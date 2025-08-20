REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Sąd: SOK (a nie MOPS) ma ocenić wniosek kobiety utrzymującej się z zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł) i zasiłku stałego matki (492,08 zł), zasiłków celowych (50 zł), zasiłku z programu rządowego na żywność (200 zł) oraz świadczenia uzupełniającego (500 zł)

Sąd: SOK (a nie MOPS) ma ocenić wniosek kobiety utrzymującej się z zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł) i zasiłku stałego matki (492,08 zł), zasiłków celowych (50 zł), zasiłku z programu rządowego na żywność (200 zł) oraz świadczenia uzupełniającego (500 zł)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 13:49
[Data aktualizacji 20 sierpnia 2025, 13:49]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
podwyżki
podwyżki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek może przyznać nie tylko MOPS, ale i SKO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze to organ II instancji w sprawie zasiłków z MOPS. Zazwyczaj SKO nakazuje MOPS ponowne rozpoznanie sprawy o zasiłek zamiast samemu się nią zająć. Jeżeli SKO nakaże ponowne rozpoznanie sprawy przez MOPS, to często mamy przewlekłość (akta wracają do MOPS). Więc sądy przypominają SKO, że mają prawo do dodatkowych czynności w sprawach o zasiłki (bez odsyłania akt sprawy do MOPS). Przykładowy wyrok omówiony w artykule dotyczy odmowy przyznania zasiłku celowego na „pokrycie kosztów prywatnego podstawowego leczenia w zakresie nierefundowanym przez NFZ, środki higieny, żywność, opłaty prądu, czynszu, opłacenia zaległości czynszowych, zasiłku na dożywianie, zakup posiłku.” Sąd nakazał, aby SKO rozpatrzyło sprawę zamiast odsyłać ją do MOPS. Wyrok ważny dla osób wchodzących w spór z MOPS o zasiłek - wykorzystując argumentację sądu mogą zaoszczędzić kilkanaście miesięcy czasu wynikające z cofnięcia sprawy do MOPS.

Decyzje, które wydają MOPS w sprawie zasiłków formalnie są decyzjami prezydentów miast, wójtów albo burmistrzów – to włodarze miast są podpisani jako wydający odmowne decyzje administracyjne, ale tak naprawdę zapadają one w MOPS. Organem drugiej instancji jest SKO. Nagminną praktyką stało się nakazywanie przez SKO ponownego rozpatrzenia sprawy przez MOPS. Oznacza to, że akta sprawy muszą wrócić do MOPS. Sądy administracyjne mówią: „Dlaczego muszą wrócić? Przecież SKO może przeprowadzić dodatkowe czynności i szybko załatwić sprawę nie angażując w to MOPS.”

REKLAMA

Przykładem takiego rozumowania sądu jest wyrok WSA w Gdańsku z 30 czerwca 2025 r. (sygn. akt II SA/Gd 352/25). Link do wyroku

MOPS – beneficjenci mają (nie tylko z MOPS) około 1500 zł innych świadczeń

REKLAMA

25 lutego 2022 r. odbył się wywiad środowiskowy (przez telefon). Okazało się, że dwie panie utrzymają się z zasiłku pielęgnacyjnego matki w kwocie 215,84 zł, zasiłku stałego matki w kwocie 492,08 zł, zasiłków celowych w kwocie 50 zł, zasiłku z programu rządowego na żywność po 200 zł oraz świadczenia uzupełniającego 500 zł. Był też zasiłek na leki dla matki. Kobieta starająca się o zasiłek nie podejmuje zatrudnienia z uwagi na oczekiwanie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na matkę.

MOPS (czyli prezydent miasta) odmówił przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów prywatnego podstawowego leczenia w zakresie nierefundowanym przez NFZ. I tu ważna informacja: dochód kobiety mieścił się w kryterium dochodowym dla osób wspólnie gospodarujących, jednak wskazany we wniosku cel MOPS nie uznał za tzw. niezbędną potrzebę bytową. MOPS odmówił również pomocy na:

  1. zakup posiłku,
  2. na czynsz,
  3. na prąd oraz na
  4. zaległości czynszowe wskazując, że skarżąca zapytana przez pracownika socjalnego nie jest w stanie określić kwoty jaką wydaje na leki – chciała, żeby MOPS sam sprawdził faktury z poprzednich miesięcy. MOPS ustalił też, że w miesiącu styczniu kwota czynszu wynosiła 735,21 zł. 5) ponadto obie panie otrzymują zasiłki celowe od stycznia 2022 r. z programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" (po 200 zł miesięcznie).

I teraz do akcji wchodzi SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze)

SKO uchylił decyzję odmowną MOPS i kazał MOPS ponownie zająć się sprawą. Dlaczego? MOPS nie przeprowadził wielu czynności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Czynność 1 nakazana MOPS przez SKO – według SKO należy skutecznie wezwać skarżącą do złożenia dokumentów obrazujących koszty oraz konieczność przyznania: prywatnego podstawowego leczenia w zakresie nierefundowanym przez NFZ, środki higieny, żywność, opłaty prądu, czynszu, opłacenia zaległości czynszowych, zasiłku na dożywianie, zakupu posiłku.

Czynność 2 nakazana MOPS przez SKO -Nie wiadomo jaki jest stan zdrowia matki skarżącej, czy porady lekarskie były udzielane, jaki jest stan mieszkania, w którym przebywa skarżąca oraz jej matka, a także co za tym idzie czy matka skarżącej oraz skarżąca posiadają odpowiednie warunki do egzystencji. Z historii zdrowia i choroby matki skarżącej wynika, że nie miała ona udzielonych porad lekarskich, a wystawione są jedynie recepty na leki stale przyjmowane.

Czynność 3 nakazana MOPS przez SKO

Ponadto, zdaniem SKO w aktach sprawy brak jest skutecznie doręczonego wezwania do kontaktu z organem w celu ustalenia terminu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania skarżącej. W aktach brak jest także "skutecznie doręczonej informacji o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania skarżącej w przypadku braku aktywności strony i dobrowolnego ustalania wywiadu środowiskowego".

W ocenie SKO należy uzupełnić akta w tym zakresie. Zdaniem SKOkonieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania skarżącej i matki. W niniejszej sprawie wywiad jest niezbędny celem ustalenia aktualnej, jak i z daty złożenia wniosku sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, majątkowej rodziny. Ponownie rozpoznając sprawę należy zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu zgodnie z art. 10 k.p.a. oraz ewentualnie pouczyć o uprawnieniach wynikających z art. 79a k.p.a.

Zobacz również:

Sąd do SKO: Możecie zająć się sami sprawą, a nie zasiłkami obciążać MOPS

Wynika to z art. 136 k.p.a. Przepis stanowi – „organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.”

Oznacza to, że SKO ma możliwość wykonania szeregu prac zazwyczaj obciążających MOPS i przyspieszenia przyznania zasiłku (np. celowego). Pozwala to na uniknięcia stosowania art. 138 § 2 k.p.a. i umożliwia wydanie rozstrzygnięcia bez konieczności ponownego kierowania sprawy do organu pierwszej instancji.

Sąd wskazał, że MOPS (i SKO) dysponował następującym materiałem dowodowym:

1) kopią informacji z przychodni lekarskiej (k. 182 akt),

2) kopią historii zdrowia i choroby matki skarżącej z 24 stycznia 2022 r. (k. 181 akt)

3) informacją w sprawie dodatku mieszkaniowego (k. 177 akt),

4) wywiadem środowiskowym z 25 lutego 2022 r. (k. 170 i nast. akt),

5) kopią informacji o wymiarze opłat za mieszkanie (k. 162),

6) kopiami faktur VAT za leki (k. 161 i 162),

7) kopią zaświadczenia spółdzielni mieszkaniowej o członkostwie (k. 154 akt) oraz

8) kopią rachunku za prąd (k. 153 akt).

Sąd stwierdził więc:

Ważne

SKO wydając zaskarżoną decyzję pominęło fakt zgromadzenia w sprawie materiału dowodowego w powyższym zakresie i zaniechało jego oceny. Z uzasadnienia decyzji organu drugiej instancji nie wynika, dlaczego wskazywana konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania skarżącej oraz zwrócenia się do niej o dokumenty obrazujące koszty utrzymania oraz konieczność przyznania wnioskowanego zasiłku nie mogły zostać zrealizowane na etapie postępowania odwoławczego w trybie art. 136 § 1 k.p.a.

Powiązane
MOPS traci świadczenie pielęgnacyjne (przeszło 9000 zł), choć ZUS przyznał świadczenie wspierające
MOPS traci świadczenie pielęgnacyjne (przeszło 9000 zł), choć ZUS przyznał świadczenie wspierające
MOPS: Kolejna luka w świadczeniu pielęgnacyjnym 3287 zł. Znowu kłopoty dla osób niepełnosprawnych [stopień znaczny]
MOPS: Kolejna luka w świadczeniu pielęgnacyjnym 3287 zł. Znowu kłopoty dla osób niepełnosprawnych [stopień znaczny]
MOPS przegrał w TK świadczenie pielęgnacyjne. Ale tylko dla wniosków sprzed 2024 r. [stopień znaczny]
MOPS przegrał w TK świadczenie pielęgnacyjne. Ale tylko dla wniosków sprzed 2024 r. [stopień znaczny]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W jaki sposób wyegzekwować od sprawcy świadczenia przyznane pokrzywdzonemu?
20 sie 2025

Mimo że sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego – a nawet zastąpić go nawiązką do 200 tys. zł – w praktyce często zdarza się, że sprawcy ignorują te obowiązki. Pokrzywdzeni nie są jednak bezradni – mogą skorzystać z egzekucji komorniczej, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do ponownego postępowania karnego wobec osoby uchylającej się od wykonania wyroku.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
20 sie 2025

W dniu 23 lipca br. do Sejmu została złożona petycja obywatelska w sprawie zwiększenia przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Rząd szykuje wsparcie dla najuboższych – kto załapie się na dopłatę?
20 sie 2025

Rząd szykuje nowe wsparcie dla Polaków – od drugiej połowy 2025 roku ma zacząć obowiązywać bon ciepłowniczy, czyli dopłata do rachunków za ogrzewanie dla najuboższych gospodarstw domowych. Projekt ustawy w tej sprawie zakłada, że pomoc obejmie osoby o niskich dochodach, korzystające z ciepła systemowego i dotknięte rosnącymi kosztami ogrzewania.
Pracodawca zapłaci automatyczne odsetki na konto pracownika za każde opóźnienie [Nowelizacja kodeksu pracy]
19 sie 2025

Rząd mówi STOP kantom na terminach wypłaty pensji, a zwłaszcza nadgodzin. Kanty polegają na tym, że pracodawca owszem wypłaca pieniądze za nadgodziny, ale z miesięcznym opóźnieniem (czasami większym np. rozlicza nadgodziny kwartalnie). Mówi pracownikom – „potrzebuję czasu, aby wszystko zliczyć, przeliczyć, obliczyć”. I nadgodziny za styczeń wypłaca w lutym. Pensja za styczeń „leci” na konto kodeksowo, a pracownik jest pokrzywdzony opóźnieniem wypłaty nadgodzin. W obecnym stanie prawnym po odsetki musi się upomnieć (wniosek, pozew, sąd). W 2026 r. odsetki będą przysługiwały mu automatycznie z mocy prawa. 

REKLAMA

Rząd dopłaci do ogrzewania w 2025 i 2026 roku. Komu, ile? Ministerstwo Energii pisze ustawę o bonie ciepłowniczym
19 sie 2025

Wprowadzenie bonu ciepłowniczego, wypłacanego gospodarstwom domowym o niższych dochodach na pokrycie kosztów wysokich cen ciepła systemowego, przewidują opublikowane 19 sierpnia 2025 r. przez Ministerstwo Energii założenia projektu ustawy.
Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę albo świadczenie kompensacyjne? [wyjaśnienia ZUS] Na czym polega rekompensata emerytalna dla nauczyciela?
19 sie 2025

Dzięki uprzejmości Krystyny Michałek, regionalnej rzeczniczki prasowej ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, publikujemy poniżej wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) eksperta ZUS udzielone w czerwcu 2025 r. podczas dyżuru telefonicznego dotyczące świadczeń emerytalnych dla nauczycieli.
Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
19 sie 2025

Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowe prawo ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
19 sie 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.

REKLAMA

Czternasta emerytura w 2025 roku: ile do ręki [tabela brutto - netto]. ZUS podał harmonogram wypłat
20 sie 2025

ZUS informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r. Pierwsi seniorzy otrzymają czternastą emeryturę 1 września. Pieniądze ZUS przekaże do banków i na pocztę jeszcze w sierpniu, aby wypłaty dotarły na czas.
Poprawi się sytuacja niepełnosprawnych, jest decyzja! Polska musi zmienić przepisy, czas do września 2026
19 sie 2025

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która jest międzynarodową umową podpisaną przez większość państw członkowskich. Głównym celem Konwencji jest zapewnienie, że wszyscy ludzie, niezależnie od niepełnosprawności, mają równe prawa. Wskazuje ona również, jakie działania powinny podjąć państwa, aby zagwarantować realizację tych praw. Jak Polska radzi sobie z ich wdrażaniem? No różnie! Do tego stopnia, że wydano rekomendacje co trzeba zmienić. Tak więc sytuacja osób z niepełnosprawnościami poprawi się - Polska ma czas na zmianę przepisów, wdrożenie programów i usprawnień instytucjonalnych do września 2026 r.

REKLAMA