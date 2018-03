500 plus dla samotnych rodziców w 2018 r.

500+ dostępne dla samotnych rodziców

Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Przypominamy, co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”.

Uzależnienie prawa samotnych rodziców do świadczenia wychowawczego 500+ od ustalenia alimentów od drugiego rodzica wprowadził od nowego okresu świadczeniowego przyjęty przez parlament w lipcu ubiegłego roku tzw. pakiet zmian dla rodzin. Znowelizował on m.in. ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na mocy której wszedł w życie program „Rodzina 500 plus”.

Kogo to dotyczy?

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

Sprawdzone rozwiązanie

Takie rozwiązanie funkcjonuje już od 13 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

Jaki załącznik do wniosku?

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o:

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,

odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź

umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji, ale tylko wtedy, gdy sąd – po spełnieniu warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego – nadał takiej umowie klauzulę wykonalności.

Dopilnuj, aby tytuł wykonawczy został zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 1082 Kodeksu postępowania cywilnego, tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na wniosek rodzica ubiegającego się o alimenty jest wydawane przez sąd w krótkim czasie. Zajmuje to ok. miesiąca.

Co się stanie, jeśli nie mam alimentów na dziecko?

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Możesz złożyć wniosek o świadczenie 500+, jeżeli nawet nie dysponujesz tytułem wykonawczym ustalającym alimenty. Gminny organ właściwy, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie wychowawcze, wyznaczy wówczas termin trzech miesiące na uzupełnienie wniosku.

W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zawieszenie biegu 3-miesięcznego terminu

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą się o alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego.

Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów.