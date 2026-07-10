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Wielki wzrost płacy minimalnej od 1 lipca. Ta jedna grupa zawodowa zyskała najwięcej

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10 lipca 2026, 10:14
[Data aktualizacji 11 lipca 2026, 15:28]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
płaca pensja minimalna wynagrodzenie miminalne
Płaca minimalna mocno w górę od 1 lipca. Tyle wyniesie nowa stawka dla tych grup zawodowych
Shutterstock

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Wielkie zmiany w portfelach setek tysięcy Polaków pracujących w ochronie zdrowia stały się faktem. Od 1 lipca weszła w życie nowa płaca minimalna dla personelu medycznego i pomocniczego. Zmiany w przepisach gwarantują gigantyczne podwyżki - najniższa pensja m.in. dla lekarzy stażystów wzrasta do 8458,38 zł brutto. Z kolei na konta najbardziej doświadczonych medyków co miesiąc będzie wpływać nawet ponad 9 tysięcy złotych netto. Sprawdź, jak wyglądają nowe stawki na rękę dla poszczególnych zawodów.

To już pewne. Od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie coroczna, obowiązkowa waloryzacja stawek. Tym razem wskaźnik wzrostu wynosi aż 8,82 proc., co jest bezpośrednim efektem rekordowego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za ubiegły rok (8903,56 zł). Nowe przepisy prawa rewolucjonizują siatkę płac i obejmą swoim zasięgiem aż 700 tysięcy pracowników w całym kraju.

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Kto dostanie najwięcej? Rekordowe stawki na etatach

Największymi beneficjentami nowych przepisów są lekarze ze specjalizacją. Ich minimalne ustawowe wynagrodzenie wzrośnie o ponad tysiąc złotych i wyniesie dokładnie 12 910,16 zł brutto, co po odliczeniu składek i podatków da około 9 130,56 zł na rękę. Ogromny skok finansowy odczują także lekarze bez specjalizacji, których pensja minimalna przebije barierę 10 tysięcy i wyniesie 10 595,24 zł brutto (ok. 7 552,79 zł netto). Z kolei młodzi lekarze stażyści mogą liczyć na gwarantowane 8458,38 zł brutto (ok. 6 095,84 zł netto).

Ponad 8 tysięcy złotych na rękę dla magistrów i specjalistów

Nowy próg minimalny na poziomie 11 485,59 zł brutto (ok. 8 159,94 zł netto) będzie obowiązywał dla szerokiej grupy fachowców z wyższym wykształceniem. Na taką pensję zasadniczą od lipca mogą liczyć:

  • Farmaceuci i diagności laboratoryjni,
  • Fizjoterapeuci i psycholodzy kliniczni,
  • Pielęgniarki oraz położne z tytułem magistra i specjalizacją.

W przypadku braku specjalizacji, pracownicy z wykształceniem magisterskim (w tym technicy elektroradiolodzy) otrzymają minimum 9 081,63 zł brutto (ok. 6 521,25 zł netto).

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Ile zarobią ratownicy, pielęgniarki i personel pomocniczy?

Ustawa gwarantuje wzrost płac dla każdego szczebla personelu. Fizjoterapeuci, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i położne ze średnim wyjściowym wykształceniem lub licencjatem zarobią minimum 8 369,35 zł brutto (ok. 6 034,94 zł netto). Oto jak wyglądają gwarantowane stawki dla pozostałych grup:

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  • 8 903,56 zł brutto (ok. 6 399,42 zł netto) - pracownicy działalności podstawowej (niemedyczni) z wyższym wykształceniem,
  • 7 657,06 zł brutto (ok. 5 549,62 zł netto) - pozostali medyczni z wykształceniem średnim,
  • 6 944,78 zł brutto (ok. 5 064,31 zł netto) - personel działalności podstawowej z wykształceniem średnim,
  • 5 787,31 zł brutto (ok. 4 275,42 zł netto) - personel z wykształceniem niższym niż średnie.

Wyliczenia netto mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowej umowy o pracę (UoP) z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz standardowych kosztów uzyskania przychodu.

Eksperci alarmują: Gdzie są pieniądze na podwyżki?

Choć pracownicy mają powody do radości, nad rynkiem wiszą czarne chmury. Do wejścia w życie nowych stawek zostało zaledwie kilka dni, a dyrektorzy placówek wciąż nie znają szczegółów finansowania. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ostrzega, że nadal brakuje kluczowego raportu AOTMiT z rekomendacjami oraz ostatecznej decyzji Ministerstwa Zdrowia o zmianie wyceny świadczeń. Dla porównania, w zeszłym roku podobny krok rządu oznaczał konieczność dosypania do systemu NFZ aż 16,9 mld zł w skali roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy wchodzi w życie coroczna, obowiązkowa waloryzacja stawek z wskaźnikiem 8,82 proc.?

Coroczna, obowiązkowa waloryzacja stawek wchodzi w życie od 1 lipca 2026 roku. Wskaźnik wzrostu wynosi 8,82 proc., a zmiany obejmą 700 tysięcy pracowników w całym kraju.

Ile wyniesie minimalne ustawowe wynagrodzenie lekarzy ze specjalizacją od 1 lipca 2026 roku?

Minimalne ustawowe wynagrodzenie lekarzy ze specjalizacją wyniesie dokładnie 12 910,16 zł brutto, czyli około 9 130,56 zł na rękę.

Jakie minimalne wynagrodzenie otrzymają farmaceuci, diagności laboratoryjni i magistrowie ze specjalizacją?

Nowy próg minimalny dla fachowców z wyższym wykształceniem, w tym farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz pielęgniarek i położnych z tytułem magistra i specjalizacją, wyniesie 11 485,59 zł brutto, czyli ok. 8 159,94 zł netto.

Ile minimalnie zarobią ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i pielęgniarki z licencjatem?

Fizjoterapeuci, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i położne ze średnim wyjściowym wykształceniem lub licencjatem zarobią minimum 8 369,35 zł brutto, czyli ok. 6 034,94 zł netto.

Jakie wątpliwości dotyczą finansowania nowych stawek według Łukasza Kozłowskiego?

Łukasz Kozłowski ostrzega, że nadal brakuje kluczowego raportu AOTMiT z rekomendacjami oraz ostatecznej decyzji Ministerstwa Zdrowia o zmianie wyceny świadczeń.

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Źródło: INFOR
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