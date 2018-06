Problemy w interpretacji i tłumaczeniu tekstu prawnego

Wzrost aktywności ze strony prawodawcy europejskiego powoduje rosnące zapotrzebowanie na korzystanie z usług prawnych specjalistów od prawa europejskiego, ze względu na potrzebę sięgnięcia do tekstów źródłowych aktów prawnych, które podlegają implementacji do prawa polskiego. Niestety w rzeczywistość często rozczarowuje w tym aspekcie – i tak mamy do czynienia z sytuacjami, w których prawnicy, organy administracyjne i sądy, a czasem sam ustawodawca w wyniku implementacji, wypaczają idee aktu prawnego.