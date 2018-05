Lekarz, pielęgniarka i dentysta w szkole 2018

Dotychczas praktyka w tym zakresie była zróżnicowana. W trudniejszej sytuacji byli uczniowie z terenów wiejskich.

Według nowych ujednoliconych rozwiązań opiekę zdrowotną nad uczniami będzie sprawował lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz dentysta oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

reklama reklama

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma dotyczyć dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów szkół specjalnych - do ich ukończenia. Opieka stomatologiczna będzie natomiast sprawowana nad uczniami do ukończenia przez nich 19. roku życia.

Opieka zdrowotna oraz stomatologiczna mają być sprawowane we współpracy z rodzicami albo opiekunami prawnymi uczniów.

Miejscem realizowania opieki przez pielęgniarkę szkolną lub higienistkę ma być gabinet, mieszczący się na terenie szkoły. W przypadku lekarzy będzie to miejsce określone w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (może to być gabinet lekarski zlokalizowany w szkole). Gabinet dentysty będzie się znajdował na terenie szkoły albo poza nią. Będzie to mógł być również dentobus.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego stomatologa.

Obowiązkiem osób sprawujących opiekę zdrowotną i stomatologiczną nad uczniami będzie przestrzeganie praw pacjenta, a także poszanowanie intymności i godności uczniów podczas udzielania im przedmiotowych świadczeń.

Podmioty te będą prowadziły odpowiednią dokumentację medyczną. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, dokumentacja ta zostanie przekazana pielęgniarce lub higienistce w nowej szkole. W sytuacji zaś zakończenia edukacji dokumentacja zostanie przekazana lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu opiekę nad uczniem.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, iż zmiany mają dotyczyć 4 525 367 uczniów.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami - etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Polecamy serwis: Edukacja