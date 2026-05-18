Istnieje sposób, by rozpocząć leczenie uzdrowiskowe w niecałe dwa tygodnie zamiast czekać prawie rok. Poznaj mechanizm, o którym mało kto wie, a który pozwala legalnie „przeskoczyć” kolejkę po czyjejś rezygnacji – bez dodatkowych opłat i bez utraty przywilejów. W artykule piszemy o tym: komu przysługuje darmowe sanatorium, jakie są zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego oraz o tzw. sanatorium last minute dla seniorów, czyli leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów.

Wielomiesięczne czekanie na sanatorium nie musi być jedyną opcją dla osób potrzebujących rehabilitacji. Dzięki mechanizmowi „zwrotów” pacjenci, którzy są gotowi na wyjazd w trybie ekspresowym, mogą rozpocząć leczenie w ciągu niecałych dwóch tygodni od zgłoszenia. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w okresie zimowym, gdy inni rezygnują z turnusów, a miejsca w kurortach pozostają wolne. Wystarczy spełnić warunek 18-miesięcznej przerwy od ostatniego pobytu, być pewnym swojej dyspozycyjności i aktywnie monitorować ofertę przez infolinię lub mailowo. W zamian można zyskać nie tylko zdrowie, ale i cenny czas.

Sanatorium last minute dla seniorów: leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów. Kto może skorzystać z sanatorium?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 26, 203, dalej jako: ustawa) reguluje zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Określa katalog osób, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w tym lecznictwa uzdrowiskowego). Na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym; inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z konkretnymi ustawowymi okolicznościami; osoby, które nie ukończyły 18. roku życia: a) posiadające obywatelstwo polskie lub b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy lub c) pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”, lub d) pobierające świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa; inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu: a) posiadające obywatelstwo polskie lub b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Z bezpłatnego pobytu w sanatorium mogą skorzystać też następujące grupy osób:

pracownicy świadczący pracę w związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów;

świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"

świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu";

kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni

pracownicy wojskowi czy uprawnieni żołnierze, którzy zostali poszkodowani podczas pracy, np. za granicą

osoby z orzeczeniem o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy.

Komu przysługuje darmowe sanatorium?

Generalną zasadą jest, że to świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową i z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Komu przysługuje darmowe sanatorium 2026 r.?

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku dzieci uprawnione do renty rodzinnej

Nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym.

Kto i kiedy może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Z leczenia uzdrowiskowego można skorzystać jeżeli otrzyma się skierowanie od lekarza (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego). Skierowanie wymaga potwierdzenia przez NFZ. Pewnej grupie osób przysługują preferencyjne warunki, ponieważ są one w całości zwolnione z ponoszenia kosztów leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Jednak najpierw, aby otrzymać darmowy pobyt w sanatorium w 2026 r. należy spełnić szereg formalności. Najważniejsze jest badanie lekarskie, ponieważ to lekarz kwalifikuje do leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową. Co lekarz bierze pod uwagę? W szczególności lekarz weryfikuje: stan zdrowia pacjenta, przebieg choroby, która jest wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach konkretnych kierunków i miejsc leczniczych uzdrowisk, które mają specjalizacje (np. kardiologiczną, neurologiczną); efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej (jeżeli korzystałeś z tej formy leczenia lub rehabilitacji); tzw. zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania czy przemieszczania się na wózku inwalidzkim; brak przeciwskazań do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej.

Przykład W 2026 r. lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego znajdujących się na obszarze uzdrowisk, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Pół roku czy prawie rok? Rzeczywistość kolejek do sanatoriów

W praktyce czas oczekiwania na turnus rehabilitacyjny w sanatorium finansowanym przez NFZ jest mocno uzależniony od miejsca zamieszkania. W województwach o największej gęstości zaludnienia lub deficycie miejsc w ośrodkach uzdrowiskowych terminy potrafią odstraszać. W Małopolsce w bieżącym roku na wyjazd czeka się średnio osiem miesięcy, podczas gdy w województwie łódzkim i śląskim pacjenci w 2024 roku spędzali w kolejce nawet 10–11 miesięcy.

Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w mniej zurbanizowanych regionach – dwa lata temu w województwach lubelskim, kujawsko-pomorskim czy warmińsko-mazurskim średni czas oczekiwania wynosił od trzech do siedmiu miesięcy. Na długość kolejki wpływa nie tylko liczba chętnych, ale także to, ile środków poszczególne oddziały Funduszu przeznaczają na leczenie uzdrowiskowe w danym roku oraz jaką liczbę miejsc udało się zakontraktować w kurortach. Dodatkowo sezonowość sprawia, że wiosną, latem i wczesną jesienią lista oczekujących rośnie wykładniczo, podczas gdy w zimie zainteresowanie drastycznie spada.

Sanatarium last minute dla seniorów: leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów. Dlaczego pacjenci oddają skierowania?

Właśnie w okresie od listopada do lutego Narodowy Fundusz Zdrowia odnotowuje najwięcej rezygnacji z wyjazdów. Choć sanatoria oferują wtedy często spokój i niższe obłożenie, wielu pacjentów – zwłaszcza seniorów – decyduje się odwołać turnus z powodów zdrowotnych lub logistycznych. Powtarzające się w tym czasie infekcje, sezonowe pogorszenie sprawności fizycznej czy obawy przed trudnościami w dotarciu do ośrodka przez zaśnieżone drogi sprawiają, że skierowania wracają do systemu.

Warto jednak pamiętać, że bezkarnie zrezygnować z wyznaczonego terminu można tylko w konkretnych sytuacjach. NFZ akceptuje odwołanie wyjazdu bez konsekwencji wyłącznie wtedy, gdy pacjent przebywał w szpitalu, przeszedł zaplanowany zabieg lub boryka się z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia uniemożliwiającym wyjazd. Konieczne jest jednak przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej tę okoliczność – dopiero wtedy Fundusz wyznacza nowy termin. Jeśli powód rezygnacji jest inny (np. zmiana planów rodzinnych), pacjent traci kolejkę i musi rozpocząć całą procedurę od nowa, składając kolejne e-skierowanie. To właśnie te odrzucone lub zwrócone do systemu skierowania stają się okazją dla innych.

„Zwroty” – szansa na szybki wyjazd bez stania w kolejce

Terminem „zwroty” określa się skierowania na leczenie uzdrowiskowe, z których pierwotni beneficjenci nie mogli lub nie chcieli skorzystać. Jak tłumaczy m.in. katowicki oddział NFZ, są to wolne miejsca, które mogą zagospodarować inni oczekujący na turnus. Mechanizm ten działa na zasadzie błyskawicznego uzupełniania luk w terminarzach sanatoriów – zamiast pozostawać puste, łóżka trafiają do osób przygotowanych na natychmiastowy wyjazd.

Ważne Korzystanie z „zwrotów” to de facto jedyny legalny sposób na ominięcie wielomiesięcznej kolejki w systemie uzdrowiskowym. Zamiast czekać na wiosnę czy lato przyszłego roku, można wyruszyć na kurację w ciągu kilku dni od potwierdzenia skierowania. To rozwiązanie idealne dla osób elastycznych pod względem czasowym i gotowych na spontaniczne spakowanie walizki.

Sanatorium last minute dla seniorów: leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów. Na jakich zasadach działa lista rezerwowa?

Aby skorzystać z „last minute” do sanatorium, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, należy być osobą pozytywnie zakwalifikowaną do leczenia uzdrowiskowego – to znaczy posiadać aktualne skierowanie od lekarza i przejść pozytywnie proces weryfikacji uprawnień. Po drugie, od ostatniego pobytu w sanatorium musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Jest to kluczowa zasada uniemożliwiająca nadużywanie systemu przez osoby, które niedawno skończyły jedną kurację. Sam wyjazd organizowany w ramach „zwrotu” ma charakter ekspresowy. NFZ wyznacza termin krótszy niż 14 dni, często nawet 7–10 dni, licząc od momentu kontaktu z chętnym pacjentem. Oznacza to, że trzeba być gotowym na szybkie załatwienie formalności, pakowanie i wyjazd bez długiego przygotowania. To wymaga pewnej elastyczności, ale w zamian oferuje natychmiastowy dostęp do rehabilitacji i zabiegów leczniczych.

Aby trafić na listę osób przyjmujących „zwroty”, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym oddziałem NFZ. Najprostszą drogą jest telefoniczna infolinia Funduszu pod numerem 800-190-590, gdzie można zgłosić gotowość do wyjazdu w trybie pilnym. Alternatywnie można wysłać e-mail do oddziału wojewódzkiego NFZ w miejscu zamieszkania, wyrażając chęć skorzystania z zwalnianych miejsc w sanatoriach.