Strona główna » Prawo » Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?

Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?

13 kwietnia 2026, 14:27
oprac. Tomasz Lipczyński
Shutterstock

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.

Przypadek z Bystrzycy Kłodzkiej

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o zastrzelenie w Bystrzycy Kłodzkiej 26-latka. Po postawieniu zarzutów (zabójstwa z zamiarem bezpośrednim) podejrzany nie przyznał się do winy. Twierdził, że działał w obronie koniecznej.

Sprawa z Bystrzycy Kłodzkiej wywołała dyskusję na temat granic obrony koniecznej, które w polskim prawie określone są w art. 25 Kodeksu karnego i są dość szerokie interpretacyjnie. Zgodnie ze wspomnianym artykułem „nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”.

Co o obronie konieczne mówi prawo?

Przepisy mówią ponadto, że również w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Kolejny z paragrafów mówi natomiast, że „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”. Z kolei paragraf 3 tego artykułu mówi, że „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu”.

Do kwestii przepisów dotyczących obrony koniecznej w rozmowie z PAP odniósł się adwokat Maciej Kowalewski, który zaznaczył, że obrona konieczna w polskim prawie jest tzw. kontratypem, czyli okolicznością wyłączającą bezprawność czynu.

Reakcja na atak musi być proporcjonalna

- Przy obronie koniecznej mamy do czynienia z odparciem zamachu bezpośredniego, bezprawnego na nasze życie i zdrowie. Natomiast ważne jest to, aby ta reakcja była proporcjonalna, i aby nie było możliwości innej reakcji niż reakcja, którą zastosowaliśmy - zauważył Kowalewski.

Na pytanie o to, czy zatem jeśli napastnik atakuje gołymi pięściami, to w odpowiedzi nie można użyć wobec niego broni palnej, odpowiedział, że taka obrona będzie nieproporcjonalna. - Musimy zastosować odpór na ten atak, który jest proporcjonalny w stosunku do tego, w jaki sposób zostaliśmy zaatakowani - podkreślił.

Działanie pod wpływem strachu bądź silnego wzburzenia. Jak może wpłynąć na wyrok?

Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami, nawet w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej poprzez użycie nadmiernej siły, można liczyć na to, że sąd odstąpi od wymierzenia kary lub nadzwyczajnie ją złagodzi w związku z tym, że działamy pod wpływem strachu bądź silnego wzburzenia. - Jednak sytuacja, kiedy stosujemy broń przeciwko napastnikowi, który atakuje nas pięściami, jest ewidentnym przekroczeniem granicy obrony koniecznej - ocenił. Dodał, że należy jednak pamiętać, że proporcjonalność nie oznacza tożsamości stosowanych środków, a zatem przykładowo atak nożem może być odparty za pomocą broni palnej lub innego podobnie działającego środka.

Kiedy nie mamy do czynienia z obroną konieczną?

Ekspert zwrócił również uwagę na kwestię zastosowania obrony koniecznej w odpowiedni sposób, np. na to, czy nie stało się to zbyt wcześnie lub zbyt późno, jeśli atak już ustąpił.

Pytany o interpretację poszczególnych przypadków, wskazał, że najczęściej prawnicy mają do czynienia z tzw. ekscesem intensywnym - gdy obrona była zbyt silna w stosunku do ataku oraz ekscesem ekstensywnym - gdy obrona nastąpiła zbyt wcześnie lub zbyt późno.

- Wtedy nie mamy do czynienia z obroną konieczną, a ewentualnie możemy mówić o przekroczeniu granic obrony koniecznej lub o stanie silnego wzburzenia wynikającym np. z poczucia zagrożenia, z jakiegoś wcześniejszego zachowania napastnika itp. - wyjaśnił mecenas.

Zapytany o to, czy ma znaczenie fakt, że obrona następuje na terenie ogrodzonym, w domu czy mieszkaniu lub na terenie otwartym, przypomniał - że stosunkowo niedawno do art. 25 Kk dodano par. 2a mówiący o tym, że karze nie podlega osoba, która przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający np. na wdarciu się do mieszkania. - To ma znaczenie przy przekroczeniu granic obrony koniecznej, natomiast jeżeli chodzi o samą obronę konieczną, nie ma różnicy, czy to się dzieje na zewnątrz, w pomieszczeniu, w miejscu publicznym, czy prywatnym - zauważył.

Obrona konieczna także w przypadku obrony kogoś innego

Wskazał ponadto, że przepis dotyczący obrony koniecznej ma także zastosowanie w przypadku obrony kogoś innego. - Paragraf 1 wyraźnie mówi, że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem, czyli też na inną osobę - podkreślił.

Z relacji rzecznika Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusza Pindera wynika, że w piątek trzej młodzi mężczyźni, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiali przechodniów. – Byli dość agresywni; spotkali mężczyznę, który spacerował z psem, doszło do awantury między nimi, ale się rozstali. Mężczyzna wrócił do domu, zostawił psa, wziął karabinek automatyczny, wyszedł z domu i ponownie spotkał tę trójkę mężczyzn – powiedział prokurator.

Ponownie doszło do kłótni. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy, a później strzelił serią w kierunku 26-latka. Mężczyzna zginął na miejscu, pozostali dwaj uciekli. Później wrócili na miejsce zdarzenia. Zgłosili się na policję w niedzielę, po wytrzeźwieniu, jako świadkowie.

Wcześniej prok. Pindera przekazywał, że mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję, ale w poniedziałek uściślił, że jedynie zadzwonił do „znajomego policjanta, informując go o zdarzeniu”. – Gdy policja udała się do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport – powiedział prokurator.

Marcin Chomiuk

Czy to będzie koniec dodatkowych pieniędzy i nie będzie już wypłat 13. i 14. emerytury? Resort zabrał głos w sprawie nowego bonu
Dłużnicy alimentacyjni chcą zmiany przepisów. Co dalej z sankcją polegającą na zatrzymaniu prawa jazdy?
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
Źródło: PAP
Prawo
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
13 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.
Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
13 kwi 2026

„Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Uważam, że stan mojego zdrowia usprawiedliwia przyznanie mi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy PZON może zmienić moje orzeczenie?” – pyta Czytelnik.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Kto dostanie w 2026 roku?
13 kwi 2026

W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać taki dokument w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Rozwiewamy wątpliwości.
"Zgłaszanie przemocy nie jest donosem". Ekspertka o realnej pomocy Niebieskiej Karty [WYWIAD]
13 kwi 2026

Niebieska Karta to realna pomoc rodzinie – wskazuje ekspertka Renata Durda. Podkreśliła, że do ludzi zaczyna docierać informacja, że zgłaszanie przemocy nie jest donosem.
Wybory na Węgrzech. Wyniki po podliczeniu 45,71 proc.
12 kwi 2026

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 135 mandatów dla Tiszy, 57 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 45,7 proc. głosów.
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
13 kwi 2026

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.

Wybory na Węgrzech. Kim jest Peter Magyar?
12 kwi 2026

Peter Magyar, przewodniczący prowadzącej w sondażach partii TISZA, w ostatnich dwóch latach wyrósł na lidera węgierskiej opozycji i polityka, który w wyborach w niedzielę może odsunąć od władzy rządzącego od 16 lat premiera Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której kiedyś sam należał.
Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?
12 kwi 2026

Viktor Orban, najdłużej urzędujący premier w historii Węgier, rozpoczął polityczną karierę od głośnego wezwania w 1989 roku do opuszczenia kraju przez wojska sowieckie. Później, już jako szef rządu, ogłosił sprzeciw wobec „liberalnej demokracji”, stając się rzecznikiem jej „nieliberalnej” wersji.
