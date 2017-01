Jak skorzystać z medycznej marihuany w Polsce?

Marihuana czyli ziele konopi innej niż włóknista bądź żywica konopi znajdują się na liście środków odurzających IV-N stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Według art. 33 ust. 2 tej ustawy środki odurzające grupy IV-N, mogą być legalnie wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia badań, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Ustawa ta wprowadza całkowity zakaz posiadania, wytwarzania, przetwarzania i przerabiania środków odurzających określonych w załączniku nr 1.

Import docelowy marihuany w celach leczniczych

Kwestię importu docelowego szczegółowo regulowało rozporządzenie wydane na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne. Rozporządzenie zostało uchylone dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 4 ustawy prawo farmaceutyczne import docelowy dopuszcza sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezarejestrowanego w Polsce. Warunkiem koniecznym jest złożenie dokumentu zwanego zapotrzebowaniem na produkt. Wystawia go szpital bądź lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem. Wystawiający zwraca się do ministra zdrowia o zatwierdzenia zapotrzebowania. Po weryfikacji minister niezwłocznie zwraca dokument. Następnie zapotrzebowanie jest kierowane bezpośrednio do hurtowni farmaceutycznej. Sprowadzeniem leku zajmuje się apteka i to ona określa czas oczekiwania. Minister zdrowia jedynie zatwierdza zapotrzebowanie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego i nie decyduje o szybkości jego sprowadzenia. Marihuana sprowadzana w ramach importu docelowego nie jest refundowana przez NFZ, dlatego tez powyższy proces jest bardzo kosztowny. Określony jest również maksymalny wymóg ilościowy produktu sprowadzanego - 5 najmniejszych opakowań.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r.

Problem braku regulacji prawnej w sprawie korzystania z medycznej marihuany w Polsce został szerzej omówiony przez TK w postanowieniu z dnia 17 marca 2015 r. zawierającym uwagi dotyczące celowości podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany.

TK podnosi, iż „przebieg rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym wykazał, że w świetle aktualnych badań naukowych marihuana może być wykorzystywana w celach medycznych, zwłaszcza w przypadku łagodzenia negatywnych objawów chemioterapii stosowanej w chorobach nowotworowych.(…)W obecnym stanie prawnym zapobieganie przez ustawodawcę niekontrolowanemu rozpowszechnianiu substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, całkowicie wyklucza możliwość wykorzystywania marihuany dla celów medycznych. Z kolei, z punktu widzenia określonej grupy obywateli korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej, dopuszczenie medycznego wykorzystywania marihuany wymaga rozważenia z uwagi na terapeutyczną przydatność marihuany w pewnych stanach chorobowych.(…)położenie przez ustawodawcę nacisku na zwalczanie uzależnień prowadzących do utraty zdrowia, w pewnym zakresie stawia pod znakiem zapytania realizację prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze strony państwa. Tymczasem zadaniem ustawodawcy jest wyważenie tych dwóch celów.”

