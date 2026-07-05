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Rewolucyjne zmiany w wynagrodzeniach. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty

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05 lipca 2026, 08:48
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej
Shutterstock
Shutterstock

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Utrzymywanie latami niskiego wynagrodzenia zasadniczego, bo brakującą, ustawową płacę minimalną można „dobijać” premiami, dodatkami funkcyjnymi i innymi składnikami wynagrodzenia. Te stosowane przez niektórych pracodawców praktyki rząd ukrócić, ale rewolucja nie nastąpi z dnia na dzień. Zmiany będą wprowadzane etapami, a pełne odejście od obecnych zasad może potrwać jeszcze kilka lat.

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Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od stycznia tego roku 4806 zł brutto. Zatrudnieni na pełnym etacie otrzymują z tego około 3606 zł netto, a i tak w ramach tej kwoty niektórzy pracodawcy wypłacają premie i dodatki funkcyjne. W ten sposób utrzymują stosunkowo niskie wynagrodzenie zasadnicze. To właśnie ten mechanizm od lat budzi kontrowersje i ma zostać stopniowo ograniczony.

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Unijna dyrektywa wymusiła zmiany w polskich przepisach

Nowe regulacje są związane z wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Jej celem jest poprawa warunków życia i pracy pracowników oraz ograniczenie nierówności płacowych między państwami członkowskimi.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zakłada między innymi nowe zasady ustalania wysokości płacy minimalnej.

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce stanowi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Projekt przewiduje wprowadzenie tak zwanej wartości referencyjnej, która miałaby wynosić 55 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

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Nie oznacza to jednak automatycznego powiązania płacy minimalnej ze średnią krajową. Wskaźnik miałby być jednym z punktów odniesienia przy ustalaniu wysokości najniższego wynagrodzenia.

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Zmiany mają być wprowadzane stopniowo

Zgodnie z obecnymi założeniami kolejne składniki wynagrodzenia będą sukcesywnie wyłączane z płacy minimalnej. Najpierw zmiany obejmą dodatek funkcyjny, a w kolejnych latach również następne składniki, w tym część premii i nagród.

Oznacza to, że pracodawcy nie będą musieli z dnia na dzień całkowicie przebudowywać systemów wynagradzania, ale będą stopniowo dostosowywać wysokość wynagrodzeń zasadniczych.

Co zmieni się dla pracowników?

Docelowo pracownicy mają zyskać większą przejrzystość wynagrodzeń. Pensja zasadnicza będzie musiała w coraz większym stopniu odzwierciedlać rzeczywiste minimalne wynagrodzenie, a premie i dodatki staną się faktycznym dodatkiem do pensji, a nie sposobem na osiągnięcie ustawowego minimum.

Dla wielu osób oznacza to większą stabilność finansową. Wyższe wynagrodzenie zasadnicze może mieć również znaczenie przy obliczaniu niektórych świadczeń, zdolności kredytowej czy wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.

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Płaca minimalna ma być regularnie aktualizowana

Projekt przewiduje również mechanizmy, które mają zapewnić regularną aktualizację wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa krajowa miałaby być co roku dostosowywana między innymi do poziomu inflacji, a raz na cztery lata przeprowadzany byłby kompleksowy przegląd całego systemu. Pod uwagę brane byłyby takie czynniki jak siła nabywcza wynagrodzeń, poziom życia pracowników czy produktywność gospodarki.

Pracodawcy i związki zawodowe nadal się spierają

Związki zawodowe od dawna apelują o wzmocnienie ochrony pracowników i popierają rozwiązania prowadzące do wzrostu płacy minimalnej. Z kolei organizacje pracodawców ostrzegają, że zbyt sztywne zasady ustalania wynagrodzeń mogą utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstw, szczególnie w okresach spowolnienia gospodarczego.

Eksperci podkreślają jednak, że najważniejsze będzie znalezienie równowagi pomiędzy poprawą sytuacji finansowej pracowników a możliwościami przedsiębiorców. To od ostatecznego kształtu przepisów będzie zależało, jak szybko zmieni się system wynagradzania w Polsce.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe regulacje pierwotnie miały wejść w życie z początkiem stycznia tego roku, ale termin został przesunięty w toku prac legislacyjnych. Zgodnie z obecnym harmonogramem przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2027 roku.

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Źródło: INFOR
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