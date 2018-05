Utrata bonu zasiedleniowego z powodu nieobecności

Nieobecności, które mają znaczenie przy bonie na zasiedlenie

Sprawdź, jak nieobecność w pracy wpływa na otrzymany bon na zasiedlenie!

Osobie bezrobotnej, która podejmuje zatrudnienie w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km, urząd pracy może przyznać wsparcie finansowe na zagospodarowanie w nowym miejscu. Bon na zasiedlenie nie podlega zwrotowi, jeśli otrzymujący wsparcie przepracuje co najmniej 6 miesięcy i będzie w tym okresie zarabiał co najmniej minimalną krajową lub będzie prowadził działalność gospodarczą z przychodem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

W trakcie zatrudnienia mogą wydarzyć się różne sytuacje, np. choroba, niespodziewany wyjazd. Podpowiadamy, jakie okresy zostaną zaliczone do sześciomiesięcznego zatrudnienia, a jakie nie.

Nieobecności, które mogą być zaliczone do wymaganego okresu zatrudnienia

Do wymaganego okresu 6 miesięcy zatrudnienia zaliczany jest okres:

zwolnienia lekarskiego,

urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,

pobierania zasiłku chorobowego,

pobierania zasiłku opiekuńczego,

pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,

odbywania służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych,

stosunku służbowego w Służbie Cywilnej,usprawiedliwionej nieobecności , jeżeli pracownik zachował prawo do wynagrodzenia,

urlopu wychowawczego.

Oczywiście okresy te są zaliczane, jeśli osoba, która otrzymała wsparcie, będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Nieobecności, które mogą wpłynąć na utratę bonu

Przepisy określają również okresy, które nie są zaliczane do wymaganych 6 miesięcy zatrudnienia, które uprawniają do zachowania bonu na zasiedlenie. Urząd nie zaliczy okresu:

usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,

urlopu bezpłatnego,

stosunku służbowego w Policji,

zatrudnienia w ramach kontraktu na pełnienie służby na stanowisku żołnierza zawodowego,

odbywania stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz/lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania zawodu,

zatrudnienia w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym,

zawieszenia działalności gospodarczej.

Wymagany okres 6 miesięcy jest liczony od momentu podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności. Bezrobotny zobowiązany jest udokumentować sześciomiesięczne zatrudnienie w okresie 8 miesięcy od daty otrzymania bonu. Jeśli więc w trakcie zatrudnienia zdarzy się urlop bezpłatny, nie musi to od razu oznaczać, że trzeba będzie zwracać otrzymane pieniądze.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

