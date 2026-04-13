REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy to będzie koniec dodatkowych pieniędzy i nie będzie już wypłat 13. i 14. emerytury? Resort zabrał głos w sprawie nowego bonu

Czy to będzie koniec dodatkowych pieniędzy i nie będzie już wypłat 13. i 14. emerytury? Resort zabrał głos w sprawie nowego bonu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 kwietnia 2026, 09:20
Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy to ostatnie wypłaty 13 i 14 emerytury? Tak można by wnioskować z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w których wskazuje się, że rządzący rozważają zamianę tych świadczeń na bon leczniczy. Czy takie rozwiązanie mogłoby poprawić sytuację seniorów?

Wypłaty 13. i 14. emerytury ratują budżety wielu seniorów

Trwają wypłaty 13 emerytury, na które niecierpliwie czekali emeryci. To świadczenie w ostatnich latach stanowi istotny element budżetu domowego seniorów i wielu osobom pozwala załatać finansowe dziury, które powstają już nie tylko w związku z wystąpieniem w ich życiu nieprzewidzianych zdarzeń, np. choroby, ale również w związku z systematycznym wzrostem kosztów życia codziennego. Prawo do tego zastrzyku finansowego przyznała emerytom ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Otrzymują go osoby, które w dniu 31 marca mają prawo do wymienionych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy świadczeń. Wśród nich, obok „zwykłej” emerytury znalazły się: emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty: wypadkowa, szkoleniowa, socjalna, rodzinna, a także rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, czy zasiłek przedemerytalny.

REKLAMA

REKLAMA

Czy bon leczniczy zastąpi 13. i 14. emeryturę?

I choć w kwietniu 2026 r. wypłaty 13 emerytury są w toku, to coraz głośniej wybrzmiewa pytanie, czy aby nie będzie to ostatni raz, gdy tego rodzaju środki trafią na konta uprawnionych osób? Bo choć polityka senioralna jest – jak deklarują rządzący – jednym z kluczowych elementów wdrażanych zmian, to jednocześnie wyraźnie widać, że tego rodzaju okazjonalne zastrzyki finansowe nie rozwiązują problemów seniorów i długofalowo nie poprawiają ich sytuacji. Na tym tle pojawił się pomysł wprowadzenia bonu leczniczego, który mógłby zastąpić zarówno 13, jak i 14 emeryturę i umożliwiłby przeznaczenie środków bezpośrednio na potrzeby zdrowotne seniorów, poprawienie dostępu do leków, lekarzy specjalistów czy diagnostyki i rehabilitacji.

Informacje o planowaniu tego rodzaju zmian wywołały spory niepokój wśród zainteresowanych. Jednak czy jest on słuszny? Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycja wprowadzenia dla części emerytów i rencistów możliwości zamiany dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego na „bon pieniężny w wysokości rocznych świadczeń przeznaczony wyłącznie na urlopy zdrowotne w polskich placówkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych”, jest propozycją, która jest sprzeczna z istotą przedmiotowych ustaw, których celem jest poprawa sytuacji materialnej emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Przyznanie dodatkowych świadczeń w formie pieniężnej stanowi formę wsparcia finansowego (na co wskazuje również nazwa tych świadczeń).

Jak z tego wynika, choć rządzący szukają rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację seniorów, to nic nie wskazuje na to, by zastąpienie 13 i 14 emerytury bonem leczniczym miało się okazać realnym rozwiązaniem. Zgodnie z deklaracjami resortu, celem jest wsparcie seniorów w formie pieniężnej i umożliwienie im samodzielnego podejmowania decyzji o wykorzystania środków.

Podstawa prawna

ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 891)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA