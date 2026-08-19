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Opisy stanowisk pracy powinny być teraz priorytetem. Czasu na uporządkowanie dokumentów jest coraz mniej

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19 sierpnia 2026, 11:18
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Opisy stanowisk pracy powinny być teraz priorytetem
Opisy stanowisk pracy powinny być teraz priorytetem. Czasu na uporządkowanie dokumentów jest coraz mniej
Shutterstock

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Dlaczego opisy stanowisk pracy stały się dla pracodawców kluczowe właśnie teraz? Ma to związek z dużymi zmianami zachodzącymi na gruncie prawa pracy. Choć przepisy nie zostały jeszcze uchwalone, wiadomo już co i dlaczego trzeba zrobić. Jest też jasne, że czasu jest niewiele.

Opisy stanowisk pracy powinny być teraz priorytetem

Opisy stanowisk pracy od kilku miesięcy są na ustach większości pracodawców. Choć nie są przecież nowością, to jednak przez wiele lat nie przywiązywano do nich szczególnej wagi. Przepisy co do zasady nie narzucały i nadal nie narzucają obowiązku tworzenia ich, choć oczywiście jak zawsze, od tej zasady istnieją wyjątki (np. w sektorze budżetowym). Dlaczego więc obecnie tak wiele osób skupia się na tym zagadnieniu? Z powodu zmian w zakresie równości i przejrzystości płac. Ich źródłem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Polska wciąż pracuje nad transpozycją przewidzianych w niej rozwiązań do ustawodawstwa krajowego, choć termin wyznaczony na to już dawno minął. Mimo braku przepisów, polscy pracodawcy wiedzą już, jaki cel mają osiągnąć i jakich narzędzi trzeba będzie w tej sytuacji użyć.

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Wartościowanie stanowisk pracy nikogo nie ominie

Dyrektywa wymaga, aby pracodawcy dysponowali strukturami wynagrodzeń zapewniającymi równe wynagrodzenie za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Pracodawcy mają zapewnić swoim pracownikom łatwy dostęp do kryteriów, które są stosowane do określania wynagrodzenia pracowników, poziomów wynagrodzenia i progresji wynagrodzenia. Kryteria te muszą być obiektywne i neutralne pod względem płci. Jak wynika z projektowanych przez polskiego ustawodawcę przepisów, pracodawca będzie dokonywał oceny wartości pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku według: umiejętności, wysiłku, zakresu odpowiedzialności, warunków pracy, innych dodatkowych kryteriów lub podkryteriów ustalonych przez pracodawcę, mających znaczenie dla określonego rodzaju pracy lub dla określonego stanowiska. Na ich podstawie ustali kategorie pracowników, a następnie dla każdej z kategorii odpowiednie poziomy wynagrodzenia.

POLECAMY: Wartościowanie stanowisk – znaczenie, metoda, praktyka

Czasu na uporządkowanie dokumentów jest coraz mniej

Jak z tego wynika, każdy pracodawca musi przeprowadzić wartościowanie stanowisk pracy. Jednak aby mógł to zrobić, potrzebne będą właśnie opisy stanowisk pracy. Odpowiednie przygotowanie ich to punkt wyjścia dla procesu wartościowania. Muszą one być stworzone według jednolitego schematu, aktualne, kompletne i przede wszystkim odzwierciedlać rzeczywistość. Zespół, który w przyszłości będzie zajmował się wartościowaniem stanowisk pracy musi dowiedzieć się z takiego opisu m.in.: jaki jest cel stanowiska, jakie jest jego miejsce w strukturze firmy, jaka jest podległość służbowa, jakie są na nim warunki pracy, z jakim zakresem obowiązków się wiąże, jakie kwalifikacje są wymagane, z jaką odpowiedzialnością się wiąże, jakich narzędzi pracy trzeba na nim używać. Aby osiągnąć ten cel, bez wątpienia powinny one stać się w najbliższym czasie przedmiotem uwagi każdego pracodawcy. Niektórzy będą musieli stworzyć je od podstaw, inni dostosować do potrzeb wartościowania, a jeszcze inni zweryfikować pod kątem np. aktualności i zgodności ze stanem rzeczywistym. Ile jest na to czasu? Na razie jeszcze nie wiadomo, bo przepisy wciąż nie są jeszcze uchwalone. Zgodnie z zapowiedziami, mają one jednak wejść w życie na początku 2027 roku.

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Źródło: INFOR
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