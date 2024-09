Aktywnie w żłobku: od 1 października wyższe dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Bez względu na dochód w rodzinie, bez dolnego limitu wiekowego. Gdzie składać wnioski? Kiedy pierwsze wypłaty świadczenia?

Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastąpi dofinansowanie pobytu w żłobku funkcjonujące od 1 kwietnia 2022 roku. Dofinansowanie to wynosiło maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosił rodzic za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

"Aktywnie w żłobku": kwota

To świadczenie przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość tego świadczenia wynosi do 1900 zł miesięcznie. Nie może przekraczać wysokości opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

"Aktywnie w żłobku" : wiek dziecka

Nie ma dolnego limitu wiekowego dziecka, na które może zostać przyznane świadczenie "aktywnie w żłobku". Warunkiem jest uczęszczanie do żłobka, klubu dziecięcego, lub do dziennego opiekuna oraz potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów. Określony został za to górny próg wiekowy. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Czy "aktywnie w żłobku" pokrywa koszty wyżywienia?

Nie. To świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia. Miesięczna opłata rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oznacza dzienną opłatę, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, która jest pomnożona przez liczbę dni w danym miesiącu.

"Aktywnie w żłobku", a limit opłaty za żłobek

W przypadku, gdy opłata za żłobek będzie wyższa niż 2200 zł na dziecko – świadczenie aktywnie w żłobku nie przysługuje. Ustawodawcy chcieli uniknąć podnoszenia opłat za żłobki w związku z wejściem wyższego świadczenia.

"Aktywnie w żłobku: czy świadczenie przelewane jest rodzicowi na konto?

Nie. Świadczenie to będzie przekazywane na rachunek podmiotu prowadzonego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna, lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek. Świadczenie będzie przekazywane do 20. Dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

"Aktywnie w żłobku": wniosek

Wniosek o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór wniosków rozpocznie się 1 października 2024 r. Wnioski przesłane w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej wskazał, że wnioski będzie można składać przez sprawdzone i funkcjonujące już w innych programach wsparcia rodzin cztery kanały wnioskowania przez internet:

- PUE ZUS,

-aplikację mobilną mZUS,

- bankowość elektroniczną

- portal Emp@tia.

Aktywnie w żłobku kiedy można spodziewać się pierwszych wypłat

Wypłaty świadczeń ruszą do końca 2024 r. Będą wypłacane z wyrównaniem od 1 października. Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do danej placówki. W przypadku złożenia wniosku w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – prawo do świadczenia będzie przysługiwało od tego dnia. W przypadku złożenia wniosku w ciągu 3 miesięcy od 1 października 2024 r. – prawo do świadczenia uzyskasz od 1 października ile są spełnione pozostałe warunki.