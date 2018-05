Renta rodzinna 2018 – kwota świadczenia, osoby uprawnione

Kwota renty rodzinnej

Minimalna wysokość renty rodzinnej w 2018 r. to 1235,76 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2018 r.

Renta rodzinna wynosi:

reklama reklama

1) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

2) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Warto pamiętać o tym, iż wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna.

„Renta rodzinna jest świadczeniem łącznym w tym znaczeniu, że przysługuje wszystkim uprawnionym, bez względu na ich liczbę. Po śmierci członka rodziny (żywiciela) osoby dotychczas wspólnie gospodarujące otrzymują jedną rentę rodzinną, wypłacaną jednej osobie, zwykle tej, która organizuje i zarządza gospodarstwem domowym. Ten, któremu wypłacana jest renta, dysponuje nią w całości. Nie jest możliwe ustalenie wysokości udziału w tym świadczeniu żadnego z uprawnionych. Jednolite - wspólne wszystkim uprawnionym - prawo do renty rodzinnej jest niepodzielne; podziałowi podlega tylko wypłacana kwota świadczenia. Podziału kwoty wypłacanej renty rodzinnej dokonuje się przez rozbicie na równe części i wypłatę ich osobno każdemu uprawnionemu. Następuje to na wniosek któregokolwiek z uprawnionych i w razie ujawnienia „okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej” - wyrok

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2017 r., (sygn.. akt III AUa 221/17).

Dorabianie do świadczenia

W sytuacji, gdy przychód osiągany przez osobę pobierającą rentę przekroczy 70 procent przeciętnego wynagrodzenia i nie będzie wyższy niż 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, renta rodzinna dla jednej osoby zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę 495,06 zł.

Renta rodzinna świadczeniobiorcy, który osiągnął przychód przekraczający 130 procent przeciętnego wynagrodzenia powinna zostać zawieszona.

Kto jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej?

Świadczenie przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.