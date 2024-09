Te dane rząd zacznie zbierać jeszcze w tym roku. W jaki sposób? Sprawdź, jakie informacje udostępnisz w aplikacji mStłuczka

Rząd będzie gromadził jeszcze więcej informacji o obywatelach. Z mStłuczki skorzystamy jeszcze w 2024 roku. Umożliwi spisanie na miejscu zdarzenia oświadczenia i przekazanie danych bezpośrednio do ubezpieczycieli.

Najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Rząd zbiera informacje o obywatelach

Digitalizacja działalności państwa jest w toku. Co i rusz obywatele mają do czynienia z nowymi ułatwieniami, które z jednej strony usprawniają codzienne funkcjonowanie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, ale z drugiej budzą niepokój. Nie każdy obywatel chce, aby jego codzienne działania były monitorowane, a raporty z nich zapisywane w systemach elektronicznych. Tymczasem rząd nie ustaje w rozwoju swojego zaawansowania technologicznego, a zdaniem Wiceministra Cyfryzacji aplikacja mObywatel jest najpopularniejszą aplikacją rządową w Europie. To zachęca do prac nad jej rozwojem. Plany obejmują rozwój różnych modułów, a jednym z nich jest mStłuczka, która pozwoli na szybkie i łatwe zgłoszenie kolizji drogowej i uczyni niepotrzebnym spisywanie papierowego protokołu zdarzenia. Aplikacja będzie umożliwiała spisanie na miejscu zdarzenia oświadczenia i przekazanie danych bezpośrednio do ubezpieczycieli, co znacząco przyspieszy likwidację szkody. Co istotne, w sytuacji, gdy okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, tego rodzaju oświadczenie z miejsca zdarzenia jest wystarczające do dalszego załatwienia sprawy. Osoby, które skorzystają przy jego sporządzaniu z aplikacji mStłuczka, będą miały pewność, że w oświadczeniu zostaną zawarte wszystkie niezbędne dane dotyczące zdarzenia, a sporządzone przez nie szkice prawidłowo odzwierciedlają zdarzenie, które miało miejsce.

Cyfrowa wersja dowodu osobistego

Przypomnijmy, że mObywatel to aplikacja rządowa, którą można bezpłatnie pobrać na telefon. Jej głównym celem jest ułatwienie załatwiania spraw urzędowych i umożliwienie załatwiania ich bez wyjścia z domu. Trzonem aplikacji jest mDowód, który jest cyfrową wersją dowodu osobistego. Można używać jej w urzędach i u lekarza. Warto jednak pamiętać, że dokument ten różni się serią i numerem oraz datą wydania i ważności od swojej „fizycznej” wersji. Cyfrową wersją tego dokumentu tożsamości nie można posłużyć się tylko w dwóch sytuacjach:

składając wniosek o nowy dowód osobisty,

podczas przekraczania granicy kraju.

W aplikacji można dodać również Kartę Dużej Rodziny, legitymację emeryta i rencisty, legitymację studencką, legitymację szkolną, legitymację ulgowych usług transportowych, legitymację adwokacką, informacje o swoich pojazdach, prawo jazdy, informację o prawie do wykonywania zawodu położnej, pielęgniarki, lekarza, lekarza dentysty, legitymację radcy prawnego i aplikanta radcowskiego. Przy użyciu aplikacji mObywatel można łatwo zastrzec swój numer PESEL i dowiedzieć się, kto sprawdzał nasz numer. Możemy w niej również sprawdzić stan swoich punktów karnych i mandatów – do zapłaty i opłaconych i załatwić wiele innych spraw urzędowych, np. złożyć wniosek o bon energetyczny czy odbyć e-wizytę w ZUS.