje, ETF-y, fundusze inwestycyjne itp. - będzie funkcjonować zwolnienie z podatku o ile kwota na takim OKI nie przekroczy 100 000 zł - również chodzi tu o przeciętną wartość w ciągu roku.

Porównanie OKI a lokaty i zyski z akcji

Eksperci Rankomat.pl policzyli, jak wyglądałaby opłacalność konta OKI, przy założeniu, że ktoś przez ostatnie 12 miesięcy trzymał oszczędności na OKI. Opłacalność OKI została to zestawiona ze zwykłymi lokatami i rachunkami maklerskimi - przy założeniu osiągnięcia identycznych zysków. W tych obliczeniach przyjęto założenie, że właściciel konta OKI uzyskałby przeciętny wynik, czyli:
- w przypadku inwestowania dokładnie zgodny ze wzrostem wskaźnika WIG, który wyniósł 36% r/r.;
- w przypadku lokaty przyjęto do porównania oprocentowanie 3,43 proc., tj. średnie oprocentowanie lokat rocznych w czerwcu 2025 r. według NBP.

Ważne

W poniższych obliczeniach przyjęto stawkę podatku od aktywów wynoszącą 0,85% - bo tak przewiduje projekt ustawy w art. 43, choć Jarosław Sadowski wyjaśnia, że stosując wzór na stawkę tego podatku określony w art. 25 projektu i podstawiając do niego obecny poziom stóp NBP, stawka powinna być niższa i wynosić 0,71%. Zdaniem eksperta, to bardzo zmieniłoby wyniki poniższych wyliczeń i w przypadku ww. niższej stawki OKI opłacałoby się bardziej niż zwykła lokata aż do kwoty ok. 304 000 zł.

Lokata OKI przestaje się opłacać przy kwocie powyżej ok. 107 tys. zł zł

W przypadku OKI w formie lokaty z oprocentowaniem 3,43% i ulokowanej kwocie 10 tys. zł, to na podatku oszczędzilibyśmy 65 zł. Jak wyjaśnia Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl: - Największa oszczędność (162 zł) dotyczyłaby wpłaty 25 000 zł, czyli dokładnie kwoty równej limitowi. Przy wyższych kwotach pojawiłby się podatek od aktywów, ale początkowo wciąż byłby on niższy niż podatek od zysków kapitałowych. Dopiero po przekroczeniu ok. 107 000 zł podatek od aktywów będzie wyższy niż podatek od zysków.

Gdyby przy ww. założeniach ulokowano na lokacie 1 mln zł, to zdecydowanie bardziej opłacalna byłaby zwykła lokata niż lokata w ramach OKI. Bo właściciel tej lokaty zaoszczędziłby na podatku 1770 zł.

REKLAMA

Porównanie lokaty bankowej z OKI

Porównanie lokaty bankowej z OKI

rankomat.pl

Gdy są mamy wysokie zyski z akcji - OKI opłaca się niezależnie od kwoty

Dla osób inwestujących w akcje OKI jest tym korzystniejsze, im wyższe zyski uzyskają.
- Wynik z ostatnich 12 miesięcy jest imponujący. WIG wzrósł bowiem o 36%. Oszczędności na podatku byłyby więc znaczące. W przypadku kwoty 10 000 zł OKI pozwoli zaoszczędzić 684 zł w porównaniu do zwykłego rachunku maklerskiego. Przy 25 000 zł będzie to już 1 710 zł oszczędności. Z kolei przy limicie 100 000 zł będzie to 6 694 zł - wyjaśnia Jarosław Sadowski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W odróżnieniu od OKI dla oszczędzających, przy tak wysokiej stopie zwrotu nie istnieje kwota, przy której OKI przestaje się opłacać. Im wyższa wpłacona kwota, tym wyższa będzie oszczędność. Dla przykładu przy kwocie 1 mln zł i stopie zwrotu 36% rocznie OKI pozwoli obniżyć podatek o 59 294 zł.

Największa wada OKI - podatek od wartości aktywów jest naliczany nawet jeżeli jest strata z inwestycji

Zdaniem Jarosława Sadowskiego, Dyrektora Departamentu Analiz w Rankomat.pl, największą wadą OKI jest to, że podatek od aktywów jest naliczany nawet wtedy, gdy w danym roku inwestujący swoje oszczędności poniósł stratę na dokonanych inwestycjach. Chodzi tu o przypadek wpłaty na OKI kwoty powyżej limitu, czyli powyżej 100 000 zł dla inwestycji.

Przykład

Inwestor wpłacił na OKI 200 000 zł, czyli 100 000 zł więcej, niż wynosi limit. Jeśli w danym roku poniósł stratę na poziomie 10%, to na rachunku pozostało mu 180 000 zł. Stracił więc 20 000 zł. Dodatkowo zapłaci 763 zł podatku.

Porównanie OKI z kontem maklerskim

Porównanie OKI z kontem maklerskim

rankomat.pl

- Kolejna wada to fakt, że OKI może dawać poczucie pewnej niesprawiedliwości. Osoby oszczędzające mogą tak odbierać czterokrotnie wyższy próg zwalniający z podatku dla inwestycji. Przypomnijmy, że dla produktów oszczędnościowych jest to 25 000 zł, a dla inwestycji 100 000 zł - dodaje Jarosław Sadowski.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dodatkowe 12 dni wolnych od pracy dla wszystkich z powodu bólu uniemożliwiającego pracę i bez L4 – zamiast urlopu menstruacyjnego dla kobiet, który już obowiązuje
20 cze 2026

W OHP (tj. Ochotniczych Hufcach Pracy), będących jednostkami budżetowymi, podlegającymi pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obowiązuje tzw. urlop menstruacyjny dla zatrudnionych tam kobiet, w wymiarze 1 pełnopłatnego dnia w miesiącu, co daje łącznie 12 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku. W ostatnim czasie, jeden z posłów, wystąpił z postulatem zastąpienia ww. urlopu – urlopem zdrowotnym, przysługującym każdemu pracownikowi (bez podziału na płeć), który miałby stanowić pełnopłatny dzień wolny od pracy (w każdym miesiącu w ciągu roku), z powodu przewlekłego lub silnego bólu uniemożliwiającego pracę.
W 2026 r. ZUS zablokował wyrównania. On ma art. 5 jednej ustawy. Ale art. 26 ust. 2 innej ustawy mają osoby niepełnosprawne
19 cze 2026

Fora internetowe osób niepełnosprawnych zalane są informacjami o zaprzestaniu w 2026 r. przez ZUS wypłaty wyrównań w świadczeniu wspierającym. Większa część osób wiąże to z nowelizacją przepisów. Nie było takiej. ZUS powołuje się na art. 5 jednej ustawy. Można w drodze wykładni systemowej wyprowadzić podstawę do blokady wyrównać przez ZUS. Ale jednocześnie ZUS nie stosuje art. 26 ust. 2 innej ustawy, który nakazuje wypłatę wyrównań za okres między datą złożenia wniosku do WZON a datą wydania przez WZON decyzji o przyznaniu punktów w świadczeniu wspierającym. Okres między tymi datami może wynosić 3 miesiące, 6 miesięcy, rok itd. I tak samo zmienia się wartość wyrównania - 4000 zł, 8000 zł, 12 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł ....
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.
19 cze 2026

Z początkiem czerwca wystartował nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji można zyskać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.
Nieważność kredytu - od kiedy liczyć odsetki? TSUE: decyduje data wezwania do zapłaty konkretnej kwoty roszczenia
20 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-903/24 (Zmarka), istotny dla kredytobiorców frankowych. Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia nie była kwestia abuzywności klauzul przeliczeniowych ani nieważności umowy - te sprawy zostały rozstrzygnięte wcześniej i linia orzecznicza jest tu ugruntowana. TSUE wypowiedział się w kwestii, która w praktyce sądowej generuje liczne spory: od kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?

REKLAMA

Cena benzyny i oleju napędowego od 20 do 22 czerwca. Podajemy ceny paliw na weekend
19 cze 2026

Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniach od 20 do 22 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w weekend?
MOPS wygrywa w sądzie: Dochód 5700 zł nie przeskoczy limitu 3292 zł
19 cze 2026

MOPS wygrywa w sądzie sprawę o zasiłek: Dochód rodziny 5700 zł nie przeskoczy limitu dochodowego 3292 zł. Zasiłku nie będzie. łMOPS odmówił jego przyznania. Bo osoba niepełnosprawna ma dochód 1420 zł na osobę w rodzinie. Zasiłki są według kryterium dochodowego dla osób poniżej 823 zł. Przekroczenie kryterium dochodowego jeszcze lepiej pokazuje suma dochodów rodziny osoby niepełnosprawnej – w sprawie rozstrzygniętej przez sąd dochód rodziny to aż 5700 zł (wszystko z zasiłków). Limit z ustawy o pomocy społecznej wynosił dla rodziny 3292 zł.
Czy czas, w którym pracownik przygotowuje się do wykonywania pracy, zalicza się do jego czasu pracy? SN nie miał wątpliwości
19 cze 2026

Czy przebieranie się i kąpiel należy zaliczać do czasu pracy pracownika? To pytanie z perspektywy jednych pracowników (i pracodawców) może być uznane za sztuczne tworzenie problemów, a z perspektywy innych stanowić istotny problem we wzajemnych relacjach. Nawet sądy nie są zgodne udzielając na nie odpowiedzi.
Sądy źle stosowały przepisy o przepadku równowartości pojazdu - są pieniądze do odzyskania, a przykładem kasacja RPO z czerwca 2026
19 cze 2026

Jeśli dostałeś wyrok na przepadek równowartości pojazdu za prowadzenie po pijaku i wyrok II instancji był po 29 stycznia 2026 r., możesz go zaskarżyć. RPO złożył właśnie w takiej sprawie kasację do Sądu Najwyższego, która dotyczyła kobiety skazanej na przepadek 19,2 tys. zł. Od stycznia 2026 r. przepadku równowartości już się nie orzeka – zamiast tego jest nawiązka. Jak dokładnie to wygląda?

REKLAMA

Polacy nie ufają sztucznej inteligencji. Ponad 70 proc. obawia się o swoje dane
19 cze 2026

Ponad 70 proc. Polaków obawia się o prywatność swoich danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji - wynika z raportu firmy Future Mind. Wielu dostrzega też m.in. ryzyko dla demokracji związane z dezinformacją napędzaną przez AI oraz obawia się zastosowań wojskowych tej technologii.
PZON odbierają świadczenia niepełnosprawnym. Takie są przepisy. Komisje z restrykcyjną interpretacją
18 cze 2026

Stale widzę skargi rodziców, których dzieci straciły pkt 7 w PZON - oznacza to utratę cennego świadczenia pielęgnacyjnego. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich niepełnosprawnych dzieci. Niestety wynika to z przepisów (choć trzeba przyznać restrykcyjnie interpretowanych w PZON). Dla otrzymania świadczenia dziecko w relacji do otoczenia musi spełnić wymogi tej definicji: "Całkowita zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych". Jeżeli dziecko wykonuje choć część tych czynności samodzielnie (np. myje sobie zęby, wiąże buty, ubiera się, utrzymuje kontakty z rówieśnikami), to PZON odbiera pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie potwierdza niepełnosprawność, ale nie wynika z niego niesamodzielność.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA