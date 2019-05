Krajowy Rejestr Zadłużonych jeszcze w 2020 r.?

Krajowy Rejestr Zadłużonych. Kiedy?

Polski ustawodawca w końcu postanowił uchwalić regulację powołująca do życia Krajowy Rejestr Zadłużonych, który będzie pełnił rolę cyfrowego publikatora wszelkich istotnych informacji oraz orzeczeń związanych z biegiem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także dotyczących dłużników niewypłacalnych. Tym samym zmarginalizowaniu w tym zakresie ulegnie rola MSiG, a ponadto faktycznie zlikwidowany zostanie rejestr dłużników niewypłacalnych KRS. Przy czym warto nadmienić, iż już na dzień dzisiejszy, wskutek zmian dokonanych przez prawodawcę, rejestr dłużników niewypłacalnych KRS praktycznie całkowicie stracił na znaczeniu.

Jakie istotne zmiany nas zatem czekają?

Już z dniem wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. prawa restrukturyzacyjnego, będącego obok prawa upadłościowego, ustawą o fundamentalnym znaczeniu dla polskich postępowań dotyczących dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, zapowiedziano utworzenie rejestru informatycznego, w którym zamieszczane byłyby obwieszczenia jak i orzeczenia wydawane w toku tychże postępowań - tj. Centralnego Rejestru Upadłości i Restrukturyzacji. Co ciekawe, rejestr ten miał rozpocząć funkcjonowanie w dniu 26 czerwca 2018 r. Czy tak się stało? Pomimo tego, iż Polska została zobligowana do utworzenia rzeczonego rejestru na mocy aktów prawa wspólnotowego - niestety nie. Data wyznaczona przez krajowego ustawodawcę okazała się być nazbyt optymistyczna, gdyż do dnia dzisiejszego Krajowy Rejestr Sądowy czy też Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie doczekali się ,,rodzeństwa’’. I nie trzeba chyba dodawać, że wobec niepowstania w zapowiedzianym terminie narzędzia, które uprościłoby oraz przyspieszyło funkcjonowanie wszystkich uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, to tym bardziej wszyscy zainteresowani spoglądają w kierunku ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z niemalże utęsknieniem oraz precyzyjnie określonymi oczekiwaniami.

Warto zatem poświęcić kilka słów rzeczonemu zagadnieniu.

Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, rejestr powinien rozpocząć funkcjonowanie z dniem 1 grudnia 2020 r. (miejmy nadzieję, iż i w tym przypadku nie okaże się to być założenie przesadnie optymistyczne.). Warto także zwrócić uwagę, iż do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, które to wejście w życie (z pewnymi wyjątkami) pokrywa się z dniem rozpoczęcia funkcjonowania rejestru, stosować się będzie przepisy dotychczasowe, co oznacza, iż w odniesieniu do tych postępowań zachowany zostanie chociażby obowiązek dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W pozostałym zakresie bowiem obwieszczenia dokonywane w rejestrze powinny zastąpić obwieszczenia dotychczas dokonywane w MSiG.