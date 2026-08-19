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Waloryzacja podniosła emerytury, ale obetnie czternastki. Winny jest jeden sztywny przepis

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19 sierpnia 2026, 13:35
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
czternasta emerytura, 14 emerytura
Waloryzacja podniosła emerytury, ale obetnie czternastki. Winny jest jeden sztywny przepis
Shutterstock

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Seniorzy w Polsce mogą szykować się na kolejny zastrzyk gotówki. ZUS po zakończeniu wypłat trzynastek przygotowuje się do przelania czternastych emerytur. W sieci pojawiły się już najnowsze wyliczenia kwot, jakie trafią bezpośrednio na konta bankowe i w ręce listonoszy. Znamy zasady, kwoty netto oraz próg dochodowy, który zadecyduje o wysokości dodatku.

Ile wynosi pełna czternastka w 2026 roku?

Wysokość tego dodatkowego świadczenia jest ściśle powiązana z kwotą minimalnej emerytury w kraju. W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosi 1978,49 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że kwota, która ostatecznie wpłynie na konto seniora, będzie pomniejszona o obowiązkową składkę zdrowotną (9 proc.) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.). W praktyce emeryci uprawnieni do pełnej stawki otrzymają na rękę dokładnie 1625,43 zł netto.

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Wyliczenia "na rękę" dla konkretnych kwot - ile dostaniesz?

Pełna kwota czternastki trafi wyłącznie do osób, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy uruchamiany jest mechanizm "złotówka za złotówkę". Każde przekroczenie progu o 1 zł pomniejsza czternastkę o dokładnie taką samą kwotę. Oto oficjalne wyliczenia pokazujące, ile podstawowej emerytury otrzymujesz brutto i ile z tego tytułu wyniesie Twoja czternastka na rękę (netto):

  • Emerytura do 2900 zł brutto - ZUS wypłaci pełną czternastkę w wysokości 1625,43 zł netto.
  • Emerytura 3000 zł brutto - przekroczenie progu o 100 zł zmniejsza czternastkę brutto do 1878,49 zł, co daje 1484,43 zł netto na rękę.
  • Emerytura 3250 zł brutto - czternastka brutto zostaje obniżona do 1628,49 zł, co po odliczeniach oznacza 1286,93 zł netto wypłaty.
  • Emerytura 3500 zł brutto - przekroczenie o 600 zł obniża czternastkę brutto do 1378,49 zł, co oznacza wypłatę na poziomie 1089,43 zł netto.
  • Emerytura 3750 zł brutto - czternastka brutto topnieje do 1128,49 zł, dając seniorowi dokładnie 891,93 zł netto dodatku.
  • Emerytura 4000 zł brutto - przekroczenie progu o 1100 zł zmniejsza czternastkę brutto do 878,49 zł, czyli na rękę trafia 694,43 zł netto.
  • Emerytura 4500 zł brutto - przy tak wysokim świadczeniu czternastka brutto to już tylko 378,49 zł, co przekłada się na 299,43 zł netto wypłaty.
  • Emerytura 4750 zł brutto - dodatek brutto wynosi zaledwie 128,49 zł, a senior otrzyma na konto jedynie 101,93 zł netto.

Jaki jest ostateczny próg dochodowy w ZUS?

Zgodnie z polskim prawem, minimalna kwota czternastej emerytury, jaka może zostać wypłacona przez ZUS, to 50 zł brutto. Z tego powodu istnieje sztywny górny limit zarobków. W 2026 roku dodatkowe pieniądze otrzymają wyłącznie te osoby, których stała emerytura lub renta nie przekracza 4828,49 zł brutto. Emeryt z takim świadczeniem otrzyma minimalną możliwą wypłatę w kwocie 39,50 zł netto. Każdy, kto pobiera z ZUS choćby o grosz więcej (od 4828,50 zł brutto), nie dostanie z tytułu czternastki ani grosza.

Kiedy pieniądze trafią na konta seniorów?

Dokładny harmonogram wypłat zostanie oficjalnie zatwierdzony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystko wskazuje jednak na to, że przelewy ruszą we wrześniu 2026 roku. Pieniądze będą wypłacane automatycznie w standardowych terminach płatności Twojego świadczenia (np. 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 dzień miesiąca). Co najważniejsze dla starszych osób - nie trzeba składać żadnych wniosków ani dokumentów. ZUS sam dokona potrąceń i przeleje odpowiednią kwotę na konto.

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FAQ - pytania i odpowiedzi

Ile wynosi pełna czternasta emerytura 2026 brutto i netto?

Pełna kwota czternastej emerytury w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Po składce zdrowotnej 9 proc. i zaliczce na podatek dochodowy 12 proc. uprawnieni do pełnej stawki otrzymają 1625,43 zł netto.

Kto otrzyma pełną czternastą emeryturę 2026 z ZUS?

Pełna kwota czternastej emerytury trafi wyłącznie do osób, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto.

Jak działa mechanizm „złotówka za złotówkę” przy czternastej emeryturze 2026?

Powyżej progu 2900 zł brutto uruchamiany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każde przekroczenie progu o 1 zł pomniejsza czternastkę o dokładnie taką samą kwotę.

Jaki jest górny limit świadczenia dla wypłaty czternastej emerytury 2026 z ZUS?

W 2026 roku dodatkowe pieniądze otrzymają wyłącznie osoby, których stała emerytura lub renta nie przekracza 4828,49 zł brutto. Od 4828,50 zł brutto ZUS nie wypłaci czternastki.

Kiedy ZUS wypłaci czternastą emeryturę 2026 i czy trzeba składać wniosek?

Przelewy mają ruszyć we wrześniu 2026 roku, a dokładny harmonogram zostanie zatwierdzony w rozporządzeniu. Pieniądze będą wypłacane automatycznie w standardowych terminach płatności świadczenia; nie trzeba składać wniosków ani dokumentów.

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Źródło: INFOR
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