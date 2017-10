Legalność aborcji w Polsce

Kodeks karny rozróżnia dwa typy aborcji nielegalnej. Wskazuje na aborcję dokonaną za zgodą kobiety ciężarnej oraz aborcję dokonaną bez zgody kobiety. O braku zgody kobiety ciężarnej mówimy, kiedy osoba trzecia stosuje wobec niej przemoc lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę, a także, gdy ktoś przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży.

Kodeks karny wskazuje również na dwa okresy rozwoju płodu, uzależniając od nich ustawowe granice karalności. Wyższa karalność za to przestępstwo dotyczy sytuacji, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

W Polsce aborcję uznaje się za legalną, jeżeli dokonuje jej lekarz w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Aborcja jest legalna także, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu.

Art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży stanowiący czwartą przesłankę umożliwiającą legalne dokonanie aborcji, został uchylony na mocy obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. Punkt ww. ustawy stanowił o tzw. warunkach społecznych, definiując je jako ciężkie warunki życiowe lub trudną sytuację osobistą. Trybunał Konstytucyjny stanął na straży innych wymogów konstytucyjnych, stanowiąc, że chociażby niedookreślenie zwrotu trudna sytuacja życiowa prowadziło do podważenia samej zasady ochrony życia w fazie prenatalnej. TK stwierdził jasno, że nawet znaczny ciężar nowopowstałych obowiązków, będących wynikiem poczęcia dziecka nie stanowi wystarczającej przesłanki do pozbawienia życia dziecka już poczętego. Przepis został uchylony ze względu na fakt, iż na jego gruncie nawet w sytuacji, gdy ciężkie warunki życiowe nie byłyby w żaden sposób powiązane z nasciturusem (dzieckiem poczętym), to mimo wszystko stanowiłyby przesłankę do przerwania ciąży. W przepisie nie został także określony czas występowania okoliczności warunkujących prawo do dokonania aborcji. Na mocy tego przepisu nawet krótkotrwałe i przemijające występowanie ww. okoliczności byłoby przesłanką do spowodowania śmierci dziecka poczętego.