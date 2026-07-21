Lekarze jeszcze więcej zarabiają w ZUS. Wyszło na jaw jakie mają stawki

Czy to będzie skuteczny wabik na lekarzy orzeczników, których brakuje W ZUS? Państwowy ubezpieczyciel właśnie podniósł im pensje. Nowe zasady wynagradzania medyków obowiązują od 16 lipca. Ile teraz mogą zarobić?

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Nowe stawki dla lekarzy i specjalistów ZUS

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określające nowe mnożniki wynagrodzeń zasadniczych lekarzy oraz pozostałej kadry medycznej zatrudnionej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obowiązuje od 16 lipca.

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Jak wyjaśnia ZUS, regulacje obejmują lekarzy orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarki i pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów. Na podstawie nowych mnożników Zakład będzie ustalał wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Największą zmianą jest powiązanie wysokości wynagrodzeń z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to, że płace będą automatycznie dostosowywane do zmian na rynku pracy. – Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność pracy u państwowego ubezpieczyciela, ułatwić pozyskiwanie kadry medycznej i przygotować system do zmian, które będą wchodzić w życie od stycznia 2027 roku – podkreślił ZUS.

Lekarz orzecznik z pensją do 20 tys. zł. Ile zarobi kadra medyczna?

Jak wynika z informacji przekazanej PAP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lekarze orzecznicy będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto.

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Podwyżki obejmą także pozostałych pracowników medycznych. Wynagrodzenia pielęgniarek i pielęgniarzy wyniosą od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, natomiast fizjoterapeuci będą mogli liczyć na pensje od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

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Nowe widełki przewidziano również dla stanowisk kierowniczych

• naczelny lekarz Zakładu – od 17,8 tys. zł do 26,7 tys. zł brutto,

• zastępca naczelnego lekarza Zakładu – od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł brutto,

• główny lekarz orzecznik – od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł brutto,

• lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego – od 15,1 tys. zł do 21,4 tys. zł brutto,

• zastępca głównego lekarza orzecznika – od 15,1 tys. zł do 21,4 tys. zł brutto.

ZUS zapowiedział dostosowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę do nowych zasad.

To przygotowania do reformy orzecznictwa

Wyższe wynagrodzenia to nie jedyna zmiana. Są one częścią szerszej reformy orzecznictwa lekarskiego, której ostatni etap zacznie obowiązywać od stycznia 2027 roku.

Wtedy wejdą w życie przepisy dotyczące organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń. Celem reformy jest uproszczenie procedur i skrócenie czasu rozpatrywania spraw osób ubiegających się o świadczenia z ZUS.

Już wcześniej, dzięki nowelizacji przepisów z grudnia 2025 roku, rozszerzono katalog osób mogących wykonywać część zadań orzeczniczych. Obecnie część obowiązków mogą przejąć także specjaliści fizjoterapii oraz pielęgniarstwa.

Zmieniły się również zasady zatrudniania kadry medycznej. Lekarze orzecznicy, pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci mogą współpracować z ZUS zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy o świadczenie usług.

Zakład może zatrudniać nie tylko lekarzy specjalistów, ale również lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Ilu lekarzy pracuje dziś w ZUS?

Z danych Zakładu wynika, że obecnie na podstawie umów o pracę zatrudnionych jest 649 lekarzy wykonujących pracę w wymiarze 496 etatów. W tej grupie znajduje się 441 lekarzy orzeczników realizujących zadania w wymiarze 310 etatów.

Dodatkowo ZUS współpracuje na podstawie umów o świadczenie usług z 25 lekarzami orzecznikami, 16 specjalistami fizjoterapii oraz 39 specjalistami pielęgniarstwa.

Dlaczego lekarze orzecznicy są tak ważni?

Lekarze orzecznicy ZUS wydają decyzje, od których zależy przyznanie wielu świadczeń. To oni orzekają m.in. o prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy dodatku pielęgnacyjnego.

Do ich obowiązków należy również kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz sprawdzanie zasadności wystawiania zaświadczeń lekarskich. Od sprawności działania tego systemu zależy tempo rozpatrywania spraw tysięcy osób korzystających ze świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.