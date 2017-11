e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Pomyśl, jakby to było, gdybyś zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego mógł załatwić tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce twojego aktualnego pobytu? Albo gdybyś zamiast posiadania wielu kont na różnych dedykowanych portalach administracji miał jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi podmiotami publicznymi? Nasz projekt Ci to umożliwi.

Założenia projektu

e-Doręczenie to uniwersalna usługa zaufania świadczona przez zaufaną trzecią stronę dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zaufani dostawcy będą:

wystawiali dowody wysłania i odebrania przesyłek (zgodnie z eIDAS – czyli dające pewność nadawcy i adresata oraz czasu doręczenia),

umożliwiali dostęp do e-skrzynki, w której będzie można trzymać wysłane i odebrane przesyłki lub pobrać je (wraz z dowodami doręczeń) do zewnętrznego systemu.

Usługę e-Doręczenia będzie można wpleść w każdy proces administracyjny wymagający doręczenia lub stosować bezpośrednio zamiast przesyłki poleconej na papierze. Proces obsługi e-Doręczeń oparty będzie na tzw. modelu czterostronnym.

Założenia są wynikiem prac strumienia e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Konsultowane były z szeregiem zaproszonych do współpracy ekspertów, w szczególności z przedstawicielami:

samorządu terytorialnego,

Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego,

przedsiębiorcami i przedstawicielami sektora prywatnego.

Cel projektu

Usługi publiczne w formie cyfrowej (e-Usługi) powinny stanowić domyślną formę komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją, będąc wygodną alternatywą dla tradycyjnej formy papierowej.

Z e-Doręczeń będzie mógł skorzystać każdy: zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca, którzy z dniem złożenia Deklaracji Cyfrowości (zapisanej w rejestrach państwowych) będą mogli wymagać od podmiotów sektora publicznego komunikacji w postaci elektronicznej: