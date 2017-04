Niestawiennictwo świadka na rozprawie karnej

Obowiązek złożenia zeznań

Zgodnie z art. 177 Kodeksu postępowania karnego, świadek ma obowiązek stawiennictwa i złożenia zeznań. Ponadto jest on zobowiązany do pozostawania w dyspozycji sądu, aż do czasu jego zwolnienia. Decyzję o powołaniu świadka podejmuje prokurator na etapie postępowania przygotowawczego lub sąd na etapie procesu.

Kara porządkowa za niestawiennictwo świadka na rozprawie

W sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności, świadkowi grozi kara pieniężna w wysokości do 3000 zł, a w ostateczności – przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie przez policję. Wymienione sankcje znajdują zastosowanie także wtedy, gdy świadek bez zezwolenia opuścił miejsce przeprowadzanych czynności.

Usprawiedliwienie nieobecności

Przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność może być choroba. Musi być ona potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, przedstawionym organowi procesowemu. Warto wspomnieć, że w takich sytuacjach przesłuchanie świadka może się również odbyć w miejscu pobytu świadka.

Innymi przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność są nagłe, nieprzewidziane zdarzenia, które skutecznie uniemożliwiają świadkowi dotarcie na rozprawę. Jednak w każdym przypadku, usprawiedliwienie nieobecności zależy do ocennej decyzji sądu. Innymi słowy, sąd musi uznać, że dany powód w sposób dostateczny usprawiedliwia nieobecność.

Świadek może usprawiedliwić swoją nieobecność przed terminem rozprawy, składając pisemne usprawiedliwienie nieobecności, wraz z podaniem przyczyny niestawiennictwa. Jeśli kara porządkowa została już nałożona, świadek może w ciągu tygodnia od jej nałożenia wnieść zażalenie na postanowienie sądu, lub doręczyć swoje usprawiedliwienie.

Zgodnie z art. 177 § 1a, przesłuchanie świadka może nastąpić także przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.

Doręczenie wezwania

Osobie mającej występować w procesie w charakterze świadka doręczane jest pisemne wezwanie, które powinno zawierać oznaczenie organu wysyłającego, wskazanie, w jakiej sprawie, w jakim miejscu i czasie ma się stawić wzywany oraz uprzedzenie o skutkach niestawiennictwa. Doręczenie wezwania jest warunkiem prawidłowego wezwania świadka. Wysyłane jest ono za pośrednictwem poczty i wręczane za pokwitowaniem odbioru. W razie konieczności wezwanie może być dostarczone także przez Policję.

Odmowa przyjęcia wezwania sądowego wywołuje takie same skutki jak jego przyjęcie.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.)

